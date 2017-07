Meersburg SWR dreht in Meersburg mit Magdalena Malin Einspieler für die Wahl zur Deutschen Weinkönigin

Die Filmclips werden innerhalb des Vorentscheids am 24. September und dann bei der live am 29. September übertragenen Wahl zur Deutschen Weinkönigin ausgestrahlt.

Souverän steuert die letztjährige Badische Weinkönigin Magdalena Malin den Unimog ihres Freundes Andreas Bartsch, der neben ihr sitzt, durch Weinberge auf das Rebtürmle der Haltnau zu. Dort warten ihre Eltern und Freunde mit einem Picknick, natürlich inklusive Bodensee-Wein. Ein Kamerateam des SWR filmt die Aktion. Es handelt sich um Dreharbeiten für die Wahl der Deutschen Weinkönigin, deren Finale am 29. September in Neustadt an der Weinstraße stattfinden wird.

Der SWR wird sowohl über den Vorentscheid berichten, bei dem am 23. September sechs Kandidatinnen für die Endrunde ausgewählt werden als auch live vom Finale. Dafür dreht der Sender, unter der Leitung des Weinjournalisten und Produzenten Wolfgang Junglas derzeit Porträts aller 13 teilnehmenden Weinköniginnen 2016/17 sämtlicher deutscher Anbaugebiete, darunter Malin, die bis 23. Juni als Badische Weinkönigin amtierte. Die Kandidatinnen werden den Zuschauern mittels verschiedener Szenen vorgestellt, die sie etwa bei der Arbeit, in der Familie und bei ihren Hobbies zeigen. Malin filmte man bei der Weinkellerei Steinhauser in Kressbronn, wo sie fürs Marketing zuständig ist, beim Picknick, beim Segeln vor Meersburg und bei einer Probe beim Musikverein Daisendorf-Stetten, wo sie seit vielen Jahren Querflöte spielt. Die Dreharbeiten dauerten vergangenen Freitag von 14 bis 21 Uhr und machten der 23-Jährigen viel Spaß, ganz besonders der Turn auf dem See, wie sie dem SÜDKURIER erzählt. Zu sehen sein wird jede Kandidatin dann allerdings gerade mal insgesamt rund zwei Minuten, wie Junglas erklärt. Die Dreharbeiten seien aufwändig, beide Sendungen zur Wahl der Weinkönigin kosteten rund 400 000 Euro. Allerdings würden Ausschnitte des Materials auch noch für etliche andere Sendungen verwendet, etwa die "Landesschau" oder "Kaffee oder Tee".

Das SWR-Fernsehen zeigt die Aufzeichnung des Vorentscheids am Sonntag, 24. September, 13.45 Uhr, und das Finale live am Freitag, 29. September, 20.15 Uhr. Ein Fanbus begleitet Magdalena Malin zum Vorentscheid. Dafür gibt es noch Restkarten unter Telefon 07532 / 66 34.