Meersburg Robert Scherer als Bürgermeister vereidigt: Die Zeichen stehen auf Neustart

Robert Scherer ist als neuer Bürgermeister von Meersburg vereidigt worden. Vor großem Publikum fand die Amtseinsetzung statt – in Form einer Ratssitzung, die Bürgermeister-Stellvertreter Peter Schmidt leitete, der auch die Vereidigung Scherers vornahm. Die Redner sprachen von Aufbruchstimmung.

Meersburg – "Aufbruch" und "Neuanfang" waren mehrfach gehörte Worte bei der Amtseinsetzung von Robert Scherer als neuer Meersburger Bürgermeister. Der Akt, den die Knabenmusik umrahmte, fand am Sonntag in der voll besetzten Sommertalhalle statt

Bürgermeister-Stellvertreter Peter Schmidt begrüßte die Gäste, darunter Bundestagsabgeordneter Lothar Riebsamen, Landtagsabgeordneter Klaus Hoher und viele Bürgermeister aus der Nachbarschaft sowie der sächsischen Partnerstadt Hohnstein. Schmidt erinnerte daran, dass Scherer am 22. Januar im ersten Wahlgang mit 70,2 Prozent gewählt worden war. Damit hatte er sich klar gegen Amtsinhaber Martin Brütsch durchgesetzt.

Es sei eine "sehr eindeutige Wahl" gewesen, betonte Landrat Lothar Wölfle, der den Reigen der Grußworte eröffnete. Scherer habe bereits seinen Wahlkampf mit großem Engagement geführt. Wölfle schenkte ein Buch und bot Scherer gute Zusammenarbeit an. Eine solche verbinde bereits Meersburg und den Kreis, der dort ja auch seine Galerie und die Jugendkunstschule betreibe. Wölfle nutzte die Gelegenheit auch, um in punkto Straßenplanung, mit der die Meersburger nicht einverstanden sind, an diese zu appellieren, "konstruktiv und aktiv mitzuarbeiten".

Der Neukircher Bürgermeister Reinhold Schnell gratulierte im Namen des Kreisverbandes des Gemeindetages. Bürgermeister, deren Aufgaben stark gewachsen seien, brauchten auch Auszeiten, bat er etwa die Bürger darum, Scherer diese auch zu gönnen. Schnell schenkte ihm ein Buch der Tettnanger Mundartdichterin Ingrid Koch.

Als "gespaltene Person", wie er bekannte, trat Edgar Lamm ans Mikrofon. Denn der Bürgermeister von Uhldingen-Mühlhofen sprach nicht nur für den Gemeindeverwaltungsverband Meersburg, sondern auch als Scherers bisheriger Chef. So freue er sich zwar riesig über dessen Wahlerfolg, aber: "Ich habe einen ganz hervorragenden Ortsbaumeister verloren, und das tut weh." Den Meersburgern versicherte er: "Sie haben eine großartige Persönlichkeit zu Ihrem Bürgermeister gewählt."

Am allermeisten brauche ein Bürgermeister ein gutes Händchen, fand Pfarrer Matthias Schneider, der mit Dekanin Regine Klusmann die Kirchengemeinden vertrat. Launig führte Schneider aus, wofür Hände stehen, etwa: Zupacken, Erheben gegen Ungerechtigkeit, aber auch in die Tasche greifen. Und da zwei Hände für alles kaum langten, überreichte Schneider Scherer eine dritte, aus Holz, die ihn auch an die Hand Gottes erinnern solle. Von Klusmann gab's noch eine Flasche Bibelgalerie-Wein.

Bürgermeister Daniel Brade aus Hohnstein, der schon vor acht Jahren in Meersburg war, sagte: "Heute verspüre ich eine Aufbruchstimmung." Er hoffe, dass man auch für die Städtepartnerschaft neue Impulse setzen könne. Er lud Scherer ein und lockte ihn schon mal mit sächsischem Wein.

Ein besonderes Geschenk übergab die Freiwillige Feuerwehr Meersburg an ihren neuen Dienstherrn: Zum ersten Mal bekam ein Bürgermeister eine eigene Einsatzjacke. Damit sei Scherer gegen einige Unbill gefeit, erläuterte Kommandant Hartmut Schucker launig. Bei Unwetter schütze die Jacke Scherer davor, wie ein begossener Pudel dazustehen. Doch sie bewähre sich vielleicht auch, wenn es bei Diskussionen, etwa im Gemeinderat, heiß hergehe.

Robert Scherer zeigte sich ob der Fülle an Glückwünschen und Geschenken so überwältigt, dass er sein Manuskript weglegte. Es fühle sich an "wie Weihnachten und Ostern zusammen". Er verspüre Anspannung und Bescheidenheit, gestand er, aber auch Tatendrang und Ungeduld. "Ich weiß, Sie erwarten sehr viel von mir, nicht weniger als einen Neuanfang auf der kompletten kommunalen Ebene." Er versprach neue Impulse für Aufgaben, die seit langem anstünden und auch neue Strukturen. Er versichere erneut, dass er ein Teamplayer sei und seinen im Wahlkampf vorgestellten Strategieplan umsetzen wolle, gemeinsam mit dem Rat, wo er "Erster unter Gleichen" sein wolle und allen Bürgern. Scherer zollte aber auch dem bisher in Meersburg Geleisteten Respekt sowie seinem Amtsvorgänger und jenen, die ihn nicht gewählt hätten. Scherer versprach, "ein Bürgermeister für Sie alle zu sein. Dafür bin ich angetreten, daran lasse ich mich messen." Peter Schmidt fing in seinem Schlusswort den Ball "Neuanfang" auf und sagte: "Herr Scherer, nehmen Sie uns mit. Wir stehen hinter Ihnen."