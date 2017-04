Meersburg Rollerfahrerin stürzt in Kreisverkehr

Rollerfahrerin stürzt in Kreisverkehr

Die Polizei sucht noch Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Dienstagmorgen, kurz vor 8 Uhr, im Kreisverkehr Stettener-/Kronenstraße ereignet hat.

Bei dem Verkehrsunfall wurde eine Motorrollerfahrerin leicht verletzt, wie die Polizei jetzt mitteilt. Der 38-jährige Fahrer eines Mazda war von der Kronenstraße kommend in den Kreisverkehr eingefahren und hatte hierbei die Vorfahrt der Rollerfahrerin, die bereits im Kreisverkehr fuhr, missachtet. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, hatte die Frau ihr Fahrzeug stark abgebremst und war in der Folge auf die Fahrbahn gestürzt, berichtet die Polizei. Da der Unfallhergang unterschiedlich geschildert wird, bitten die Beamten mögliche Unfallzeugen, insbesondere den Fahrer, der direkt hinter dem 38-jährigen Mazda-Fahrer fuhr, sich mit dem Polizeiposten Meersburg, Telefon 0 75 32/4 34 40, in Verbindung zu setzen.