Meersburg Stadtwerke bieten kostenloses WLAN auf Fähre

Fähre fahren und dabei gratis im Internet surfen: Dies ermöglichen die Stadtwerke Konstanz jetzt den Fahrgästen der Autofähre Konstanz-Meersburg.

Das Unternehmen baut das kostenlose „KonstanzWLAN“ weiter aus. Ab sofort ist das WLAN im Bereich aller Warteflächen in den Fährehäfen Konstanz-Staad und Meersburg sowie in den Bistros und den Fahrgasträumen aktiv. „Das kostenlose und vor allem schnelle ‚KonstanzWLAN‘ ist ein zusätzlicher Service für unsere Fahrgäste. Denn während der Wartezeit auf dem Vorplatz im Internet surfen, bei der Überfahrt ein Video bei Instagram posten oder als Pendler morgens die Nachrichten auf dem Smartphone lesen, gehört für viele Fähre-Nutzer zum Alltag“, sagt Stefan Ballier, Leiter des Fährebetriebs der Stadtwerke Konstanz. Das WLAN stehe den Fahrgästen während der gesamten Überfahrt zur Verfügung, was eine technische Herausforderung sei, heißt es in einem Pressetext.

„Die Netzversorgung durch öffentliche Mobilfunkanbieter auf dem Bodensee ist nach wie vor nicht ideal. Daher haben wir uns nach vielen Tests dazu entschieden, in eine eigene Richtfunkverbindung zu investieren. Diese ist nun in der Lage, unsere Fährschiffe auch mit großen Datenmengen höchst zuverlässig zu versorgen“, erklärt Ballier. Wer das freie WLAN nutzen will, wählt am Handy „KonstanzWLAN“ aus und akzeptiert die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Dann einfach mit einer unverschlüsselten Seite starten – fertig, teilen die Stadtwerke mit.