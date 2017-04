Meersburg Schneller als die Erntehelfer: Wie das Klima die Spargelbauern vom Bodensee überholt

Die Spargelsaison startet in diesem Jahr drei Wochen früher als sonst. Andreas Volz und seine Frau mussten selbst zum Spargelstechen aufs Feld, weil die Erntehelfer noch nicht da waren.

Normalerweise beginnt die Spargelsaison in diesen Tagen. Ende April stehen die Liebhaber in den Startlöchern und warten schon darauf, das sogenannte weiße Gold, wie das Gemüse auch genannt wird, zu genießen. Dieses Jahr ist das allerdings anders, denn die Spargelsaison hat deutlich früher begonnen als sonst. Des einen Freud, des anderen Leid, denn die Spargelbauer standen teilweise vor einem Problem, das sie nicht kannten: Der Spargel war schneller als die Erntehelfer.

Es war am 6. April, als der Meersburger Spargelbauer Andreas Volz auf seinen Feldern unterwegs war und feststellte, dass unter der Folie die ersten Spitzen herauskamen. Allerdings waren die Erntehelfer noch nicht angekommen. „Wir hatten keine Wahl und mussten selber auf die Felder und Spargelstechen“, berichtet er und erklärt: „Der Spargel ist sehr empfindlich, wenn er den Wall durchbricht, und muss dann recht schnell geerntet werden.“

Bedingungen für guten Spargel optimal

Dass Spargelstechen ein Knochenjob ist, spürten er und seine Frau Brigitte Bussmann am eigenen Leib. „Wir hatten schon mächtig Rückenschmerzen“, berichtet sie und fügt schmunzelnd hinzu. „Ich habe mir auf dem Feld immer wieder gesagt, dass am Sonntag ja die Erntehelfer kommen.“ Drei Tage standen Volz und Bussmann auf den Feldern. So sehr haben die beiden ihre Erntehelfer noch selten herbeigesehnt. Sie kamen auch ein paar Tage früher als ursprünglich geplant.

Doch der Spargelbauer nimmt es gelassen und sieht das Ganze positiv: „Dass wir selbst gestochen haben, hat auch Vorteile. Jetzt wissen wir wieder einmal, wie unsere Wälle von innen aussehen.“ Und das ist elementar wichtig. Sonst macht er in der Regel Stichproben, in diesem Jahr war er auf allen Feldern unterwegs, die etwa eine Fläche von zwei Hektar ergeben, und hat alle Wälle gesehen. Und Andreas Volz ist begeistert von den Bedingungen: „Es ist nahezu perfekt für den Spargel. Er wächst wunderbar und hat schon ein richtig gutes Aroma.“

Die Bedingungen waren tatsächlich wie im Bilderbuch. Im Winter gab es eine richtig kalte Zeit, in der der Boden gut durchgefroren war. Dies hatte eine gute Frostgare zur Folge, wie es der Spargelbauer nennt. Dadurch wird der Boden aufgelockert. Auch wenn es für die Landwirtschaft bislang zu wenig Wasser gibt, für den Spargel sind die Bedingungen perfekt. „Im Boden haben wir noch genügend Winterfeuchtigkeit“, berichtet Andreas Volz. „Und die Sonne in den vergangenen Wochen hat dann den Rest erledigt. Unter der Folie herrschten regelrechte Treibhaus-Bedingungen.“

Ist früher Schluss?

Momentan seien die Bedingungen für den Boden am Bodensee extrem gut, weil die Böden dafür geeignet sind. In den sonstigen Spargelregionen wie dem Markgräflerland, wo die Böden eher sandig sind, fehle momentan die Feuchtigkeit, erklärt der Meersburger. Momentan seien die Verhältnisse am Bodensee allerdings so gut, dass sich auch die Wühlmäuse und der Egerling sehr wohl fühlen. „Sie leben auch in den Wällen, was für uns natürlich nicht optimal ist“, berichtet Andreas Volz. „Wir verwenden kein Gift und müssen deshalb damit leben.“ Es sei aber noch keine Bedrohung für den Spargel.

Die Spargelsaison ist also bereits in vollem Gange. Ob sie für den Spargelbauer aus Meersburg allerdings auch in diesem Jahr bis zum normalen Termin, dem 24. Juni, gehen wird, steht noch in den Sternen. „Ich gehe davon aus, dass wir dieses Jahr wohl etwas früher aufhören müssen zu stechen“, sagt er mit Blick nach vorne. „Aber wer weiß, vielleicht werden wir auch diesbezüglich überrascht“, fügt er hinzu. Der Vorteil wäre dann allerdings: Die Erntehelfer sind noch da!

Spargelhof Volz

Die fünfköpfige Winzerfamilie um Vater Andreas Volz und Mutter Brigitte Bussmann lebt in Meersburg und arbeitet im Weinbau, Spargelanbau und hat eine Brennerei. Momentan bewirtschaftet die Familie etwa zwei Hektar Spargelfelder und hat zwei Erntehelfer. Angefangen hat Andreas Volz 1984 und war damit einer der ersten Spargelbauern am westlichen Bodensee. Zum ersten Mal ernten konnte er 1987.

In diesem Jahr gibt es sechs verschiedene Sortierungen sowie grünen Spargel und zum ersten Mal den sogenannten tricolor Spargel im eigenen Hofladen, der täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet hat – auch an Sonn- und Feiertagen. Neben dem eigenen Hofladen beliefert Andreas Volz zahlreiche Gastronomie-Betriebe in der Region und bietet gemeinsam mit der Familie jede Woche eine Führung „Vom Feld bis auf die Gabel“ an, bei der er den Spargelanbau erklärt und seine Frau zum Abschluss diverse Spargelgerichte zum Probieren präsentiert.Informationen im Internet: www.wein-spargelhof-volz.de