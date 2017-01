Meersburg Robert Scherer kandidiert gegen Bürgermeister Martin Brütsch

Der 49-jährige Bauingenieur und Verwaltungsprofi stammt aus Uhldingen-Mühlhofen und ist dort derzeit als Bauamtsleiter für 24 Mitarbeiter verantwortlich.

Der Meersburger Bürgermeister Martin Brütsch, der seine zweite Amtszeit anstrebt, hat Konkurrenz. Am heutigen Mittwoch, 23. November, gab der 49-jährige Robert Scherer seine Kandidatur bekannt. Seine Bewerbung habe er bereits am Montag im Rathaus abgegeben, erklärt er in einer Pressemitteilung. Scherer ist seit fast vier Jahren Leiter des Bauamts von Uhldingen-Mühlhofen, der Bauingenieur (FH) absolvierte zusätzlich ein Master-Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl und kennt Meersburg von Kindesbeinen an. Scherer ist gebürtiger Uhldinger und lebt mit seiner Familie auch in der Nachbargemeinde der Burgstadt. „Ich mag Meersburg, kenne die Gegebenheiten und weiß, wir passen zueinander“.

Dass er ursprünglich aus der freien Wirtschaft kommt, sieht Scherer als großes Plus für die Aufgaben im Meersburger Rathaus, erläutert er in seiner Pressemitteilung. Der Bauingenieur gründete 1994 gemeinsam mit Partnern ein Ingenieurbüro für Bauwesen. „Das war eine tolle Zeit und das Büro läuft bis heute gut.“ Er sei sich sicher, als Meersburger Bürgermeister durch seine jahrelange Erfahrung als Unternehmer den Betrieben und Selbstständigen ein „Partner auf Augenhöhe“ sein zu können.

Ein offenes Ohr für jede Bürgerin und jeden Bürger zu haben, ist für Scherer eigenem Bekunden nach von ebenso großer Bedeutung wie die Würdigung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements und die konstruktive Zusammenarbeit mit Gemeinderat und der Verwaltung. "Wie wichtig intensive Kommunikation und Solidarität sind", sagt er, wisse er aus Erfahrung sehr gut. Im Uhldinger Rathaus sei er Dienstvorgesetzter von 24 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. „Ich setze auf Teamarbeit, Motivation zu Eigeninitiative und gegenseitiges Vertrauen, und das funktioniert hervorragend.“

Für die Herausforderungen der kommenden Jahre sehe er seine Qualifikation und Erfahrung als Bauingenieur als geradezu ideal, teilt er weiter mit. „ Stadtentwicklung, Parkhaus, Umgehung B 31 Planfall 7.5 – „für diese zukunftsweisenden Vorhaben kann ich auf meine jahrelangen planerischen Erfahrungen im eigenen Büro bauen wie auch auf zahlreiche Projekte als Bauamtsleiter.“

Um den Aufgaben in der öffentlichen Verwaltung auch organisatorisch bestmöglich gerecht werden zu können, habe er sich entschlossen, neben seinem Beruf ein Master-Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl zu absolvieren. "Ich bin eben Perfektionist", ist ihm wichtig zu sagen. Derzeit schreibt Robert Scherer an der „Thesis“ genannten Masterarbeit. Im kommenden März will er sein Studium als "Master of Arts – Public Management" abgeschlossen haben. "Viele wissen nicht, was dieser englischsprachige Abschluss eigentlich bedeutet", bemerkt er und erläutert: "Das ist dasselbe wie der frühere Diplom-Verwaltungswirt (FH); also die bestmögliche fachliche Qualifikation für einen Bürgermeister."

So wichtig ihm sein Fachwissen und seine Erfahrung für dieses Amt auch seien, ebenso entscheidend ist nach seiner Überzeugung die persönliche Seite, "also Gestaltungsfreude, auf Menschen zugehen, gemeinsame Lösungen finden". Dass er mit seiner Familie in Uhldingen nur ein paar hundert Meter von Meersburg entfernt lebt, findet er ideal: „So kann ich verwirklichen, wie ich als Bürgermeister arbeiten will – mitten unter den Menschen“.