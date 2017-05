Meersburg Schwer verletzte Frau bei Auffahrunfall auf der B 33 bei Meersburg

Ein Lasterfahrer, der sich auf der durch provisorische Fahrbahnteiler eingeengten Straße im Bankett festfuhr, musste frei geschleppt werden.

Bei einem Auffahrunfall, der sich am Mittwoch gegen 17.45 Uhr auf der Bundesstraße 33 ereignete, die hier Stettener Straße heißt, wurde eine 51-jährige Frau schwer verletzt und eine 49-jährige leicht. Die 51-jährige wollte mit ihrem Skoda von der Stettener Straße nach links in den Lindenweg abbiegen, musste ihr Auto aber wegen bevorrechtigten Gegenverkehrs anhalten. Die mit ihrem VW nachfolgende 49-Jährige erkannte den stehenden Wagen zu spät und fuhr so stark auf, dass die Skoda-Fahrerin schwer und sie leicht verletzt wurde. Die Stettener Straße musste kurzzeitig gesperrt werden. In der Folge fuhr ein 52 Jahre alter Lkw-Fahrer im Rückstau auf der Abfahrt Meersburg etwas auf das rechte Bankett, um Rettungs- und Notarztfahrzeugen ein Passieren zu ermöglichen. Hierbei fuhr sich der Lkw im aufgeweichten Bankett fest. Wegen Fahrbahnteilern auf dem Übergang zwischen den Bundesstraßen 31 und 33 war der Verkehr blockiert, bis ein Berge-Lkw den festgefahrenen Lkw wieder freigeschleppt hatte. Einsatzkräfte der Straßenmeisterei reinigten die stark verschmutzte Fahrbahn von den schnell festgefahrenen Verunreinigungen. Der Sachschaden beträgt etwa 8000 Euro.