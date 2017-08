Meersburg Von Zauberlehrling bis Zungenbrecher

Musik und Poesie beim Kinderkonzert im Meersburger Vineum. Oliver Steller unterhält das Publikum mit seiner Gitarre "Frieda". Und Zaubertricks sorgen für begeistertes Staunen.

Meersburg – "Das ist ja wie bei mir im Wohnzimmer", stellte sich Oliver Steller, der sonst vor Gruppen mit bis zu 400 Kindern auftritt, spontan auf die überschaubare Zuschauerzahl bei seinem Kinderkonzert im Meersburger Vineum ein. Der Künstler, der seit gut 25 Jahren mit verschiedenen Kinderprogrammen auftritt, sagte nach dem Konzert im anschließenden Gespräch, dass er mittlerweile ein gutes Gespür für die Zuschauer habe und sich dementsprechend auch auf die verschiedenen Gruppengrößen einstellen könne. Er habe trotz der vielen Auftritte immer noch Spaß an der Interaktion mit den Kindern und spule nicht einfach nur ein Programm ab.

"Wichtig ist", so betonte er, "dass der Funke überspringt". Und an diesen Vormittag, im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Kultur unter dem Dach", sprang der Funke auf die kleinen und großen Zuschauer über. Zusammen mit seiner Gitarre "Frieda" gab der mit dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnete Künstler ein unterhaltsames, abwechslungsreiches Konzert. Fasziniert lauschten die Mädchen und Jungen den Gedichten, staunten über seine Zaubertricks und sangen die eingängigen Texte mit.

Bei "Paul und die Spinne Martha" zur Melodie von "Jailhouse Rock" hielt es einige Kinder nicht mehr mehr auf ihren gemütlichen Sitzkissen und sie hüpften und tanzten vor der Bühne. Nachdem das vertonte Gedicht von Peter Maiwald so gut ankam, hatte Steller noch ein weiteres Gedicht des zeitgenössischen Dichters parat.

Doch auch die Klassiker der deutschen Lyrik vermittelt der studierte Musiker kindgerecht, indem er den Originaltext sprachlich anders darstellt. Den Zauberlehrling aus der Ballade von Johann Wolfgang von Goethe verkörpert er frech wie einen modernen Teenager. So lümmelt er sich in seinem Sessel, streckt die Zunge raus und verlangt großspurig "Walle, walle" nach seinem Badewasser. Bis es kurz drauf zu viel wird und er ängstlich auf dem Stuhl stehend, die Geister, die er rief, nicht mehr los wird. Flugs verändert er seine Körperhaltung und verwandelt sich mit schauspielerischem Talent in den alten Hexenmeister und befiehlt: "In die Ecke Besen."

Auch Theodor Fontanes Gedicht "Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland" rezitiert er nicht einfach, sondern er erzählt es als eine spannende Geschichte. Mit ausladender Gestik, mal betont laut, mal leise flüsternd, stets mit passender Mimik. Immer wieder nimmt er Kontakt auf zu seinem Publikum, lässt es raten, was ein "Zungenverfitzler" ist und fordert es auf, selber solche Zungenbrecher vorzutragen.

Anschließend trägt er scheinbar mühevoll langsam den Zungenbrecher von "17 Schnitzern" vor, um dann diesen mehrmals immer schneller werdend zu wiederholen. Angefeuert durch die "Schneller, schneller" rufenden Kinder steigert er sich bis zu einem atemberaubenden Tempo.

Viel zu schnell scheint das einstündige Programm vergangen zu sein, welches Klein und Groß gleichermaßen begeisterte.

Zur Person

Oliver Steller wurde 1967 in Bonn geboren. Der Rezitator und Musiker lernte schon als Siebenjähriger Gitarre spielen und stand im Alter von 14 Jahren erstmals auf der Schauspielbühne. Nach dem Abitur studierte Steller Musik in Boston und spielte in Amerika mit namhaften Künstlern. Zurück in Deutschland begann Oliver Steller 1994 unter Lutz Görner als Rezitator. Für seine Kinderprogramme erhielt er 2000 und 2015 den Preis der Deutschen Schallplattenkritik. Mittlerweile hat er fünf Kinder- und 14 Erwachsenenprogramme, von denen er neun live spielt. Er tritt Solo auf oder auch zusammen mit anderen Musikern als Duo, Trio oder im Quintett.