SÜDKURIER-Podium zur Meersburger Bürgermeisterwahl

Den Meersburgern steht ein heißes Wahlkampf-Wochenende bevor. In gleich drei Veranstaltungen sind alle drei Bewerber zu erleben, die am Sonntag, 22. Januar, zum Bürgermeister gewählt werden wollen. Amtsinhaber Martin Brütsch strebt nach acht Jahren seine Wiederwahl an, ebenfalls ins Rathaus der 5500 Einwohner zählenden Stadt einziehen wollen Robert Scherer und Alexander Schmidt. Am heutigen Freitag, 13. Januar, 19 Uhr, präsentieren sie sich in der Sommertalhalle innerhalb der von der Kommune organisierten öffentlichen Bewerbervorstellung. Jeder hat dafür 15 Minuten Zeit, eine Frage- oder Diskussionrunde gibt es nicht. Am morgigen Samstag, 14. Januar, 18 Uhr, steht im Dorfgemeinschaftshaus Baitenhausen das Thema Teilorte im Mittelpunkt, moderieren wird der Frickinger Ex-Bürgermeister Joachim Böttinger. Das SÜDKURIER-Podium am Sonntag, 15. Januar, 18 Uhr, im Wein- und Kulturzentrum des Winzervereins bietet die Gelegenheit zur großen Debatte der drei Bewerber mit ausführlicher Fragerunde. Das SÜDKURIER-Podium moderiert Redakteur Martin Baur, der die Bewerber zu den brennendsten Themen befragen wird und dann den Wählerinnen und Wählern die Gelegenheit gibt, den dreien auf den Zahn zu fühlen.