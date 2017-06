Meersburg Schwertkämpfer auf der Meersburg: Zeitreise zurück ins Mittelalter

Eine Gruppe von Schwertkämpfern lässt auf der Meersburg das Mittelalter wieder aufleben. Nicht nur Kleidung und Kampfkunst sind dem 15. Jahrhundert nachempfunden, auch die Speisen erinnern an die Zeit von einst.

Wolfgang Abart wollte schon mit acht Jahren ein Schwert kämpfender Ritter sein. Nun steht er mit seinen Mannen und Frauen auf der Burg Meersburg und übt vor der touristischen Öffentlichkeit die lebendige Schwertkunst. "Lebendige Schwertkunst" heißt auch die Gruppe, die in originaltreuen Gewändern und Waffen im authentischen Ambiente das Mittelalter aufleben lassen.

"Mit 14 Jahren haben damals Knaben mit dem Schwert das Üben angefangen", erzählt Abart einer Gruppe von Schülern. Mit dem sogenannten Formfechten wurde begonnen. Die Fechtschüler mussten erst den Umgang mit der bis zu 120 Zentimeter langen und bis zu 1500 Gramm schweren Waffe lernen. Akribisch und hoch konzentriert zeigen Abart und seine Fechtschüler die Kampfstrategien der mittelalterlichen Schwertkämpfer. Das sieht so gar nicht nach dem Draufhauen von Strumpfhosen tragenden Helden in den Hollywood-Filmen aus. Die Waffen müssen sicher und akkurat geführt werden, wollen die Kämpfer nicht umgehend eine Verletzung oder gar den Tod riskieren.

"Seit fünf Tagen leben die Schwertkünstler im Rahmen der Aktion 'Belebte Burg' hier innerhalb der Burgmauern", erzählt Julia Naeßl-Doms, Burgherrin der Burg Meersburg. Das heißt, dass die Ritter auch auf der Burg übernachten. Ganz so wie im Mittelalter.

Organisiert wurde das Mittelalter-Wochenende von Simone Keil. Im bürgerlichen Leben Fitnesstrainerin und Event-Managerin, bringt sie mit ihrem Hobby Reenactment-Gruppen auf die Burg. Gruppen, die bis in den Faden ihrer Gewänder die alten Zeiten nachspielen und zum Leben erwecken. Keil baut jedes solcher Wochenenden um ein Motto auf. "Küche und Tafeln" war das für das Schwertkunst-Wochenende.

So konnten sich die Kämpfer nach einem langen Trainingstag bei einer herrschaftlich angerichteten Tafel stärken. Keils Mittelalter-Menü hätte auch in modernen Zeiten den hohen Ansprüchen von Feinschmeckern zur Ehre gereicht. Es gab Gans am Spieß und Spanferkelbraten mit Honig-Zimt-Glasur, dazu Biertunke, also Sauce vom Dunkelbier mit Kräutern. Weizengeschrotestes mit Mairüben, Äpfel und Korinthen, gewürzt mit Curcuma. Ein Pilzragout in Knoblauch-Rahm. Wurzelgemüse aus Pastinaken und Urmöhren, verfeinert mit frischen Kräutern und edlen Gewürzen. Eine Fleischpastete. Abgerundet wurde das herrschaftliche Menü mit süßen Mandelbrei und frischen Heidelbeeren und Kirschen. Das alles zauberte Keil in der Burgküche mit der großen offenen Feuerstelle. Gekocht und gespeist wurde mit originaltreuen Replikaten von Küchenutensilien und Geschirr und in historischen Gewändern – eine Szenerie, als ob ein Gemälde eines Alten Meisters zum Leben erweckt wurde.

Das nächste "Belebte Burg"-Wochenende am 29. bis 30. Juli steht unter dem Motto Handwerkskunst.