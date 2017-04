Meersburg Spitalhaushalt: Eigenanteil sinkt für viele Heimbewohner

Viele Heimbewohner bezahlen seit Januar 2017 einen geringeren Eigenanteil. Lob gibt es vom Stiftungsrat für das umsichtige Wirtschaften.

Meersburg – Für rund 70 Prozent der 66 Bewohner des Pflegeheims Dr.-Zimmermann-Stifts ist der Eigenanteil, den sie aus eigener Tasche bezahlen müssen, seit Januar 2017 deutlich gesunken. Das erläuterte Spitalleiter Peter Kemmer auf Nachfrage von Boris Mattes (SPD) in der jüngsten Sitzung des Stiftungsrats, der mit dem Gemeinderat identisch ist. Der Rat genehmigte unisono den laut Kemmer "unspektakulären" Etat 2017 des Spitalfonds sowie den Wirtschaftsplan des Stifts. Außerdem nahm er den Rechenschaftsbericht 2015 zur Kenntnis.

Alle Bewohner des Stifts zahlen seit 2017 den gleichen Eigenanteil von 2072,14 Euro im Monat, unabhängig von ihrem Pflegegrad. Der Grund ist ein neues Gesetz, das unter anderem statt drei Pflegestufen fünf Pflegegrade einführte. Im Stift sind Menschen mit den Pflegegraden II bis V. Leute mit dem Pflegegrad I würden heute zu Hause betreut, erklärte Kemmer. Lediglich für Bewohner mit Pflegegrad II (derzeit 19) stieg der Eigenanteil leicht um 21,13 Euro im Monat. Für Bewohner mit Pflegegrad III (16) sank er jedoch um 227,28 Euro, für Menschen mit Pflegegrad IV (19) und V (12) um je 563,05 Euro. Derzeit lebten im Stift 38 Menschen mit und 28 Bewohner ohne "eingeschränkte Alltagskompetenz", schreibt Kemmer in seinem Bericht.

Was den Spitalfonds insgesamt angehe, führt Kemmer aus, müsse dieser in der Zukunft "insbesondere im Verwaltungshaushalt auf eine deutliche Verbesserung der Einnahmensituation Wert legen". Denn zum einen müsse man die teils denkmalgeschützten Immobilien unterhalten, zum anderen müsse die Stiftung nach wie vor ihren Hauptzweck, das Pflegeheim, finanziell unterstützen. Das bedeute, Einnahmen wie Miete, Pacht und Holzverkauf müssten sich an marktüblichen Preisen orientieren.

Michael Gilowsky (Umbo) stimmte dem zu. So müsse man sich auch überlegen, ob es sinnvoll sei, dass der Spitalfonds Wald bewirtschafte. Im Schnitt des vergangenen Jahrzehnts musste der Wald mit rund 7000 Euro jährlich bezuschusst werden. Monika Biemann (Umweltgruppe) fragte, ob nicht eine Ausschreibung sinnvoll sei, was dessen Pflege und Bewirtschaftung angehe, für die bisher das staatliche Forstamt zuständig ist. Kemmer sagte, der Wald werde demnächst sowieso ein "grundsätzliches Thema", auch wegen der Holzvermarktung. Denn das Bundeskartellamt hat dem Land die Vermarktung von Holz aus kommunalen und privaten Wäldern untersagt. Der Städte- und Gemeindetag arbeite an einer Lösung, so Kemmer.

Gilowsky wollte ferner wissen, ob eine Erweiterung des Pflegeheims nötig und sinnvoll sei. Diese Frage werde man demnächst ausführlich erörtern, versprach Kemmer. Gilowsky lobte die Spitalverwaltung, die neue Geschäftsfelder erschlossen und um- und weitsichtig gewirtschaftet habe. Das zeige das Ergebnis 2015, das der Rat billigte. In jenem Jahr konnten dem Vermögenshaushalt des Spitalfonds 162 766 Euro zugeführt werden.

Spitalhaushalt 2017