Meersburg Sylvia Kruse-Baiker verlässt Augustinum Meersburg

Die Stiftsdirektorin des Senioren-Wohnstifts geht mit 68 Jahren endgültig in Rente und übergibt das Haus am 17. März an ihren Nachfolger Richard Rheindorf.

Für viele Überlinger und Meersburger ist Sylvia Kruse-Baiker "Mrs. Augustinum". Seit über 30 Jahren arbeitet sie für die Wohnstift-Gruppe. Einmal kam sie sogar aus dem Ruhestand zurück, im Frühjahr 2014, als das Meersburger Haus ein Jahr nach seiner Eröffnung dringend eine erfahrene neue Stiftsdirektorin brauchte. Doch jetzt geht Kruse-Baiker mit 68 Jahren endgültig in Rente. Am Freitag übergibt sie das Augustinum Meersburg an ihren Nachfolger Richard Rheindorf.

Kruse-Baikers Karriere in der Augustinum-Gruppe begann vor rund 31 Jahren an der Rezeption in Überlingen. Spontan hatte sie sich für den Job beworben. Davor hatte Kruse-Baiker, die eine radiologisch-technische sowie eine betriebswirtschaftliche Ausbildung absolvierte, unter anderem in der Neuroradiologie der Uni-Klinik München gearbeitet. "Aber ich wollte mich mehr mit humanen Fragen beschäftigen", begründet sie ihre Richtungsänderung.



Gerade mal vier Wochen saß die charismatische Frau am Empfang, dann wurde sie zur Leiterin des Bewohnerservices befördert. "Hausdame hieß das damals." Nach einem Jahr fragte sie ein Aufsichtsrat, ob sie sich denn nicht vorstellen könnte, einmal Direktorin zu werden. Kruse-Baiker verneinte damals, sie hielt das für eine eher repräsentative Aufgabe und "wollte nah an den Bewohner bleiben". Doch 1994 übernahm sie dann doch die Leitung des Augustinums Überlingen, 2003 wechselte sie in dieselbe Position nach Heidelberg. 2009 kehrte sie nach Überlingern zurück und führte das Augustinum bis März 2014. Zwei Monate später rief sie der Chef der Augustinum-Gruppe an, Matthias Rückert: "Ich will Sie entrenten."

Kruse-Baikers Mann, der renommierte Altersforscher Andreas Kruse, bekam das Telefonat mit und bestätigte seiner Frau später, sie habe "ohne Luft zu holen ja gesagt". Kruse-Baiker schmunzelt: "Ich war irgendwie noch schwer augustinisiert." Und sie wurde in Meersburg sehnlich erwartet.

Doch jetzt ist endgültig Schluss. In ihrem Büro stapeln sich Abschiedsgeschenke, Besucher, die ihr alles Gute wünschen, geben sich die Klinke in die Hand. Bewohner fragten sie: "Können Sie denn ohne uns?" Die Trennung von den Menschen falle ihr nicht leicht. Sie war immer nah an "den Kunden", wie sie sagt. Unter anderem sei sie die "Erfinderin der Informationsrunde". Unter dem Motto "Wir bleiben im Gespräch" tauschte sie sich einmal im Monat mit den Bewohnern aus. Ihre Vorgesetzten hätten sich anfangs gewundert, ob sie sich das wirklich antun wolle. Doch es habe sich mehr als bewährt. Auch sei sie mit sämtlichen Bewohnerbeiräten, die sie in ihrer Augustinum-Laufbahn erlebte, gut ausgekommen. Ideen setzte Kruse-Baiker immer gern um. So war Überlingen das zweite Augustinum, "das die Begleitung von Demenzkranken gemacht hat".

Aber langweilig wird es ihr auch im Ruhestand nicht werden. Sie freut sich darauf, "endlich Zeit zu haben, die ich gestalten kann." Bereits während ihrer Arbeit pflegte sie viele Interessen. So bezeichnet sich Kruse-Baiker, die seit 2014 für die SPD im Überlinger Stadtrat sitzt, als politischen Menschen. Gerechtigkeitsfragen beschäftigen sie besonders. Etwa findet sie, die weit übers Rentenalter hinaus arbeitete, wer das wolle und könne, solle das machen. Es dürfe aber nicht sein, dass Menschen dies tun müssten, weil sonst das Geld nicht reiche.



Vielfältig sind auch Kruse-Baikers kulturelle Interessen. So rezitiert sie gern Gedichte, bevorzugt von Rilke und Rose Ausländer, zu denen sie ihr Mann, ein begnadeter Pianist, begleitet. Damit treten die Beiden auch auf und wollen das fortsetzen. Längere Aufenthalte im Ausland kann sich das Paar ebenfalls vorstellen. Andreas Kruse bekommt viele Gastprofessoren angeboten, von Riga bis Neu-Delhi. Und auch Kruse-Baikers Kinder leben im Ausland, Tochter Kerstin als Professorin für Veterinärmedizin in Nottingham, Sohn Dominik, Archäologe und Ethnologe, mit Frau und Zwillingen in Zürich. Allzu lange will Kruse-Baiker ihrem Heimatort Überlingen aber nicht fernbleiben, auch, da im dortigen Augustinum ihre 91-jährige Mutter lebt. Kruse-Baiker kann sich vorstellen, selbst einmal ins Augustinum zu ziehen, "und zwar würde ich die Entscheidung rechtzeitig treffen, nicht erst, wenn ich Pflege brauche." Gibt's denn Rabatt für langjährige Mitarbeiter? Sie verneint lachend: "Das wäre aber eine schöne Idee."

Augustinum

Die gemeinnützige Augustinum-Gruppe betreibt bundesweit 23 Senioren-Wohnstifte, zwei Sanatorien, eine Klinik, heilpädagogische Einrichtungen, Schulen und Internate. Bundesweit beschäftigte das Unternehmen 2015 rund 4400 Mitarbeiter, davon rund 3000 im Bereich der Wohnstifte. Das Augustinum ist laut eigener Angaben Marktführer im gehobenen Seniorenwohnen in Deutschland. Bundesweit lebten 2015 rund 7400 Menschen in Augustinum-Wohnstiften. Die Belegung des 2013 eröffneten Meersburger Hauses soll Mitte 2017 bei 75 Prozent liegen.