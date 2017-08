Meersburg Unbekannte beschießen Familie mit Stahlkugeln und verfehlen nur knapp ein Kind

Mit Zwille oder Steinschleuder Familie auf einem Balkon attakiert

Großes Glück hatte eine Familie im Dornerweg in Meerburg, die am Sonntagnachmittag auf dem Balkon ihrer Wohnung saß. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Familie von Unbekannten mit einer Zwille oder einer Steinschleuder beschossen wurden. Eine Stahlkugel im Durchmesser von etwa fünf Millimetern verfehlte ein Kind nur knapp und prallte gegen die Hauswand, eine zweite Kugel schlug neben der Balkontür ein. Die Polizei vermutet, dass aus Richtung Daisendorfer Straße geschossen wurde. In dem Vorgarten eines angrenzenden Gebäudes im Dornerweg wurden ebenfalls entsprechende Stahlkugeln aufgefunden, die in Richtung des Gebäudes geschossen wurden. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können: Telefon 0 75 32/4 34 43.