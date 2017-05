Meersburg Seeübergreifende Jüdische Kulturwochen in Meersburg und Konstanz

Veranstaltungsreihe präsentiert über sechs Wochen 18 Lesungen, Konzerte, Filmpräsentationen und Führungen.

Es ist ein außergewöhnliches Programm, das vom 18. Juni bis zum 27. Juli bei den "Jüdischen Kulturwochen" präsentiert wird. Veranstalter ist die Synagogengemeinde Konstanz in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein Meersburg in der Person von Michael E. Dörr. Er ist Geschäftsführer der Gemeinde, zu der auch die Juden der nördlichen Bodenseeseite gehören, und gleichzeitig Vorsitzender des Kulturvereins.

Im Vorfeld der Sitzung des Meersburger Gemeinderates am Dienstag, 9. Mai, machte Dörr das Programm öffentlich, die Räte haben am Abend über einen Zuschuss zu den Jüdischen Kulturwochen zu entscheiden, bei denen kein Eintritt zu den Veranstaltungen erhoben wird. Eine Ausnahme bildet die Konzerte des niederländischen Kabarettisten und Entertainers Robert Kreis. Er tritt im Neuen Schloss und im Konstanzer Kulturzentrum auf. An diesen beiden Orten und im Literaturcafé der Meersburger Jufa finden die Veranstaltungen statt.

"Eine besondere Ehre und Freude ist es", sagt Dörr, dass die Shoa-Überlebende Margot Wiki-Schwarzschild komme. Sie wird am 5. und 6. Juli in beiden Städte ihre Lebensgeschichte erzählen und das mit Ihrer Schwester, der 2014 verstorbenen Hannelore verfasste Buch vorstellen: "Als Kinder Auschwitz entkommen: Unsere Deportation von Kaiserlautern in die Französischen Internierungslager Gurs und Rivesaltes 1940/42."

Zu Gast sein wird auch die Regisseurin Britta Wauer, die am 25. und 25. Juni ihren Film "Rabbi Wolff – ein Gentleman vor dem Herrn" zeigt und anschließend mit Oswald Burger (Überlingen) ein Gespräch über die Entstehung und Hintergründe führt. Und am 17. und 18. Juli wir Alfred A. Fassbind, ebenfalls in beiden Städten einen Abend für Joseph Schmid gestalten. Fassbind ist Kurator des Joseph-Schmidt Archivs bei Zürich und Verfasser der führenden Joseph-Schmidt-Biografie "Sein Lied ging um die Welt". Gemeinsam mit Carsten Eichenberger vom Haus der Heimat in Stuttgart wird er zur Erinnerung an der unvergessenen jüdischen Tenor und Publikumsliebling einen Abend mit viel Hintergrundinformationen präsentieren, es werden Tonaufnahmen gespielt und Filmausschnitte gezeigt.

Das komplette Programm der Jüdischen Kulturwochen Meersburg/Konstanz und die Termine der Veranstaltungen mit den genauen Uhrzeiten folgt in den nächsten Tagen.

Die Schirmherrschaft der Jüdischen Kulturwochen haben übernommen: Rami Suliman, Vorsitzender der Israelitischen Religionsgemeinschaft Baden, Bernhard Erbprinz von Baden, Landrat Frank Hämmerle (Konstanz), Uli Burchardt, Oberbürgermeister der Stadt Konstanz, Robert Scherer, Bürgermeister von Meersburg sowie Michael Hörrmann, Geschäftsführer Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg.