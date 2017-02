Meersburg Theaterprojekt "12 in 12": Frisches Improtheater in alten Gemäuerm

Theaterprojekt "12 in 12": Frisches Improtheater in alten Gemäuerm

Im Keller des Vineums feiert Jonathan Skawskis Theaterprojekt "12in12" seine zweite Premiere

Der Kellerraum im Vineum war genau der richtige Ort für Jonathan Skawski zweite Premiere seines Projekts "12in12 – Ein Lehrjahr auf der Bühne". So karg und steinern muss man sich das Gefängnis der Revolutionäre in Paris vorstellen. Trat Skawski im Januar noch zusammen mit der Improvisationstheatergruppe SalemApes auf, so stand er diesmal alleine auf der Bühne, musikalisch begleitet am Akkordeon von Sandra Binder. In seinem ersten Soloprogramm nahm er sich Dantons Tod von Georg Büchner vor. Seine völlig eigenwillige Impro-Comedy Interpretation sorgte für einen grotesk lustigen Abend.

Schon in seinem Ankündigungsvideo konnte man ahnen, dass die Aufführung etwas bizarr wird. Bei der Aufführung kamen die Freunde des schrägen Humors auf ihre Kosten. Skawski spielte mindestens neun Rollen. Wechselte von Danton zu Robespierre, von Lacroix zu Camille zu Hérault-Séchelles zu Julie zu Siegmund Freud zum bayerischen Volkstribun und wieder zum Roastmaster. Dantons Tod inszeniert als ein Roast. So wird ein amerikanisches Comedyformat bezeichnet, in der Prominente sich bitterbösen Reden und Liedern aussetzen müssen, die sie ehren.

Ohne Vorhang, man sitzt fast auf der Bühne, geht es in die Stube von Danton. Der Roastmaster führt das Publikum ein. Danton siniert vor sich hin, bläst Trübsal. Die Revolution frisst ihre Kinder, nur eine Frage der Zeit, bis er seinen Kopf hinhalten muss. Singt aktuelle Nachrichtentexte aus einer Zeitung mit den vier großen Lettern auf roten Grund. Verwebt aktuelle politische Demagogie mit Büchners Text und Handlung. Dass Robespierre die Worte Donald Trumps aufsagt, stößt nicht weiter auf. Extreme Sätze, die in der Geschichte in jeder Epoche gesagt wurden. Skawski wechselt ständig die Rollen. Einzig Danton trägt Mütze. Der Roastmaster poppt immer wieder auf, um weiter in die Rollen und in die Handlung einzuführen. Stückweise wird das Publikum einbezogen. In der Pause werden Blätter beschrieben. Sätze, die man in einem Gefängnisdialog sagen würde. Damit wird die zweite Hälfte bestückt. Pures, lebendiges Improvisationstheater.

Weitere Aufführungen: Samstag, 11.2. im Feuchtmayer Museum, Tüfinger Str. 10 in Salem-Mimmenhausen; Sonntag, 13.2. im Felsenkeller am GPZ in der Oberen Bahnhofstraße 18 in Überlingen, jeweils 20 Uhr.