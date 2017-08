Meersburg SÜDKURIER und Verschönerungsverein bieten Wanderlust für alle Sinne

34 Teilnehmer haben bei der gemeinsamen Aktion "Wanderlust" von SÜDKURIER Überlingen und Verschönerungsvereins Natur, Kultur, Gin und Trüffel erlebt.

Wie gut, dass bei der Aktion Wanderlust von Verschönerungsverein und SÜDKURIER Überlingen wissbegierige und interessierte Menschen mitlaufen: Sie konnten bei der ersten Tour von Meersburg über Hagnau einige Erläuterungen von Wanderführer Michael Wilkendorf ergänzen. Dieser musste den Part des erkrankten Heimatkundlers Hermann Keller übernehmen, der ihm jedoch seine Notizen anvertraut hatte. So erfuhren die Teilnehmer an der Gedenkstätte Lerchenberg vom Zeitzeugen Franz Förg, 79, aus Meersburg, dass die Stätte zehn Mal größer war als heute. Als zwölfjähriger Bub hatte er zwischen alten Schienen und Loren gespielt, die von der Baustelleneinrichtung übrig geblieben waren. Damals standen noch zwei große Rohbautürme, Relikte aus der Zeit des Dritten Reichs. Mit ihnen hatten die Verantwortlichen den Schweizern imponieren wollen.

Von Grün, Frische und berauschenden Ausblicken war die Tour geprägt, die über die Wilhelmshöhe zur Frenkenbacher Kapelle führte. Von deren Proportionen war Max Bodenmüller begeistert und Marianne Zugmantel, mit 83 Jahren die älteste Teilnehmerin, empfahl unbedingt einen Besuch des romanischen Kirchleins zwischen Weihnachten und Dreikönig: Dann gibt es dort eine Krippe mit lebensgroßen Figuren, die im nur mit Kerzenlicht erleuchteten Raum eine besondere Atmosphäre ausstrahlt. Jeden Abend wird dort musiziert oder gesungen.

Kontrastreich der nächste Punkt: „Zehn Jahre bin ich Trüffelbaron von Hagnau“, rieb sich Walter Gutemann, unter anderem Winzermeister und Edelbrandsommelier, vergnügt die Hände, mit Schalk in den Augen. Spannend erzählte er über seine Pionierarbeit: Auf dem kalkhaltigen Boden hat er mit Pilzgeflecht geimpfte Buchen und Eichen, hauptsächlich aber, aus Rücksicht auf den Nachbarn, niedrig wachsende Haselnussbäume gepflanzt. Viele Fragen hatte er zu beantworten. „Den Trüffelhund haben wir schon dabei“, verwies Michael Wilkendorf auf seinen Dackel. Bis ein vierbeiniger Schnüffler die Burgundertrüffel jedoch aufspüren kann, muss man noch fünf von insgesamt rund sieben Jahren warten.

Nicht warten mussten die Wanderer beim nächsten Halt. Walter Gutemann servierte seinen selbstkomponierten Gin. „Der Gin hat es mir angetan, weil man sehr viel Kreativität reinstecken kann und er gut schmeckt“, sagte der 52-Jährige. Mit Hilfe von Freunden hat er sich für die fünfte Variante von 55 Versuchen mit einer Kleinbrennerei für sein Rezept mit 18 Kräutern, Gewürzen und Blüten entschieden. Vermischt mit Alkohol und aus dem Bodensee handgeschöpftem Wasser, ergab das einen 48-prozentigen, unfiltrierten Gin mit fruchtiger Note, der den Wanderern zu 100 Prozent schmeckte.

Mit dem Staunen ging es weiter: Das kleine Museum in Hagnau kam bei den Führungen durch Monika Baur, Rudolf Dimmeler und Diethard Hubatsch ganz groß raus. Bemerkenswert die fast gleichlautende Ausstellung, in der sich der über 80-jährige Hagnauer an früher erinnerten. Interessant die Geschichte Hagnaus, berühmt einige seiner Bewohner: die Kunstmalerfamilie Zimmermann und das künstlerische Ehepaar Bissier sowie Pfarrer, Politiker und Volksschriftsteller Heinrich Hansjakob, der Gründer der Winzergenossenschaft, der sich sehr für die „Kleinen“ einsetzte.

Mit einem Eis in der Hand beschritten die Wanderer das fast letzte Stück Weg entlang des Sees zur Haltnau, wo ein Plätzchen für einen lauschigen Abschluss reserviert war.