Meersburg Sommertal-Kindergarten: Kinder erhalten Bibliotheksführerschein

Die Bibfit-Aktion führt Kindergartenkinder an die örtlichen Büchereien heran. 40 Kinder aus dem Sommertal-Kindergarten haben jetzt ihren Bibliotheksführerschein gemacht.

40 Vorschulkinder des Sommertal-Kindergartens sind nun bibfit. Das heißt, sie haben ihren Bibliotheksführerschein erhalten. Vier Mal in einem Zeitraum von vier Wochen besuchten sie in Gruppen die Meersburger Stadtbücherei. Zum Abschlussfest und der Aushändigung ihrer Urkunde kamen diesmal alle zusammen zu Claudia Löffler, Leiterin der Bücherei.

Löffler begrüßte die Kleinen und bat sie, der Vertreterin der Stadt, Abteilungsleiterin für Familie, Bildung, Soziales, Ute Rose, doch erst mal zu erklären, was sie denn alles gelernt haben. Munter sprudelten die Antworten aus den Kindermündern: "Bücher mitgenommen", "Vorgelesen", "Kuscheltiere mitgebracht" und so weiter und so fort. Löffler erklärte Rose, dass die Kinder mithilfe ihrer Kuscheltiere Bücher zu Tieren und deren Lebensgewohnheiten angesehen haben. Mit etwas Hilfe der Büchereileiterin konnten die Junioren sich auch wieder an den für sie ungewöhnlichen Fachbegriff "Sachbuch" erinnern. Die Vorschüler hatten bei ihren Besuchen aber nicht nur die verschiedenen Bücher und die Räume kennengelernt, auch das Ordnungssystem konnten sie bereits erklären.

Es gibt Bücher mit verschieden farbigen Punkten, sodass die Leser Sachbücher oder Bilderbücher anhand der farblichen Kennung unterscheiden können, ohne dass sie schon lesen können müssen. Ganz Schlaue konnten auch schon erklären, dass es Bücher ohne Punkte gebe. Löffler bejahte dies und erklärte, dass diese für die Erwachsenen seien, die lesen könnten, welche Art von Buch sie suchen. Weiterhin durften die Kinder während ihrer Übungsstunden ihre Bücher auch selber ein- und ausbuchen. Das Abscannen der Katalognummern war aber nur in dieser Zeit gestattet. Einmal noch zum Ende des Kurses durften die kleinen Leseratten aber wieder hinter die Theke, an den Computer, um die zuletzt mitgenommenen Bücher zurückzubuchen. Viele Klassiker waren unter den ausgewählten Bilderbüchern: "Jim Knopf" von Michael Ende, die Geschichten vom "Regenbogenfisch" oder vom "Kleinen Eisbär", aber zum Beispiel auch Bücher zur Zahngesundheit, wie "Neues aus der Milchzahnstraße" von Anna Russelmann. Zum sicheren, sauberen Transport der Bücher hatten alle Teilnehmer zu Beginn des Bibfit-Kurses eigene Rucksäcke erhalten. Löffler erzählte erfreut, dass zum Teil heute noch Kinder mit diesen Rucksäcken in die Bücherei kämen, obwohl sie diese bereits während der ersten Bibfit-Aktion vor sieben Jahren erhalten haben.

Daran zeige sich, wie nachhaltig diese nicht verpflichtende, sondern freiwillige Aktion sei. Ute Rose und Claudia Löffler sind sich einig, dass der Bibfit-Kurs eine gute Vorbereitung für die Schule sei. "In dem Alter sind sie noch für Bücher zu begeistern", sagte Löffler. "Wenn nicht jetzt, wann dann", stimmte Rose ihr zu. Die Aktion erleichtere den Kindern den Zugang zu Büchern. Ein Begleitbrief an die Eltern wurde ihnen mitgegeben. Für Kinder ist die Mitgliedschaft in der Bücherei kostenlos. Was es noch so alles in der Bücherei gibt, zählten die Vorschüler freudig auf: "DVDs, Kassetten, Spiele und Computerspiele sowie CDs und Hörbücher." Auch Bilder hatten sie in ihrer Zeit in der Bücherei gemalt, die in den Räumen der Bibliothek ausgestellt worden waren.

Zum Ende durften sie ihre Werke mit nach Hause nehmen. Gemeinsam sangen alle noch ihr Bibliothekslied "Viele bunte Bücher aus der Bücherei" zur Melodie von "Fuchs du hast die Gans gestohlen", bevor Löffler eine Abschiedsgeschichte mit dem Erzähltheater "Kamishibai" vorlas. "Ich bin traurig, dass es vorbei ist", versicherte Löffler den Kindern glaubhaft. Zum Andenken überreichte die Leiterin des Kindergartens, Angelika Hofmann, ihr eine selbstgemalte Klappkarte mit Bildern und Unterschriften aller Teilnehmer.

Die Aktion

Bibfit – Ich bin bibliotheksfit – ist eine Aktion der Katholischen öffentlichen Büchereien und des Borromäusvereins zur Leseförderung. Die Kindergärten erhalten ein Materialpaket, in dem neben Arbeitsmaterialien zu verschiedenen Themen die Baumwollrucksäcke und die Urkunden zum Bibliotheksführerschein enthalten sind. Spielerisch soll den Kindern so die Freude am Lesen vermittelt werden. Altersgerecht werden sie an die Inhalte und Nutzung der Büchereien herangeführt.