vor 5 Stunden Autorenzeile Meersburg Runrig freut sich auf "tolles Ambiente mit einem Schloss" in Meersburg

Beim Meersburg Open Air ist am 2. August, die schottische Folk-Rock-Band Runrig zu Gast. Keyboarder Brian Hurren hat das aktuelle Studioalbum „The Story“, das 2016 erschienen ist, selbst produziert. Der 36-Jährige erzählt im SÜDKURIER-Gespräch über das Album, die Band und was die Fans in Meersburg erwartet. Karten sind noch an der Abendkasse erhältlich.