Meersburg "Robert Scherer hat sich das Vertrauen der Bürger erarbeitet"

Reaktionen und Wünsche nach der Wahl des Uhldinger Bauamtsleiters zum neuen Meersburger Bürgermeister. Der auf dem dritten Platz abgeschlagene Kandidat Alexander Schmidt kommentiert telefonisch.

Als drinnen im Ratssaal das klare Votum der Meersburger für Robert Scherer und gegen Martin Brütsch bekannt gegeben wurde, brandete Applaus auf. Nicht alle klatschten. Auch Salems Bürgermeister Manfred Härle direkt neben Brütsch ließ seine Arme verschränkt. Er litt augenscheinlich mit. Augenblicke später bewies sich der abgewählte Amtsinhaber als Mann von Format. Er ging auf seinen Herausforderer zu, der ihn so deutlich geschlagen hatte, und gratulierte ihm mit Handschlag. Derweil stieg die Stimmung draußen vor dem Rathaus in der Vorburggasse, in der der TuS Glühwein verkaufte und die Stadtkapelle sich fertigmachte zum Spiel.

Auch der Konstanzer OB Uli Burchardt war über die Fähre gekommen. Ob er mit einer Entscheidung im ersten Wahlgang gerechnet habe? "Dazu sind wir nicht tief genug drin, um da eine Prognose zu treffen". sagte er. "Für uns ist das eine wichtige Nachbarstadt auf der anderen Seite des Sees – Meersburg ist für uns ein sehr besondere Stadt." Und er gehe schlicht immer davon aus, dass im ersten Wahlgang eine Entscheidung fallen könne.

"Robert Scherer hat einen guten Wahlkampf gemacht", konstatierte Lothar Wölfle, Landrat des Bodenseekreises, aufgrund seiner Informationen, mit denen ihn seine aus Meersburg stammenden Mitarbeiter versorgt hatten. "Er hat sich vor allem sehr schnell, das zeigt das Ergebnis, das Vertrauen der Bürger erarbeitet." Wölfle hatte sich auch in der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen erkundigt, wo Scherer das Bauamt leitet. "Er hat einen guten Ruf und offensichtlich hat das auch durchgeschlagen bei den Leuten hier."

Edgar Lamm, Bürgermeister von Uhldingen-Mühlhofen, verliert einen Bauamtsleiter und bekommt einen Nachbarbürgermeister, den er gut kennt. Und genau damit hatte er gerechnet: "Von Ergebnis her bin ich eigentlich nicht überrascht, die Tendenz war eigentlich schon zu erkennen im Vorfeld, überrascht bin ich nur von der hohen Prozentzahl. Ich habe so auf etwa 60 Prozent getippt gehabt."

Eine Frage, die am Sonntagabend auch noch interessiert hätte, ließ sich erst am Montagnachmittag beantworten. Wo war eigentlich der dritte Beweber, Alexander Schmidt aus Stockach? Immerhin hatten ihn 150 Meersburger gewählt. Weshalb er nicht da gewesen sei? Schmidt auf Nachfrage am Telefon: "Es hat leider nicht geklappt." Ob er sehr enttäuscht sei? "Eigentlich nicht, mit war das nach wenigen Tagen klar, dass vor Ort ein Lagerwahlkampf geführt wird, bei dem die Abwahl des jetzigen Amtsinhabers im Vordergrund steht." Eigentlich hätte er schon am 27. Dezember die Bewerbung zurück ziehen müssen. Denn kurz nach seiner Bewerbung am 23. Dezember habe er gewusst, dass es auf einen Zweikampf hinaus laufe. "Die Felle waren alle schon verteilt, es war keiner der Ansprechpartner bereit, sich mit mir zur treffen." Obwohl er "in dieser kleinen Stadt 180 Multiplikatoren" angeschrieben und hinterher telefoniert habe, hätte sich keiner mit ihm treffen wollen. "Das ist komisch." Doch früher mit dem Wahlkampf beginnen hätte er auch nicht gekonnt. "Ich habe Jahre lang auf das Ziel hingearbeitet, aber alles Geschäftliche einfach liegen lassen, das kann man ja auch nicht."





Hohe Erwartungen an den künftigen Bürgermeister Robert Scherer

Von den Bürger, die in und ums Rathaus die Wahl live mitverfolgten, gab es viele Vorschusslorbeeren für den künftigen Bürgermeister Robert Scherer. Doch auch die Erwartungen sind hoch. Kultur, Verkehr, Gewerbe, mehr Angebote für die Jugend und eine intensive Kommunikation mit den Bürgern sind nur einige der Themen, die anzupacken von ihm erwartet wird.

Die Verwunderung ob des riesigen Vorsprungs von Robert Scherer war groß und führt zu hohen Erwartungen an den neuen Schultes. Noch im Ratssaal äußerte sich Stadtrat, Wirt und Winzer Peter Krause, der gerade mit Ratskollegen die Wahl diskutierte: "Mit so einem deutlichen Ergebnis hätte ich nicht gerechnet. Ich bin jedenfalls froh, dass es klar und deutlich ist und es deshalb keine Schlammschlacht in einem zweiten Wahlgang geben wird."

Schriftstellerin Monika Taubitz war sichtlich froh und beeindruckt vom Votum der Bürger. "Für mich war klar, dass Robert Scherer gewinnt. Er war derjenige, der sehr zurückhaltend agiert hat. Und er war am meisten den Menschen zugewandt. Das hat man vor allem gemerkt, wenn man ihn im persönlichen Gespräch erlebt hat." Sie hat auch konkrete Vorstellungen, was Scherer bald anpacken sollte: "Er war der Kandidat, der am meisten Nähe zur Kultur gezeigt hat. Meersburg ist eine Stadt, die es verdient hätte, dass man sich mehr um die Kultur kümmert. So braucht eine tausendjährige Stadt unbedingt auch ein Stadtmuseum. Freunde von mir in Münster konnten gar nicht glauben, als ich erzählte, dass wir keines hätten."

Ganz andere Erwartungen an den neuen Rathauschef hegt Hans-Heinrich Gerth als Gründungsmitglied des "Meersburger Initiativ Kreises B 31 neu" (MIK). Dem CDU-Ortsvorsitzenden geht es vor allem um eine für Meersburg günstige Verkehrsplanung. Auch er war erstaunt über den gewaltigen Vorsprung des Wahlsiegers. "Ich hätte auf keinen Fall gedacht, dass es so ein eindeutiges Ergebnis gibt", gab er zu, wies dann aber auf die Zweischneidigkeit eines solchen Sieges hin: "Das ist für den Scherer ein großer Vertrauensvorschuss, an den aber auch große Erwartungen geknüpft sind." Er selbst hofft, "dass er sich aktiv in die Diskussion um die B 31 neu in unserem Sinne einbringt und den MIK entsprechend unterstützt."

Auch Sebastian Schmäh, der im Vorfeld der Wahl recht eindeutig gegen Bürgermeister Martin Brütsch Stellung bezogen hatte und der mit seiner Familie vor dem Rathaus mitgefiebert hatte, war von der Höhe des Sieges überrascht. "Ich freue mich über das deutliche Ergebnis. " Seine Analyse: "Robert Scherer hat sich vor allem als Mensch durchgesetzt, allerdings auch gepaart mit beruflicher Erfahrung. Die Gründe für seinen Sieg liegen in der Kommunikation und in seiner Art im persönlichen Kontakt." Für die Amtsführung Scherers wünscht er sich, "dass dieses Vertrauen der Wähler sich in der Arbeit wiederfindet".

Hauptsächlich durch Dritte vermittelt hatte Neubürgerin Jenny Stührenberg ein ungutes Gefühl. Sie kommt aus Norddeutschland, hatte zuerst kurz in Hagnau gewohnt und lebt seit drei Jahren in Meersburg. "Meiner Meinung nach war es an der Zeit, dass sich etwas verändert", ist ihre Meinung. "Ich habe vieles als zäh empfunden", fährt sie fort. "Sachen, die angefangen wurden, wurden nicht weiterverfolgt und abgeschlossen. Aber das ist mehr ein Gefühl, das ich aus Berichten anderer entnommen habe. Ich wohne ja noch nicht lange in Meersburg."

Ganz anders die 19-jährige Maya Hanser, Enkeltochter des früheren Gemeinderates Günter Hanser. Sie ist in Meersburg geboren und aufgewachsen, ist vielfältig engagiert und vernetzt, war jahrelang in der Jugendfeuerwehr und jetzt bei den Aktiven. Nach der Landtagswahl hat sie jetzt zum zweiten Male gewählt und ist über das Ergebnis hoch erfreut. "Ich durfte zum ersten Mal einen Bürgermeister wählen. " Ein wenig Stolz klingt mit. "Ich finde es gut, dass es so ein klares Ergebnis gegeben hat. Das zeigt ja, dass sich etwas ändern muss. Ich war von Anfang an für Herrn Scherer. Ich fand es gut, dass er sich so für die Jugendlichen einsetzt und sogar eine eigene Wahlveranstaltung für uns im TuS-Vereinsheim gemacht hat." (up)