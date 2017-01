Meersburg Senioren befragen Bürgermeister zum Wahlprogramm

Die Bürger nutzen aktiv die Möglichkeit zum Dialog: Parkplatzsituation und Nahverkehr sind Thema bei der Bürgerbefragung.

Eine überschaubare Zahl von Bürgern nutzte die Gelegenheit, sich beim Seniorendialog im Wein- und Kulturzentrum im Winzerverein Meersburg über das Wahlprogramm des amtierenden Bürgermeisters Martin Brütsch zu informieren. "Ich möchte die Schwerpunkte setzten, auf das, was Sie als ältere Menschen interessieren könnte", begann Brütsch und fügte an:" Wichtig sind mir der Erhalt und das Sichern der Nahversorgung und der Mobilität."

Zum Thema Pendelbus erklärte er, sei mit Einführung des zweiten Erlebnisbusses "ein gutes Ziel erreicht" worden und auch die geplanten Abendfahrten in der nächsten Saison seien ein guter Weg, von dem die Einheimischen profitieren. "Ganzjährige Fahrten des Pendelbusses scheitern momentan noch an den Kosten", erläuterte er.

Mit dem Vineum habe man ein offenes Haus für alle Bürger geschaffen, was unter anderem die erfolgreiche "Seilnacht-Ausstellung" zeige. Für die nächste Zeit sei unbedingt der Umbau des Gebäudes der alten Post angedacht. Die Tourist-Information und das Bürgerbüro sollen dorthin umziehen, vielleicht könnte sich auch eine Arztpraxis dort ansiedeln. Für den Fall seiner Wiederwahl verspricht er "ambitioniert, aber realistisch" eine Fertigstellung bis Frühjahr 2018. Schon aufgrund der geplanten Erweiterung der Bibelgalerie bestünde ein gewisser "Druck". Eigentlich hätten Umbau und Umzug schon früher umgesetzt werden sollen, aber die Flüchtlingsunterbringung verhinderte dies, da man nicht gewusst habe, ob man das städtische Gebäude für diese hätte nutzen müssen.

"Das Anrufsammeltaxi (AST) muss stark subventioniert werden", referierte Brütsch weiter. Er sieht eine Alternative in einem Bürgerbus ähnlich dem "Emma- Projekt", bei dem man die Fördermittel für "E- Mobilität" nutzen könne. Unter Umständen mit qualifizierten, ehrenamtlichen Fahrern. "Man kann nicht alles aufs Ehrenamt abwälzen", wurde nun der Dialog eröffnet. "Mobilität für ältere Bürger ist mindestens ebenso wichtig wie eine defizitäre Therme", entgegnete eine engagierte Bürgerin. Der Bürgermeister legte dar, dass das Freibad defizitär sei, und verteidigte die Therme, da diese auch im Winter Gäste bringe und dass in Meersburg "ein großer Kostenblock aus dem Fremdenverkehr finanziert wird.

Aufgrund der Kündigungsfristen für das AST bliebe noch Zeit für Informationsveranstaltungen und Bürgerbefragungen zu Nutzung und Wünschen. Wünsche wurden sogleich zum Thema Parken geäußert. Kurzeitparkzonen werden angeregt, denn: "Mal schnell ein Rezept beim Arzt holen, das braucht nur zehn Minuten." Dem stimmten nicht nur Teilortsbewohner zu, sondern auch die Bewohner der Randgebiete der Stadt. Zum immer gegenwärtigen Thema Parkhaus an der Fähre erläuterte Brütsch die anfallenden Folgekosten und die damit wegfallenden Gewinne.

Den weiteren Ausbau von regelmäßigen Begegnungsmöglichkeiten und Aktivitäten für Ältere wolle er tatkräftig unterstützen. So könnte er sich vorstellen, eine gemeinsame, konfessionsübergreifende Plattform zu schaffen.

Auch der Service des Essens auf Rädern könne noch erweitert werden, um den Senioren das Wohnen zu Hause zu erleichtern. Abschließend dankte Bürgermeister Martin Brütsch für das Interesse und appellierte, auf alle Fälle zur Wahl zu gehen, "um von dem hohen Gut der freien Wahl Gebrauch zu machen".

Zur Person

Martin Brütsch kam am 23. Februar 1972 in Singen zur Welt und besuchte dort das Hegau-Gymnasium. Von 1992 bis 1998 studierte Brütsch in Würzburg und schloss als Diplom-Kaufmann ab. Danach arbeitete er an der Würzburger Universität als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Betriebswirtschaft und Steuerlehre. Parallel war Brütsch als freier Mitarbeiter in Steuerkanzleien tätig. Seit 2008 und bis heute lebt Brütsch in Konstanz. Am 1. Februar 2009 wurde der Parteilose in Meersburg mit 35,36 Prozent der Stimmen zum Bürgermeister gewählt. Er hatte sich im zweiten Wahlgang gegen zwei Mitbewerber durchgesetzt. 2010 hat Brütsch an der Universität in Würzburg zum Dr. rer. pol. promoviert. (flo)

