Meersburg Thomas Denoke feiert 25-jähriges Priesterjubiläum

Zahlreiche Gratulanten der Seelsorgeeinheit feiern gemeinsam mit Denoke das Jubiläum. Beim Sektempfang wird der "schaffige Pfarrer" geehrt.

Mit vielen aufwendigen Rosengestecken war die Pfarrkirche Mariä Heimsuchung in Meersburg besonders schön geschmückt für das 25-jährige Priesterjubiläum von Pfarrer Thomas Denoke. Drei Pfarrer zelebrierten den feierlichen Gottesdienst zu diesem Jubiläum. Neben dem Jubilar predigten Pater Klaus Walter aus Hersberg und der Meersburger Stadtpfarrer Matthias Schneider. 19 Ministranten aus der Seelsorgeeinheit – bestehend aus Hagnau, Meersburg, Kippenhausen, Immenstaad und Seefelden – assistierten ihnen dabei. "1992, am siebten Sonntag der Osterzeit, hat die Gemeinde von St. Magdalena in Wutöschingen alles aufgeboten, um die Primiz eines Heimatsohnes zu feiern", erzählte Pfarrer Schneider. Er erwähnte Immendingen und Sandhausen als Stationen aus Denokes Lebenswegs. Seit 2015 ist er nun Pfarrer in Immenstaad.

Beim anschließenden Sektempfang, den die Meersburger Trachten ausrichteten, dankte Denoke für "den sehr bewegenden Gottesdienst für mich." Er fragte: "Wie arm wären wir ohne Musik und Gesang?" Und richtete damit seinen besonderen Dank an Gerhard Breinlinger an der Orgel und den Seelsorgeeinheitschor unter der Leitung von Brigitte Markhard für die musikalische Umrahmung des Gottesdienstes. "Kyrie eleison" "Gloria in excelsis Deo" und "Dona nobis pacem" waren einige der Lieder, die sie für diesen festlichen Gottesdienst eingeübt hatten.

Für den Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit überbrachten der Vorsitzende Reinhard Born und Monika Birkhofer Glückwünsche und Geschenke. "Dem schaffigen Pfarrer, der auch mal eine Hammer in die Hand nimmt", wie Birkhofer es ausdrückte, schenkten sie einen Gutschein für einen gemeinsamen Tag mit einem Drechslermeister. Thomas Alber, Sprecher des Gemeinderats Kippenhausen, übergab einen großen Blumenstrauß mit Dank- und Fürbittegebeten. Brigitte Markhard gratulierte in Namen des Chores und überreichte dem "bodenständigem Pfarrer" mit einem Gedicht "eine Pfanne fürs besondere Rösti". Zahlreiche Gratulanten reihten sich ein und dankten dem überwältigtem Pfarrer persönlich.