Meersburg Seewärme für die Therme?

Der Meersburger Gemeinderat sagt Ja zu einem innovativen Heizprojekt, das die Meersburg-Therme mit Seewärme beheizen will. EnBW-Mitarbeiter präsentierten eine Voruntersuchung. Die Nutzung würde mittels Wärmepumpen-Technologie erfolgen.

Meersburg – Die Meersburg-Therme wird künftig vielleicht mit Seewärme beheizt. Nachdem drei Vertreter der EnBW die Machbarkeit dieser Nutzung im Gemeinderat vorgestellt hatten, befürwortete dieser sie einstimmig in Verbindung mit einer "rechtzeitigen Erneuerung" der veralteten Gasheizanlage von 1996. Das Gremium beauftragte die Verwaltung ferner, die Überlegungen der EnBW durch ein neutrales Institut, die Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH, überprüfen zu lassen.

Ein Jahr lang haben sich die beiden jungen Fachleute Bettina Ley und Christopher Backfisch mit dem Projekt beschäftigt, das sie nun gemeinsam mit Rico Goede im Gemeinderat vorstellten. Ihr fundierter Vortrag, der kaum Fragen offenließ, überzeugte den Rat. Vorab: Der Entzug von Wärme schade dem See nicht, dessen Temperatur aufgrund des Klimawandels sowieso steige – und diese Nutzung, die mittels Wärmepumpen-Technologie erfolgen würde, ist erlaubt. Rund 20 Anlagen gebe es bereits rund um den Bodensee, die Universität Konstanz kühle damit etwa ihr Rechenzentrum, so Goede. Doch eine Heizanlage, wie sie Ley und Backfisch für die Therme untersucht haben, "gab's bisher noch nicht", so Backfisch. Sie wäre ebenso wirtschaftlich wie umweltfreundlich, rechneten die beiden vor.

Bei Investitionskosten von 500 000 Euro und einer Abschreibung über 15 Jahre sowie möglicher Zuschüsse ergäbe sich eine Nettoeinsparung von 32 000 Euro jährlich, das wären 17 Prozent weniger als derzeit sowie eine Senkung des Kohlendioxidausstoßes von 502 Tonnen, das wäre eine Reduzierung um 56 Prozent. Ja, so Backfisch, die Anlage könnte eventuell sogar CO2-neutral betrieben werden. Auf Nachfrage von Ulrike Wirbatz (SPD), worin die beiden Planer das größte Risiko sähen, sagte Ley: "Keine Förderung zu bekommen." Doch selbst wenn sie die veranschlagten 220 000 Euro an Zuschüssen abziehe, wäre die Anlage mit einer jährlichen Ersparnis von 3000 Euro immer noch rentabel. Man habe einen enormen finanziellen Puffer eingebaut, betonte Backfisch, etwa die Kosten im Vergleich zu anderen Projekten verdoppelt und die Leistung der Wärmepumpe heruntergerechnet.

Was die rechtlichen und technischen Voraussetzungen angeht, wäre das Projekt ohne Weiteres umsetzbar, versicherten die beiden. Meersburgs Lage an einer Steilkante sei ideal für den Einsatz einer Wärmepumpe, die geforderte Einleitungstiefe von 20 Metern kein Problem. Michael Gilowsky (Umbo) sagte: "Sie rennen bei mir offene Türen ein." Er wäre sogar für eine größere Anlage, wonach sich auch Christine Ludwig (Grüne) erkundigte. Dann, sagte Ley, bräuchte man eine zweite Pumpe und auch weitere Abnehmer für die Energie. Markus Waibel (FW) sprach von einem Vorzeigeprojekt: "Das ist der richtige Weg in die Zukunft. " Perfekt wäre es laut Waibel, wenn der für den Betrieb der Wärmepumpe nötige Strom "dann auch noch über eine Fotovoltaikanlage kommt". Goede sage, der Bauhof wäre dafür geeignet. Monika Biemann (Umweltgruppe) fragte, ob der Badebetrieb beeinträchtigt wäre, etwa, was die Wassertemperatur angehe. Ley: "Es gibt Richtlinien, die würden wir alle einhalten." Bürgermeister Robert Scherer fasste zusammen: "Ich sehe für uns eine Riesenchance, ein Alleinstellungsmerkmal zu bekommen, Nachhaltigkeit zu zeigen und wirtschaftlich etwas zu erreichen."