Meersburg Viel geboten beim Neujahrsempfang in Meersburg

Die Stadt Meersburg kann auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Der Dauerbrenner Parkplätze bleibt allerdings ein ungelöstes Problem.

In der voll besetzten Sommertalhalle hielt Bürgermeister Martin Brütsch seine Ansprache zum neuen Jahr. Er gab Rückblicke auf Erreichtes, aber auch Ausblicke auf das, was auf die Stadt in den nächsten Jahren noch zukommt. Mehr als 200 Bürger der Stadt, darunter Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Orts- und Gemeinderäte, Vertreter der Feuerwehr, aber auch die Bürgermeister der Nachbargemeinden, folgten seiner mehr als einstündigen Neujahrsrede.

Als "Leuchtturmprojekt" bezeichnete Brütsch die Fertigstellung des Vineums. Nach nahezu fünfjähriger Planung konnte es 2016 feierlich eingeweiht werden. 4300 Besucher wurden in den vergangenen fünf Monaten verzeichnet und auch die Sonderausstellung zum 200. Todestag von Franz Anton Mesmer begeisterte 5700 Besucher. Brütsch dankte allen Beteiligten, die dieses moderne Museum zur Stadt- und Weinbaugeschichte in dem historisch wertvollen Gebäude mit auf den Weg gebracht haben.

Zum Thema Breitbandversorgung hob er die gute Zusammenarbeit mit der Netze BW hervor. Zwar habe es bei der Ausführung der Arbeiten einige Schwierigkeiten gegeben, aber letztendlich sei Meersburg nun eine der ersten Kommunen, "die aus eigener Kraft, mit eigener Finanzierung" die flächendeckende Breitbandversorgung ermögliche. Im zweiten Bauabschnitt, der zum zweiten Halbjahr 2017 beginnen soll, sollen vorherige Fehlentwicklungen verhindert werden.

"Seit 30 Jahren werden Diskussionen zur Parkplatzerweiterung geführt", begann Brütsch den Sachstandvortrag zu dem nächsten Punkt seiner Rede. Ein Durchbruch ist hier noch nicht zu verzeichnen. Als Gründe dafür führte er die klaren Vorgaben einer gemeinsamen Behördenbesprechung und die wechselnde steuerliche Beurteilung der Parkeinnahmen auf. Im Jahr 2016 wurde ein externer Fachplaner beauftragt einen Maßnahmenkatalog zu erstellen. Ein elektronisches Parkleitsystem, die Umbenennung der Parkplätze zur leichteren Orientierung, Beschrankung und ein kundenfreundlicheres Abrechnungssystem waren einige der Konzepte des Planungsbüros Parkraum. Aber auch "für die Dauerparker müssen transparente, nachvollziehbare Kriterien gefunden werden", erläuterte Brütsch. Zum Bau eines Parkhauses am Fähreparkplatz, wie von der Interessengemeinschaft Parkhaus (Arge) favorisiert, argumentierte Brütsch: "Ein Parkhaus erwirtschaftet nicht automatisch Gewinn."

2016 war auch das Jahr, in dem die Gemeinde mit der Flüchtlingsunterbringung konfrontiert wurde. Meersburg hatte 50 Flüchtlinge unterzubringen. Anfangs in der Gemeinschaftsunterkunft in der Jufa, später konnten bis auf eine Familie alle in Anschlussunterbringungen untergebracht werden. Diese sind dezentral im gesamten Stadtgebiet verteilt, worin ein Vorteil für die Integration gesehen werde. Einen besonderen Dank sprach Brütsch in diesem Zusammenhang dem Paten- und Helferkreis für dessen großartige Unterstützung aus.

Fertiggestellt wurden auch der Ausbau der Gemeindeverbindungsstraßen und des Wasserleitungssystems in die Teilorte, die Straßenbeleuchtung an der Uferpromenade, der Brunnenstock des Schnabelgierebrunnens, sowie der Chemievorbereitungsraum und der Brandschutz in der Gemeinschaftsschule. Auch der erste Bauabschnitt der Sanierung der Friedhofsmauer wurde 2016 abgeschlossen. 2017 stehen die Sanierung des Ratskellers und des Wasserhochbehälters Wattenberg an. Ebenfalls großteils beschlossen sind die Sanierung des Lindenwegs, die Erweiterung der Sommertalschule, der Brandschutz und die Schaffung eines Fluchtwegs für die Festhalle. Brütsch dankte dem Gemeinderat für die "konstruktive Zusammenarbeit", bevor er zur Ehrung verdienter Bürger überging.





Rückblick auf das Jahr 2016 in Meersburg

Januar: Die Narrenzunft Schnabelgiere feiert am 30. und 31. Januar mit einem Festwochenende und einem großen Narrensprung ein dreifaches Jubiläum: Die Glonke werden 60, die Hänsele 40 und die Burghexen 20 Jahre alt.

Die Narrenzunft Schnabelgiere feiert am 30. und 31. Januar mit einem Festwochenende und einem großen Narrensprung ein dreifaches Jubiläum: Die Glonke werden 60, die Hänsele 40 und die Burghexen 20 Jahre alt. Februar: Das Land verkündet, dass es rund eine Million Euro in die Außenanlage des Droste-Hülshoff-Gymnasiums investieren wird.

Das Land verkündet, dass es rund eine Million Euro in die Außenanlage des Droste-Hülshoff-Gymnasiums investieren wird. März: Die Sommertalschule startet mit Achtklässlern die Planung eines Schülercafés und beteiligt sich damit an einem neuen Projekt zur Berufsorientierung, das das Land und der Europäische Sozialfonds begründeten.Die Katholische Pfarrgemeinde nimmt mit ihrem neuen „Heiligen Grab“, das Handwerker ehrenamtlich gestalten, eine alte Fastenzeit-Tradition wieder auf.Der Gemeinderat bewilligt den ersten von drei Bauabschnitten für die Sanierung der Sport- und Festhalle.

Die Sommertalschule startet mit Achtklässlern die Planung eines Schülercafés und beteiligt sich damit an einem neuen Projekt zur Berufsorientierung, das das Land und der Europäische Sozialfonds begründeten.Die Katholische Pfarrgemeinde nimmt mit ihrem neuen „Heiligen Grab“, das Handwerker ehrenamtlich gestalten, eine alte Fastenzeit-Tradition wieder auf.Der Gemeinderat bewilligt den ersten von drei Bauabschnitten für die Sanierung der Sport- und Festhalle. April: Die Stadt Konstanz stellt die neuen Pächter der Haltnau vor: Hubert Böttcher und Stephan Düringer, die bereits die Spitalkellerei Konstanz betreiben. Den für 2016 zunächst provisorischen Betrieb der Haltnau, die zuvor 50 Jahre lang vom Ehepaar Endres bewirtschaftet wurde, nehmen sie am Himmelfahrtstag auf.Der Gemeinderat verabschiedet Annette Brunke-Kullik (FW). Brunke-Kullik, seit 2004 Leiterin des Droste-Hülshoff-Gymnasiums, verlässt das Gremium, weil sie im Sommer die Leitung der Deutschen Schule in Athen übernimmt.Der Gemeinderat beauftragt die Ausschreibung für einen Sozialbau in der Daisendorfer Straße. Das Gebäude für rund 1,5 Millionen Euro soll zunächst als Flüchtlingsunterkunft dienen.

Die Stadt Konstanz stellt die neuen Pächter der Haltnau vor: Hubert Böttcher und Stephan Düringer, die bereits die Spitalkellerei Konstanz betreiben. Den für 2016 zunächst provisorischen Betrieb der Haltnau, die zuvor 50 Jahre lang vom Ehepaar Endres bewirtschaftet wurde, nehmen sie am Himmelfahrtstag auf.Der Gemeinderat verabschiedet Annette Brunke-Kullik (FW). Brunke-Kullik, seit 2004 Leiterin des Droste-Hülshoff-Gymnasiums, verlässt das Gremium, weil sie im Sommer die Leitung der Deutschen Schule in Athen übernimmt.Der Gemeinderat beauftragt die Ausschreibung für einen Sozialbau in der Daisendorfer Straße. Das Gebäude für rund 1,5 Millionen Euro soll zunächst als Flüchtlingsunterkunft dienen. Mai: Nein zur Teilnahme Meersburgs an der Echt-Bodensee-Card: Der Gemeinderat lehnt eine Beteiligung ab 2017 klar ab.

Nein zur Teilnahme Meersburgs an der Echt-Bodensee-Card: Der Gemeinderat lehnt eine Beteiligung ab 2017 klar ab. Juni: Magdalena Malin wird als erste Meersburgerin in Freiburg zur Badischen Weinkönigin 2016/2017 gekürt.

Magdalena Malin wird als erste Meersburgerin in Freiburg zur Badischen Weinkönigin 2016/2017 gekürt. Juli: Das Vineum Bodensee, das für rund 4,6 Millionen Euro im ehemaligen Heilig-Geist-Spital entstand, feiert seine Eröffnung vom 29. bis zum 31. Juli. Mehr als 1000 Besucher nehmen die Gelegenheit wahr, sich die innovative Weinkulturstätte bei freiem Eintritt anzuschauen.

Das Vineum Bodensee, das für rund 4,6 Millionen Euro im ehemaligen Heilig-Geist-Spital entstand, feiert seine Eröffnung vom 29. bis zum 31. Juli. Mehr als 1000 Besucher nehmen die Gelegenheit wahr, sich die innovative Weinkulturstätte bei freiem Eintritt anzuschauen. August: Das Land gibt bekannt, dass es die Droste-Gedenkstätte „Fürstenhäusle“ sanieren will. Dafür will man rund 740 000 Euro ausgeben, darunter 418 000 Euro aus Mitteln der Glücksspirale.Die Schriftstellerin Monika Taubitz stellt im voll besetzten Spiegelsaal des Neuen Schlosses ihre Biografie Helene von Bothmers vor. Letztere gilt als Retterin des Fürstenhäusles und begründete 1952 den Droste-Literaturpreis.

Das Land gibt bekannt, dass es die Droste-Gedenkstätte „Fürstenhäusle“ sanieren will. Dafür will man rund 740 000 Euro ausgeben, darunter 418 000 Euro aus Mitteln der Glücksspirale.Die Schriftstellerin Monika Taubitz stellt im voll besetzten Spiegelsaal des Neuen Schlosses ihre Biografie Helene von Bothmers vor. Letztere gilt als Retterin des Fürstenhäusles und begründete 1952 den Droste-Literaturpreis. September: Im Neuen Schloss startet eine Ausstellung mit Werken der Karikaturisten Achim Greser und Heribert Lenz, die bei der Vernissage anwesend sind. FAZ-Redakteur Andreas Platthaus hält die LaudatioDer Winzerverein Meersburg hat einen neuen Kellermeister: Der 27-jährige Reichenauer Valentin Wagner übernimmt den Posten von Hannes Handl, der ihn 23 Jahre lang innehatte.

Im Neuen Schloss startet eine Ausstellung mit Werken der Karikaturisten Achim Greser und Heribert Lenz, die bei der Vernissage anwesend sind. FAZ-Redakteur Andreas Platthaus hält die LaudatioDer Winzerverein Meersburg hat einen neuen Kellermeister: Der 27-jährige Reichenauer Valentin Wagner übernimmt den Posten von Hannes Handl, der ihn 23 Jahre lang innehatte. Oktober: Ein „Satirefrühschoppen“ mit dem Kabarettisten Urban Priol und den Karikaturisten Greser und Lenz begeistert im Neuen Schloss das Publikum.Der Mittelaltermarkt zieht abermals viele Besucher an, darunter auch wieder eine Delegation aus der toskanischen Partnerstadt San Gimignano.

Ein „Satirefrühschoppen“ mit dem Kabarettisten Urban Priol und den Karikaturisten Greser und Lenz begeistert im Neuen Schloss das Publikum.Der Mittelaltermarkt zieht abermals viele Besucher an, darunter auch wieder eine Delegation aus der toskanischen Partnerstadt San Gimignano. November: Die „Karle-Vereinigung“ feiert ihren 90. Geburtstag mit Überraschungsgast „Alt-Bürgermeister Karl Moll“, verkörpert von Peter Schmidt.Die Freiwillige Feuerwehr meistert ihre Jahresübung, Szenario „Altstadtbrand“, mit Bravour und erhält viel Lob vom Kreisbrandmeister.Der Museums- und Geschichtsverein widmet dem Künstler Willy Seilnacht eine Ausstellung, es ist die erste Schau im neuen Vineum.Die Sommertalschule wird erweitert: Der Gemeinderat beschließt die ersten Bauabschnitte für rund 5,34 Millionen Euro.Der Ratskeller soll generalsaniert werden, der Gemeinderat fasst einen entsprechenden Grundsatzbeschluss.Im Vineum wird das Begleitbuch „Seewein“ präsentiert.

Die „Karle-Vereinigung“ feiert ihren 90. Geburtstag mit Überraschungsgast „Alt-Bürgermeister Karl Moll“, verkörpert von Peter Schmidt.Die Freiwillige Feuerwehr meistert ihre Jahresübung, Szenario „Altstadtbrand“, mit Bravour und erhält viel Lob vom Kreisbrandmeister.Der Museums- und Geschichtsverein widmet dem Künstler Willy Seilnacht eine Ausstellung, es ist die erste Schau im neuen Vineum.Die Sommertalschule wird erweitert: Der Gemeinderat beschließt die ersten Bauabschnitte für rund 5,34 Millionen Euro.Der Ratskeller soll generalsaniert werden, der Gemeinderat fasst einen entsprechenden Grundsatzbeschluss.Im Vineum wird das Begleitbuch „Seewein“ präsentiert. Dezember: Eine heftige Debatte zum Thema Parkraumkonzeption entbrennt im Gemeinderat. Dieser beschließt nur neue Richtlinien für Dauerparker und verschiebt die umstrittenen Punkte.

Ehrungen

Blutspende: 25 Mal: Dieter Nebel, Katja Stegmaier, 50 Mal: Edith Maurer, 100 Mal Hubert Kläsle, in Abwesenheit: Sabine Behrndt-Altherr, Anja Kunkel, Esther Marohn, Mohammad Rezaeian (je zehn Mal) Elsa Straub und Armin Wohlhüter (beide 25 Mal) sowie Martin Frede (75 Mal.

Musik: Gregor Dreher und Gerhard Möhrle für 40 Jahre aktives Musizieren in den Orchestern der Stadt.

Sport: Anastasiya Bobrova für herausragende sportliche Erfolg 2016. Herbert und Ralf Obser für langjähriges ehrenamtliches Engagement

Soziales Engagement: Raffaele Cozzi für die Lebensrettung eines neunjährigen Kindes.

Dank: Sebastian Schmäh, Firma Holzbau Schmäh, sowie Magdalena Malin, badische Weinkönigin, beide für erfolgreiches Repräsentieren der Stadt nach außen.