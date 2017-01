Meersburg Robert Scherer wird in einem Erdrutschsieg Meersburger Bürgermeister

Der bisherige Bauamtsleiter der Nachbargemeinde Uhldingen-Mühlhofen gewinnt die Wahl souverän mit 70,2 Prozent. Amtsinhaber Martin Brütsch kann lediglich 22, 8 Prozent holen. der dritte Bewerber Alexander Schmidt aus Stockach ist mit 6,4 Prozent völlig abgeschlagen.

Meersburg – Das war der Tag des Robert Scherer. Der Herausforderer des amtierenden Meersburger Bürgermeisters Martin Brütsch gewann gestern im ersten Wahlgang mit 70,2 Prozent, entsprechend 1648 Wählerinnen und Wählern, die nötige absolute Mehrheit in einer Deutlichkeit , mit der niemand gerechnet hatte. Nicht einmal Scherer selbst. Er habe lediglich gehofft, es im ersten Wahlgang zu schaffen. "Aber so eine Mehrheit, das ist überwältigend", war sein erster Kommentar gegenüber dem SÜDKURIER.

Es wurde ein Erdrutschsieg quer durch alle Stimmbezirke. Brütsch konnte durch seine Arbeit in den vergangenen acht Jahren nur bei 534 Bürgern punkten, das sind 22,8 Prozent. Keine Rolle spielte der dritte Bewerber. Alexander Schmidt aus Stockach erreichte lediglich 6,4 Prozent, gleich 150 Stimmen.

So überraschend das Ergebnis in Zahlen ist, so früh stand es schon zu Beginn der Auszählung fest. Zwar blieb es noch ruhig im überfüllten Ratssaal und draußen vor dem Rathaus, wo hunderte Meersburger gespannt warteten, als um 18.11 Uhr der allererste Bezirk ausgezählt war. Hatten im Dorfgemeinschaftshaus Baitenhausen doch nur 120 Bürger gewählt und so konnte man die 58,3 Prozent für Scherer, 31,7 Prozent für Brütsch und 10 Prozent für Schmidt nicht als sicheren Trend nehmen. Doch als 18.24 Uhr dann das Wein- und Kulturzentrum 74,9 Prozent für Scherer brachte, brandete im Ratssaal erstmals Applaus auf. Scherer und Brütsch, die beide mit ihren Frauen ganz vorne saßen, gaben sich noch regungslos.

Als um 18.28 Uhr der 610 Stimmen starke Briefwahlbezirk dazu kam, war klar, wohin es geht. Uhldingen-Mühlhofens Bürgermeister Edgar Lamm, der sich jetzt nach einem Nachfolger für seinen Bauamtsleiter Scherer umschauen muss, bemerkte schmunzelnd in Richtung SÜDKURIER: "Ich befürchte, das ist gelaufen, aber ich gönne es ihm natürlich – jetzt muss ich die schon vorbereitete Stellenausschreibung aus der Schublade holen.

Es war genau 18.50 Uhr, da stand fest, dass Meersburg einen neuen Bürgermeister hat. Der erste Kommentar von Lothar Wölfle, Landrat des Bodenseekreises: "Eine Entscheidung in dieser Deutlichkeit habe ich nicht erwartet, das sage ich ganz offen, auch wenn man ja gespürt hatte, dass es eine gewisse Wechselstimmung gab."

Zu den ersten Gratulanten im Ratssaal gehörten neben Wölfle und dem Konstanzer OB Uli Burchardt auch der Verlierer Martin Brütsch, der Scherer die Hand reichte. Der abgewählte Schultes war sichtlich getroffen. "Nein, ich habe momentan keinen Plan", sagte er mit versteinerter Miene später auf Nachfrage, ob er sich über seine Zukunft im Falle der Abwahl schon Gedanken gemacht habe. Nirgendwo zu entdecken war der dritte Kandidat Alexander Schmidt, auch draußen vor dem Rathaus fand sich niemand, der ihn gesehen hatte.

Es war 19.10 Uhr, als Bürgermeisterstellverteter Peter Schmidt es endlich nach draußen auf die Rathaustreppe schaffte, um namens des Gemeindewahlausschusses das vorläufige amtliche Endergebnis zu verkünden. Scherer gab er diese Wünsche auf den Weg: "Viel Glück, ein gutes Händchen für die Amtsperiode der nächsten acht Jahre." Und: "Was Sie, meine Damen und Herren im Gemeinderat, in der Verwaltung und alle, die in Vereinen tätig sind, dazu beitragen können, davon bin ich überzeugt, werden sie dazugeben, dazuleisten." Dann nahm Scherer das Mikrofon in die Hand: "Ich freue mich riesig über die Zustimmung, über das Vertrauen, ich möchte Ihnen dieses Vertrauen in den nächsten acht Jahren, am liebesten in den nächsten 16 Jahren zurückgeben." Heiterkeit und Lacher unter den Bürgern. "Ich glaube, gemeinsam kriegen wir das gut hin, das ist das Ziel, das haben ich Ihnen von Anfang an gesagt." Dann packte ihn kurz die Emotion, die Stimme versagte für einen Augeblick. Zwei Sekunden später hatte er sich gefangen. "Also mir geht's gut, sehr gut."