Meersburg Sanierung der Gaststätte Haltnau verzögert sich

Die Gaststätte Haltnau bei Meersburg startet den Saisonbetrieb am 1. April. Die Instandsetzung soll erst in den nächsten zwei Jahren erfolgen. Rund 2,4 Millionen Euro an Kosten sind für die Ausgaben kalkuliert.

Vor knapp einem Jahr übernahmen die neuen Pächter Hubert Böttcher und Stephan Düringer die weithin bekannte Gaststätte Haltnau, die zuvor 50 Jahre lang das Ehepaar Endres geführt hatte. Eigentlich sollte die Haltnau in diesem Winter generalüberholt werden und zum Saisonbeginn 2017 in neuem Glanz erstrahlen. Das war der Plan, wie ihn der Konstanzer Bürgermeister Andreas Osner und die Spitalstiftung Konstanz, der die Haltnau gehört, im April 2016 vorstellten. Doch die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes verzögert sich und soll nun in den kommenden zwei Jahren erfolgen. Man hoffe aber, dass man im Winterhalbjahr 2017/18 den größten Teil schaffen werde, sagt Andreas Voß, kommissarischer Leiter der Spitalstiftung Konstanz. Zwar sei die Instandsetzung der Außenanlagen bereits in vollem Gange, doch für die Arbeiten am Gebäude fehlten unter anderem noch einige Genehmigungen, in erster Linie aus dem Bereich Denkmalschutz.

Auch habe man im Zuge des Pächterwechsels erst mal eine gründliche Bestandsaufnahme gemacht, die wohl auch einige Überraschungen barg. Hatte die Spitalstiftung für die Sanierung der Haltnau 2015 in ihren Haushalt 2016 erst mal 600 000 Euro eingestellt, liegt die kalkulierte Investitionssumme für das Gebäude jetzt bei 1,89 Millionen Euro, hinzu kommt rund eine halbe Million Euro für die Außenanlagen. Der Stiftungsrat, der mit dem Konstanzer Gemeinderat identisch ist, bewilligte die Kosten Ende 2016. Hinzu kommt dann laut Voß noch ein spitälischer Baukostenzuschuss für die Sanierung des Stegs vor der Haltnau, der den Stadtwerken Konstanz gehört und von der Haltnau mitgenutzt wird.

Dessen Instandsetzung sollte eigentlich schon diesen Winter erfolgen. Doch der Denkmalschutz forderte, um eventuelle Pfahlbaureste zu schützen, müsse die Sanierung seeseitig erfolgen und das, so Voß, gehe erst, wenn wieder genug Wasser im See sei, also im späten Frühjahr. Pächter Hubert Böttcher nimmt die Verzögerung, die zu erwarten gewesen sei, gelassen. Es sei besser, man plane in Ruhe, als dass man etwas überstürze. Die Projektsteuerung hat Georg Geiger übernommen, der 2014 als Konstanzer Bäderchef in den Ruhestand ging, und sowohl die Pächter als auch Voß sind voll des Lobes über seine Tätigkeit. "Wir sind bei jedem Schritt dabei", sagt Böttcher und Voß spricht von einem "Glücksfall", dass man von Geigers Erfahrungsschatz profitieren könne.

Auch was die wirtschaftliche Bilanz des ersten Jahres unter neuer Führung angeht, äußern sich beide Seiten zufrieden. "Der letzte Sommer lief sehr gut und wir sind froh", dass es nach dem Pächterwechsel keine Unterbrechung gegeben habe, so Voß. "Wir konnten das erste Jahr erfolgreich gestalten", sagt Böttcher. Auch wenn das vor allem für ihn, der seit elf Jahren auf der Haltnau lebt, mit großem persönlichen Aufwand verbunden gewesen sei. Er sei sicher, dass es auch 2017 gut weiterlaufen werde, man habe ein gutes Team. Ursprünglich sollte in diesem Jahr der 2016 als künftiger Restaurantleiter vorgestellte Johnny Venegas einsteigen. Doch da keine neue Küche eingebaut sei, arbeite dieser erst mal ein weiteres Jahr in der Schweiz. Ob Venegas danach komme, sei noch nicht ganz sicher.

Jungfer Wendelgard und die Haltnau