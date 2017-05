Meersburg, Friedrichshafen, Uhldingen-Mühlhofen Ungeduldiger Autofahrer bedrängt andere und baut schließlich einen Unfall

Offenbar besonders eilig hatte es ein 39-jähriger Autofahrer, der am Freitagmittag zunächst durch seine aggressive Fahrweise auf der B 31 auffiel und schließlich in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Die Harakirifahrt des Mannes lässt sich zwischen Uhldingen und Friedrichshafen nachzeichnen.

Uhldingen-Mühlhofen/Friedrichshafen – Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 39-jährige Autofahrer am Freitag gegen 12. 30 Uhr zunächst zwischen Uhldingen-Mühlhofen und Meersburg auf dem dort mehrspurigen Teilstück. Er sei mindestens zwei Mal an Fahrzeugen rechts vorbeigefahren, als diese gerade im Begriff waren, Lastwagen zu überholen. Der Mann drängte sich dann zwischen den Autos und den überholten Lastwagen hindurch "und setzte seine Fahrt unbeeindruckt fort", wie es im Polizeibericht aufgrund von Zeugenaussagen heißt. Beide ordnungsgemäß überholenden Autofahrer mussten jeweils eine Vollbremsung einleiten, um eine Kollision mit dem Auto des 39-Jährigen zu vermeiden. Eine Fahndung nach dem Fahrzeug verlief zunächst negativ. Gegen 13.15 Uhr verursachte der Mann schließlich einen Verkehrsunfall, als er an der Auffahrt Friedrichshafen-Ost in Fahrtrichtung Lindau auf die B 31 auffuhr und einen in gleicher Richtung auf der B 31 fahrenden, vorfahrtsberechtigten Lastzug streifte. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 3500 Euro, Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Den 39-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen wegen der begangenen Verkehrsdelikte.