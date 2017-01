Regionale Kunst stößt bei der Ausstellung im Roten Haus in Meersburg auf großes Interesse. Werke von 38 Künstlern sind zu sehen.

Die Vernissage der Jahresausstellung des Verbands Bildender Künstler Württembergs der Region Bodensee/Oberschwaben, VBKW, stieß auf großes Interesse. Eng drängten sich die Besucher auf drei Etagen. Im Roten Haus der Galerie Bodenseekreis beteiligen sich 38 Künstler mit insgesamt 98 Werken an der Ausstellung, die von Regionalleiter des VBKW, Reiner Anwander, und seiner Stellvertreterin Angelika Brackrock konzipiert wurde. Nach 2011 und 2014 ist der VBKW 2017 zum dritten Mal Gast im Roten Haus.

Jutta Stoerl Strienz, Kulturmanagerin und Vorsitzende des VBKW, verlas in ihrem Grußwort die an der Ausstellung beteiligten Künstler. Kulturamtsleiterin Heike Frommer betonte, dass eine solche Jahresausstellung für das interessierte Publikum eine gute Gelegenheit bietet, sich einen Überblick über die künstlerische Produktion in der Region zu verschaffen. 38 verschiedene künstlerische Positionen sind zu sehen und ein Vielfaches an Material, Formen, Farben und Techniken. Obwohl die künstlerischen Auffassungen oft weit auseinanderliegen, kommunizieren die Werke miteinander, so Frommer. Die Kunsthistorikerin Katrin Seglitz vermittelte in ihrer Einführung den Vernissagegästen einen lebendigen Eindruck vom Entstehen eines Werkes bis hin in die Ausstellung.

Viel beachtet waren die Objekte der gelernten Gobelinweberin Sabine Lipsky-Spiess. In ihren Arbeiten verknüpft sie die traditionelle Technik des Webens mit der Neugierde am experimentellen Arbeiten. Neben Wolle, Seide und Leinen verwendet die Künstlerin Federdraht, Papier und Nylon. Nur mit der Kraft der Fäden wird in den ausgestellten Arbeiten eine Acrylglasscheibe zum Bogen gezogen, die Spannung des Gewebes gibt dem freistehenden Objekt die Form. "Weben hat einen meditativen Aspekt", konstatiert Lipsky-Spiess. "Das ist genau das, was mir an diesem Handwerk gefällt: es geht in dieser schnelllebigen Zeit absurd langsam vonstatten." MaRo Siegl präsentiert drei Arbeiten aus einer Serie, die Hermann Hesse gewidmet ist und insgesamt acht Linolschnitte umfasst, jeder Abdruck eine Nuance heller. Hesses Kopf ist darauf im Hintergrund zu sehen, mit hart gestalteter Mundpartie, die symbolisch für Hesses Kopfschmerzen steht, unter denen der Höri-Künstler zeitlebens litt. Die Einflüsse indischer und chinesischer Philosophien auf Hesses Werk "Siddharta" bringt Siegl durch asiatische Schriftzeichen im Vordergrund der Arbeiten zum Ausdruck. Joachim Lambrecht, Bildhauer, Keramiker und Musiker aus Herdwangen-Schönach, gefallen die Arbeiten seiner Künstlerkollegin Angelika Brackrock, deren Werke von der Natur inspiriert sind. "Brackrocks serielle Arbeiten beinhalten eine sinnliche Komponente, die mit starker Materialität einhergeht", lautet Lambrechts anerkennende Kritik. Musikalisch wurde die Vernissage von Volker Wagner auf dem Bariton- und Tenorsaxofon begleitet.

Öffnungszeiten der Galerie Bodenseekreis: mittwochs bis sonntags von 14 bis 17 Uhr, am Schmotzigen Dunschdig geschlossen. Ausstellungsdauer: Bis 19. Februar, Eintritt frei.

Nur Verbandsmitglieder

Alle teilnehmenden Künstler sind Mitglieder des Verbands Bildender Künstler und Künstlerinnen Baden-Württemberg (VBKW). Dieser ist ein Berufsverband, der die Interessen Bildender Künstler aller Fachrichtungen vertritt. Alle teilnehmenden Künstler sind Mitglieder des VBKW. Der Verband wurde im Jahr 1913 gegründet, er hat seinen Sitz in Stuttgart, ist jedoch in ganz Württemberg aktiv. In den Gebieten Bodensee/Oberschwaben, Ludwigsburg, Rems-Murr, Göppingen und Neckar/Alb gibt es regionale Gruppen des VBKW, deren ehrenamtlich tätige Mitglieder den Kontakt zu Unternehmen und Institutionen vor Ort pflegen.

Ausstellende Künstler: Reiner Anwander, Eva Baumgartl, Beate Bitterwolf, Ulli Blomeier-Zillich, Angelika Brackrock, Pius Dreher, Gabriele Einstein, Brigitte Fuchs, Alexandra Gebhart, Alma Göring, Wolfgang Groh, Franz X. Heinzler, Doris Heldmaier, Gabi Janker-Dilger, Klaus Karsten, Joachim Lambrecht, Christiane Lehmann, Sabine Lipsky-Spiess, D. A. Marbach, Barbara Michel-Jaegerhuber, Petra Rosenthal, Helga Rost-Haufe, Angèle Ruchti, Christian Scheel, Wolfgang Scherer, Gisela Schröder-Fröhlich, Martin Schubert, Renate Schwab, Sine Semljé, MaRo Siegl, Dietlinde Stengelin, Franziska Teufel, Frank Teufel, Lore Unger, Klaus Wagner, Annette Weber, Cirsten Widenhorn, Erika Zehle.(mkl)