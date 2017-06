Meersburg Schranke für Fähreparkplatz soll kommen

Der Gemeinderat stimmt für eine Schranke am Fähreparkplatz und beauftragt die Verwaltung mit der Planung.

Meersburg (flo) Für eine Schrankenanlage am Fähreparkplatz votierte der Gemeinderat unisono, nur Heinz Frey (FW) enthielt sich. Derzeit hole die Verwaltung erste Angebote ein, informierte Bauamtschef Martin Doerries das Gremium. Bei der Planung will man unterschiedliche Nutzerverhalten berücksichtigen und diverse Zahlungsmöglichkeiten ermöglichen – von Bargeld über Karte bis zu mobilen Geräten. Über Letzteres freute sich besonders Boris Mattes (SPD), der seit Jahren im Rat fordert, es müsse möglich sein, Parkgebühren per Handy zu entrichten. Auch ein Parkleitsystem, das Aufschluss gebe über freie Parkplätze, beinhalte das anvisierte System, sagte Doerries auf Nachfrage von Julia Naeßl-Doms (CDU). Als Erster hatte sich aber Heinz Frey (FW) mit Bedenken zu Wort gemeldet. Der Fähreparkplatz an der viel befahrenen Straße sei "ein neuralgischer Punkt". Funktioniere die Schranke nicht, könnte sich Rückstau bilden, befürchtet Frey. Er bat: "Kein Schnellschuss mit so was."

Bürgermeister Robert Scherer erinnerte Frey aber daran, dass sich der Rat im Dezember 2016 pro Schranke entschieden habe. "Und wenn eine kommen soll, dann brauchen wir einen Baubeschluss." Einen solchen könne man "in einem halben Jahr wieder umdrehen", betonte Scherer, nachdem auch Mattes Bedenken angemeldet und erst detailliertere Pläne gefordert hatte. Mattes war daraufhin beruhigt und fragte Doerries nach der Firma, mit der dieser in Kontakt stehe. Es sei dieselbe, die bereits die Schranke an der Therme installiert habe, so Doerries. Auf eine weitere Nachfrage Mattes sagte er, einen Notdienst könnte man auf den derzeitigen Notruf der Stadt oder auf die Netzwerke anderer Parkierungsanlagen aufschalten, auch eine Fernwartung sei denkbar. Heidrun Funke (Grüne) äußerte sich pro Schranke. Allerdings sollten die Busse künftig "hinten raus fahren", beharrte Funke auch, nachdem ihr Doerries gesagt hatte, das sei derzeit von der Topografie her unmöglich. Peter Weißhaar (FW) war auch für eine Schranke: "Man muss endlich mal was anfangen." Diese Ansicht teilten Peter Schmidt (CDU), Peter Krause und Christian Herter (beide Umbo).