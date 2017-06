Meersburg Spital muss Einkünfte erhöhen

Prüfer bemängeln zu niedrige Mieten und Pachten beim Spitalfonds Meersburg. Spitalleiter Peter Kemmer berichtet darüber im Gemeinderat. Künftig sind unterschiedliche Preise für den Mittagstisch in Kindergarten und Schule geplant.

Meersburg – Eine Verbesserung der Einnahmen des Spitalfonds Meersburg sei nur durch eine Anhebung der Mieten und Pachten möglich, wie das auch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) in ihrem Prüfungsbericht 2016 gefordert habe. Das teilte Spitalleiter Peter Kemmer dem Stiftungsrat mit, der mit dem Gemeinderat identisch ist. Auch Michael Gilowsky (Umbo) hatte in der Sitzung im April um entsprechende Informationen gebeten. Außerdem hatte Heinz Frey (FW) eine Darstellung der Kostenentwicklung im Eigenbetrieb Dr.-Zimmermann-Stift, dem Alten- und Pflegeheim, gewünscht. Fazit: Seit Jahren verzeichne das Stift negative Jahresergebnisse, 2013 war es ein Minus von rund 184 000 Euro, 2014 von rund 269 000 Euro und 2015 von rund 133 000 Euro. Für 2016 zeichne sich aufgrund der Pflegesatzverhandlungen und der Heimkostenerhöhungen "eine leichte Verbesserung" für das Stift ab, so Kemmer.

Die GPA hatte unter anderem moniert, dass verschiedene Mieten in spitälischen Objekten, in Bezug auf den örtlichen Mietspiegel, zu niedrig seien und erhöht werden müssten. Hierzu erklärte Kemmer: "Wir haben zum Teil sehr alte Gebäude und konnten dafür keine ortsüblichen Mieten verlangen." Vielmehr habe man die geforderte Miete dem Zustand der Wohnung angeglichen. An Mieteinnahmen erzielt der Spitalfonds derzeit pro Jahr: 275 000 Euro aus den 38 Wohnungen der Gebäude Lichtenwiesen 4 und 6, 32 000 Euro aus dem Personalwohnheim und 115 000 Euro aus sonstigen Gebäuden.

Ferner, so die GPA, solle man für die Rebflächen angesichts der langen Pachtlaufzeit von 20 Jahren künftig gestaffelte Pachtbeträge vereinbaren. Dazu meldete sich Umbo-Stadtrat und Winzer Peter Krause: Eine Rebkultur stehe im Schnitt 30 Jahre und ihre Anpflanzung koste 20 000 bis 40 000 Euro pro Hektar. Deshalb beantragte Krause, die Laufzeit bei 20 Jahren zu belassen und den Pachtpreis alle zehn Jahre "auf den Prüfstand zu stellen." Bürgermeister Robert Scherer schlug vor, diesen Punkt zu vertagen, bis die Stadt ihn mit der GPA abgeklärt habe.

Kemmer berichtete weiter, dass das Spital bei den Essenslieferungen außer Haus, sowohl beim Mobilen Mittagstisch für derzeit 35 ältere Bürger als auch bei der Kindergarten- und Schulverpflegung, einen "bescheidenen Anstieg der Einnahmen" verbuche. Insgesamt rund 29 600 Essen liefere man im Jahr an Kindergarten und Hort für derzeit 3,60 Euro pro Essen. Christian Herter (Umbo) hakte wegen der Preise nach. Kemmer sagte, bisher koste das Essen für Kindergarten- und Schulkinder das Gleiche. Künftig müsse man das in zwei Preise auftrennen, da größere Kinder mehr äßen. Auch sei man für Essen außer Haus jetzt steuerpflichtig.

Michael Gilowsky hatte sich im April auch nach dem Spitalwald erkundigt und gefragt, ob es sinnvoll sei, dass der Spitalfonds Wald bewirtschafte. Dessen jährlicher Zuschussbedarf betrug laut Kemmer im vergangenen Jahrzehnt im Schnitt 7000 Euro. Peter Krause (Umbo) meinte, da der Forst vor allem als Erholungswald diene, "was im Prinzip Sache der Stadt ist", solle diese doch überlegen, ob man das Defizit nicht aus Fremdenverkehrseinnahmen ausgleichen könne. Scherer betonte: "Das Thema Wald muss generell diskutiert werden." Erste Gelegenheit dazu ist in der nächsten Ratssitzung am 25. Juli, wenn das Forsteinrichtungswerk vorgestellt wird.

Miete für Narrenzunft

Die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) beanstandete, dass verschiedene spitälische Mieteinnahmen zu niedrig seien. Besonders die Überlassung des Gebäudes Stefan-Lochner-Straße 2 erfolge weit unter dem Mietwert und entspreche nicht dem Stiftungszweck. In dem Gebäude residiert die Narrenzunft Schnabelgiere. Derzeit, so erfuhr der SÜDKURIER, zahlt die Zunft 20 Cent pro Quadratmeter, eine ortsübliche Miete wäre laut GPA sechs Euro pro Quadratmeter. Das entspräche einer Jahresmiete von 5040 Euro. Allerdings hat die Zunft das Gebäude vor wenigen Jahren komplett saniert und unterhält es auch. Der bisherige Mietvertrag läuft noch bis Ende 2017. Der Gemeinderat beschloss nun in nichtöffentlicher Sitzung, dass das Spital künftig eine ortsübliche Miete erhält und die Stadt im Zuge der Vereinsförderung die Differenz übernimmt. Diesen städtischen Zuschuss begrenzte man auf 4800 Euro im Jahr. (flo)