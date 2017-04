Meersburg Vier Wanderungen in der Reihe "Pilgern auf Badisch"

Die vier Wanderungen, die die Reihe "Pilgern auf Badisch" ab dem 22. April auch dieses Jahr wieder bietet, wollen Körper, Geist und Seele gleichermaßen ansprechen. So etwa die Tour "Kräutererlebnis für die Sinne", die die Verantwortlichen vorab vorstellten. Sie startet am 13. Mai in der Bibelgalerie Meersburg und wird am 8. Juli ein zweites Mal angeboten.

Das dritte Jahr in Folge laden die Evangelische Landeskirche in Baden und die Kirchenbezirke am westlichen Bodensee zu diesen besonderen Touren ein, die Interessenten aller Glaubensrichtungen offenstehen. Sie finden im Rahmen des Projekts "Kirche im Tourismus" statt, das 2017 bereits in seine fünfte Saison geht.

Der Kräutergarten im Innenhof des ehemaligen Dominikanerinnenklosters in Meersburg, in dem heute auch die Bibelgalerie residiert, sei der ideale Ausgangspunkt für die erste Wanderung, freut sich Thea Groß, Leiterin der Bibelgalerie. Bereits bei deren Eröffnung 1988 legte man Beete nach dem Vorbild des Reichenauer Abts Walafried Strabo an und erweiterte sie 2004 zu einem Kräuter- und Bibelgarten. Die Teilnehmer der Pilgertour, die pro Person 40 Euro kostet, bekommen dort, außer einer Einführung von der Drogistin und Kräuterpädagogin Christiane Ebert, zusätzlich auch eine Stärkung und einen "kleinen Reisesegen", bevor es auf die 15 Kilometer lange "spirituelle Wanderung" geht, die der zertifizierte Pilgerbegleiter Horst Riedel führt, während die Kräuterpädagogin Elke Hermannsdorfer am Wegesrand immer wieder auf Wildpflanzen hinweisen und "aromatische Sinneserlebnisse" vermitteln will. Den Abschluss bildet ein Kräutermenü im Restaurant "Hermannsdorfer im Schützenhaus" in Daisendorf.

Denn bei allen Touren, die zwischen zehn und 15 Kilometer lang sind und "gespickt mit geistlichen Impulsen" wie Kirchenbesuchen sowie auch bewusstem Schweigen, kommt das Kulinarische nicht kurz. "Das ist das Badische am Pilgern", meint Heike Schuster, Tourismusbeauftragte der evangelischen Kirchenbezirke am westlichen Bodensee, schmunzelnd. Die jeweils rund sechsstündigen Pilgertouren, die teils auch über den Jakobsweg führen, sollen laut Schuster eine kurze Auszeit vom Alltag sein. Sie sollen den Teilnehmern, deren Zahl jeweils auf maximal 18 limitiert ist, ermöglichen, die Natur als Kraftquelle zu erleben und neue geistige Impulse zu erfahren. Es gehe nicht darum, "Kilometer abzuspulen, sondern sich Zeit zu lassen, wahr zu nehmen".

Das Konzept komme an, sowohl bei Gästen aus der Region als auch aus dem Großraum Stuttgart. Etliche von ihnen hätten bereits mehrfach an den Mini-Pilgerreisen teilgenommen. Letztere hinterließen trotz ihrer Kürze von je rund sechs Stunden bleibende Eindrücke, bestätigt auch Elke Hermannsdorfer. Und Schuster bekräftigt: "Manchmal bringen ein paar Stunden, die man bewusst für sich verbringt, mehr als zwei Wochen Pauschalurlaub."

Und dieses Erlebnis lässt sich wiederholen, etwa bei den drei weiteren Touren, die 2017 auf dem Programm stehen: "Zwischen Reben und Obstplantagen" rund um Immenstaad am 22. April, "Grenzerfahrungen mit Aussicht" rund um die Exklave Büsingen am 29. April und am 23. September sowie "Halbinselimpressionen Höri": ein "spirituelles Kunsterlebnis" rund um Gaienhofen am 30. September.

Die Pilgertouren

Tour 1: Halbinselimpressionen "Höri", spirituelles Kunsterlebnis, rund um Gaienhofen, Samstag, 30. September

Halbinselimpressionen "Höri", spirituelles Kunsterlebnis, rund um Gaienhofen, Samstag, 30. September Tour 2: Grenzerfahrungen mit Aussicht: eine besinnliche Grenzen-Überschreitung, rund um die Exklave Büsingen am Hochrhein, jeweils Samstag 29. April und 23. September

Grenzerfahrungen mit Aussicht: eine besinnliche Grenzen-Überschreitung, rund um die Exklave Büsingen am Hochrhein, jeweils Samstag 29. April und 23. September Tour 3: Zwischen Reben und Obstplantagen: historische Wege und Kirchen rund um Immenstaad, Samstag, 22. April

Zwischen Reben und Obstplantagen: historische Wege und Kirchen rund um Immenstaad, Samstag, 22. April Tour 4: Kräutererlebnis für die Sinne: unterwegs auf alten Pfaden rund um Meersburg, jeweils Samstag 13. Mai sowie 8. Juli

Kräutererlebnis für die Sinne: unterwegs auf alten Pfaden rund um Meersburg, jeweils Samstag 13. Mai sowie 8. Juli Anmeldung und Info Tour 1: Gästebüro Gaienhofen, Tel. 0 77 35/8 18 23, E-Mail info@gaienhofen.de

Anmeldung und Info Tour 2: Verein der Bergkirche zu Büsingen, Tel. 0 77 34/93 13 52, E-Mail margrith.guentert@t-online.

Anmeldung und Info Touren 3 und 4: Evangelische Erwachsenenbildung Überlingen-Stockach, Tel. 0 75 51/95 37 32, E-Mail eeb.ueberlingen-stockach@kbz.ekiba.de (flo)

Die Touren im Internet: