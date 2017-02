Meersburg Vergewaltigung und Diebstahl: Urteil lautet fünf Jahre Gefängnis

Das Konstanzer Landgericht verurteilt einen 27-Jährigen aus dem Bodenseekreis zu fünf Jahren Haft wegen Vergewaltigung und Diebstahl in zwei Fällen.

Wegen zweifacher Vergewaltigung und Nötigung sowie wegen Diebstahls in zwei Fällen hat das Landgericht Konstanz einen 27-jährigen Mann aus dem westlichen Bodenseekreis zu insgesamt fünf Jahren Haft verurteilt. In das Urteil wurde ein früher verhängte Strafe mit einbezogen.

Der vielfach vorbestrafte Angeklagte bestritt von Anfang an, seiner 25-jährigen Freundin zwei Mal Gewalt angetan zu haben: "Vergewaltigung passt nicht zu mir, das habe ich gar nicht nötig", meinte er zum Prozessauftakt. Und er schreckte auch nicht davor zurück, seine Ex-Freundin in aller Öffentlichkeit mit peinlichen Behauptungen zu diffamieren.

Aufgrund seines Leugnens musste die 25-Jährige detailliert von den gewalttätigen Übergriffen berichten. Ähnliches sei auch deutlich häufiger vorgekommen als in den beiden angeklagten Fällen, fügte sie hinzu. Und zwar immer, wenn der 27-Jährige Drogen oder Alkohol konsumiert habe. Gleichzeitig bedauerte sie, dass sie es so lange nicht geschafft hatte, sich von ihm zu trennen. Trotz einiger Ungereimtheiten, die ihre Glaubwürdigkeit aber in keiner Weise erschüttern konnte, waren ihre Angaben der Frau für das Gericht überzeugend.

Um im Fall einer Verurteilung dem Gefängnis zu entkommen, hatte der 27-Jährige von langjährigem, exzessiven Drogen- und Alkoholmissbrauch berichtet. Seit fünf Monaten sitzt er in Untersuchungshaft. Dort habe er einen schlimmen "kalten Entzug" durchgemacht, erklärte er am ersten Prozesstag. Diese und andere Behauptungen konnte das Gericht eindeutig widerlegen. In einem medizinischen Bericht des Gefängnisses war die Rede von einem Mann in bestem Gesundheitszustand. Die Frage einer Unterbringung in einer Entziehungsanstalt wurde auch von einem Sachverständigen verneint. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.