Meersburg Schnabelgiere-Zunft präsentiert pralles Programm: "Allerlei" Auftritte und Abgänge

Fridolin verabschiedet sich von der Narrenbühne. Das Schnabelgiere-Allerlei findet in der Bürgermeisterwahl und dem Vineum die beliebtesten Narren-Themen des Jahres.

In Meersburg tritt dieses Jahr nicht nur ein Bürgermeister von der Bühne ab, sondern auch Fastnachtslegende Fridolin. Doch im Unterschied zu Ersterem geht Letzterer nicht nach acht, sondern nach 33 Jahren, außerdem freiwillig und vom stehenden Publikum beim 52. Schnabelgiere-Allerlei mit großem Beifall und Bedauern verabschiedet.

Neben der Bürgermeisterwahl und den (Miss-)Geschicken ihrer Verwaltung, Gemeinderäte und Mitbürger trieb die Narren vor allem das neue Vineum um, besonders tief steckten sie die Nasen in die dort präsentierten Duftstationen. Apropos Nase: Den noch amtierenden Schultes Martin Brütsch entschuldigte Zunftmeister Norbert Wasmer bei der Premiere mit dem Hinweis, der sei "verschnupft".

Dem künftigen Bürgermeister Robert Scherer wünschte Narrenbüttel Felix Raschke viel Schwein, doch blickte er auch in die Zukunft und prophezeite: "2033 wird Heinz Frey ältester Bürgermeister von Meersburg." Das Thema Parkhaus hingegen sei so alt, "das lässt mich völlig kalt, bis das gebaut, ist Donald Trump zur Frau umgebaut."

Irgendwie "umgebaut" wirkten auch die zwei russischen Putzfrauen Olga und Swetlana (Markus Waibel und Norbert Wasmer), die mit starken Akzenten und Waden durchs Programm führten. Dabei blieb das Staubwischen etwas auf der Strecke, sodass im winterlichen Vineum zwei Spinnen (Claudia und Markus Waibel) ungehindert zu Werke gehen konnten, gestört nur von Problemen mit dem Ton, der sich durchs Programm zog und dieses auch verzögerte. Doch die Akteure gingen souverän damit um, sowohl das spinnende Paar als auch später die Glonke. Das Spinnenmännchen trug eine orangefarbene Krawatte, die es auf der Rathaustreppe gefunden hatte.

Einer der drei Sternsinger-Könige habe sie wohl verloren, als da waren Robert-Obama ("Yes, we can, was schert mich die Vergangenheit"), Donald (Alexander) Schmidt ("poltert, bereitet sich 14 Jahre vor und hat dann bloß Angst um einen Glühweinstand") und Kim Brütsch ("graues Plakat, dachte schon, Wahlkampf in Nordkorea").

Das wilde Paar (Peter Schmidt und Thomas Mackowiak), das seit 1582 auf der Wappenscheibe vor dem Ratssaal wacht, hielt eine gereimte Moralpredigt mit dem Schlussrefrain: "Von hier oben aus, ihr glaubt es kaum, wirkt manches klein und nichtig. Drum nehmen wir uns alle nicht so wichtig."

Als Einhörner bezauberten Monja Endres und Sebastian Schmäh mit einem Auftritt, der mehr als nur zwei fabelhafte Spitzen enthielt. Unter anderem schlugen sie für den Mittelaltermarkt als neues Spektakel einen "Ritterschaukampf mit Statisten aus dem Gemeinderat" vor.

Um Kampf – gegen den Abstieg – ging es auch bei den Burghexen, die bei einem Spiel des TuS herrlich mitfieberten und dabei, inklusive kreativer Bandenwerbung, rotzfrech das Geschehen im Städtle aufkochten.

Räs wie eh und je waren auch Frieda und Karle (Hubert Weber und Karl-Heinz Keller). Letzterer ist jetzt Aufsichtskraft im Vineum und Frieda erschnüffelte an den Riechstationen prompt Karle-Duft. Die Glonke hingegen hatten sich dieses Jahr Zurückhaltung auferlegt, die mittels eines "Glonke-Unsinns-Neutralisierungsapparates" streng überwacht wurde. Am liebsten hätten sie Glonke-Papa Herbert Hanser ins Bürgermeister-Rennen geschickt, kein Wunder, erlebte dieser einen Alptraum.

Der Fridolin verabschiedete sich fulminant mit gewohnt scharfer Zunge, die er etwa an den sozialen Medien, dem Beichtmobil, der "Vetterleswirtschaft", der Umsiedlung Werner Endres' an die Randlage Meersburgs und natürlich der Wahl wetzte. Letztere erinnerte den begnadetsten aller Bruttler an das "Papst-Schisma von 1417".

Der Narrenrat nahm in seiner Schlussnummer den sexy Kalender der Feuerwehr aufs Korn und stellte einige Szenen nach.

Aber was wäre das Allerlei ohne die tollen Tänze? Die Kleinsten entzückten zu Latino-Rhythmen, die Gardemädels unter anderem als reizende Autowäscherinnen. Die Zimmermannsgilde tobte fesch zu einem Medley über die Bretter, die Tanzsportfreunde brachten mit Hip Hop den Saal zum Kochen und Moni Mayer übertraf sich mit ihrer Choreographie für den Fanfarenzug wieder einmal selbst. Mit "Grease on Tour" brachte der FZ mit klasse Kostümen und Tänzen die 1970er Jahre zurück. Überhaupt waren insgesamt die kreativen Ideen und Bühnenbilder des "Allerleis" ein Hit.

Mitwirkende

Das "Bunte Allerlei" der Narrenzunft Schnabelgiere Meersburg fand 2017 zum 52. Mal statt. Alle drei Vorstellungen waren ausverkauft.

Einzeldarsteller: Felix Raschke, Claudia Waibel, Markus Waibel, Norbert Wasmer, Thomas Mackowiak, Peter Schmidt, Monja Endres, Sebastian Schmäh, Karl-Heinz Keller, Hubert Weber. Sowie: Burghexen, Glonke, Hänsele und Narrenräte

Ansage: Markus Waibel und Norbert Wasmer

Tänze und Choreographien: Narrensamen (Daniela Kümmerli und Birgit Oßwald), Garde (Sophia Carloni und Caroline Waibel), Zimmermannsgilde (Lisa Thum), Fanfarenzug (Moni Mayer), Tanzsportfreunde Meersburg.

Regie: Markus Waibel

Maske: Layette Weißhaar

Licht: Thomas und Markus Schmäh

Ton: Tobias Keck, Oliver Utsch, Dominik Mackowiak

Musik: Baumeister Combo

Dekoration: Alex Wurster und Helfer

Bewirtung: Wirtschaftsteam der Zunft, Leitung: Bärbel Endress

Garderobe: Bärbel und Bruno Herp

Zitatensammlung:

"85 Prozent der Meersburger sagten: Wir hatten einen super Bürgermeister. Die gute Nachricht: Die Zahlen hat der ADAC gemacht."

Narrenbüttel Felix Raschke

"Der Wahlkampf hat gezeigt, dass der beste Platz für einen Politiker das Wahlplakat ist: Tragbar, geräuschlos und leicht wieder zu entfernen."

"Spinnenmann" Markus Waibel

"Doch wer am Ende nichts mehr sagt und hinterfragt, der hat als Demokrat versagt."

"Wilder Mann" Thomas Mackowiak

"Für manche Leut isch au nur e Feuerbestattung die Chance uff en heiße Körper."

"Einhorn" Monja Endres, Kommentar zum Kalender der Feuerwehr

"In Zukunft muss d'Feuerwehr keine Jahresschlussübung mehr mache, die werret jetzt regelmäßig in dere Fischfabrik trainiert."

Die Burghexen, zu Einsätzen bei einer Firma im Gewerbegebiet

"Do jammeret die Amis wege drei Woche Trump. Mir hond des ganze acht Johr ausghalte."

"Frieda" (Hubert Weber)

"De Herbert hätt doch absolut ko Ahnung vu Verwaltung." – "Denn tät sich jo nix ändere: Des nennt mer Kontinuität."

D'Glonke, zum Plan, Glonkepapa Herbert Hanser als Schultes aufzustellen

"Poesiealbum für eigentlich Kontaktarme und trotzdem narzisstisch Veranlagte."

Fridolin (Peter Schmidt), über Facebook

"Wie riecht eigentlich n'Uhldinger?" – "Hoffentlich nicht nach Knoblauch, Fisch und Lamm."

"Spinnen" Markus und Claudia Waibel, sinnieren im Vineum über Duftproben

"Der Nilpferd-Führungsstil: Kurz auftauchen, große Klappe haben und wieder abtauchen."

"Einhorn" Monja Endres

"Sollen die Felchen mal wieder besser laichen, kannst du auch in den See reinseichen."

Die Burghexen

"Mein Sohn hätt a Hagnauerin gheirotet. Die hott 100 Liter Wein mit in d'Ehe brocht." – "Etz wosch au, warum des Mitgift hoßt."

Frieda und Karle (Hubert Weber und Karl-Heinz Keller)

"Wa dät mer au scho bei Usgrabunge in de Unterstadt finde? E unterirdisch Parkhaus vielleicht?"

D'Glonke, über Archäologie im Städtle

"Kemmers Food Service – Pizza-Express für Arme".

Fridolin (Peter Schmidt) übers spitälische Essen auf Rädern

"Kriegst du Verwaltung und Stadtrat nicht zum Laufen, wirst auch du nach acht Jahren absaufen."

Narrenbüttel Felix Raschke, Prophezeiung für den neuen Schultes

"Beichte to go."

Markus Waibel, zum Beichtmobil, das im Städtle Station machte

"Geduld ist was für Anfänger, wir rasten lieber gleich aus."

Monja Endres und Sebastian Schmäh

"Etz könnet mir die nächscht Dreiviertelstund e bissle quatsche, denn uffem Platz passiert eh nint."

Die Burghexen, Kommentar zu einem Fußballspiel des TuS Meersburg

"Fraue könnet aber immerhin besser Auto fahre als Männer." – "Warum dond se's denn it?"

Frieda und Karle

"Obe ohne, unte nix, nur mit eme Schlauch."

D'Glonke, über die Fotos im Feuerwehr-Kalender

"Mei Frau hätt etzt 41 Freunde in drei Monat. Do schtimmt doch ebbes it. Mei Frau isch e Hagnauerin!"

Fridolin (Peter Schmidt) über Facebook

"De Männerchor muss jo sogar Leut zammesammle für d'Hauptversammlung, damit se sich überhaupt ufflöse könnet."

Frieda (Hubert Weber) über beliebte und weniger beliebte Veranstaltungen

"Das Flüssige muss ins Durstige!"

Einhorn Monja Endres prostet Basti zu