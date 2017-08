vor 1 Stunde SK Meersburg Uferpromenade: 52-Jähriger prallt mit Lastwagen in Opel

Ein 52-Jähriger ist am Dienstagmittag, gegen 12.30 Uhr, auf der Uferpromenade in Höhe des Hafens, als er auf der engen Fahrbahn rangierte, mit seinem Lastwagen in den Opel eines 75-Jährigen geprallt.