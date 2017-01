Meersburg Riesenandrang bei SÜDKURIER-Podium zur Meersburger Bürgermeisterwahl

Bürgermeisterkandidaten Martin Brütsch, Robert Scherer und Alexander Schmidt im direkten Dialog. Über 300 Meersburger im Wein- und Kulturzentrum. Bürger beteiligen sich rege mit vielen Fragen. Themen sind Kultur, B 31, Tourismus, Parkraum.

Trotz heftigen Schneetreibens kamen über 300 Besucher am Sonntagabend zur Podiumsdiskussion mit den drei Bürgermeisterkandidaten, die der SÜDKURIER im Wein- und Kulturzentrum des Winzervereins veranstaltete. Rund ein Drittel musste aufgrund des großen Interesses im Stehen die zweieinhalbstündige Veranstaltung verfolgen, an der sich die Bürger mit Fragen rege beteiligten.

Der Moderator, SÜDKURIER-Redakteur Martin Baur, startete mit lockeren Interviews, die er mit Amtsinhaber Martin Brütsch und den Herausforderern Robert Scherer und Alexander Schmidt führte, um dem Publikum deren private Seite näherzubringen. So befragte Baur sie etwa zu ihren kulturellen Interessen. Bei Schmidt ist die Frau fürs "Kulturelle zuständig", er geht lieber laufen. Scherer mag Kleinkunst, vor allem Kabarett, Brütsch nutzt die knappe Zeit, die ihm seine 70-Stunden-Woche lasse, für die Familie und liest seinem dreijährigen Sohn etwas vor. Die Sachthemen waren dann: Kultur, der Ausbau der B 31, Tourismus, Parkraum und die Öffentlichkeit von Ratssitzungen. Als Bürgermeister befand sich Brütsch öfter in der Rechtfertigungsrolle, während seine Konkurrenten ihre Vorstellungen vom Amt noch unbelastet von Bürden erläutern konnten. Anders als Scherer, der sich auf seine Erfahrungen in der Kommunalverwaltung berief, griff Schmidt Brütsch immer wieder direkt an. So, als Schmidt ausgiebig schilderte, wie lange es gedauert habe, von der Stadt die Genehmigung zu erhalten, während seines Wahlkampfs Glühwein auszuschenken.

Bevor Baur die Bürgerfragerunde eröffnete, machte er ein Thema öffentlich, das sich seit Tagen hinter den Kulissen abspiele: Anscheinend wollten einige Meersburger Kommunalpolitiker, die von einem zweiten Wahlgang ausgingen, Klaus Kirchmann, den Zweiplatzierten bei der Überlinger OB-Wahl, dafür als weiteren Kandidaten gewinnen. Baur wies darauf hin, dass Baden-Württemberg das einzige Bundesland sei, das neue Bewerber in der finalen Runde bei Bürgermeisterwahlen zulasse. Auf die Frage, was sie von so einem Vorgehen hielten, antworteten alle gelassen. Schmidt sagte: "Das Wahlrecht gibt's her." Das hätten die Bürger zu entscheiden. Allerdings sei er im Falle einer Kandidatur auf Kirchmanns Wahlkampf gespannt, weil dieser ja zuvor in seiner Heimatstadt mit "Überlingen über alles" angetreten sei. Brütsch meinte, die Bürger hätten die Wahl. Es gebe drei Kandidaten, dann könne man auch im ersten Wahlgang entscheiden. Scherer betonte: "Ich gehe meinen eigenen Weg so weiter. Davon lasse ich mich jetzt nicht beindrucken." Die Zuhörer ebenso wenig, sie hatten viele Fragen an die Bewerber, die von Einzelproblemen direkt Betroffener wie Hotelier Michael Heck bis zu überkommunalen Themen wie der Zukunft des Bodenseefischs reichten.

"Ich bin bestens aufgestellt"

Martin Brütsch war als Amtsinhaber immer wieder in der Defensive, besonders bei Themen wie „Bürgernähe“ und „Öffentlichkeit“. Brütsch räumte zu Ersterem ein: „Ja, da kann ich mehr tun.“ Etwa, in der Stadt „etwas mehr unterwegs sein“. Jetzt, da die Verwaltung gut aufgestellt sei, habe er die Zeit dafür. Auf die kritische Nachfrage Manfred Langs nach Wartezeiten bei Anfragen an die Stadt, wies Brütsch erst auf deren rasant gestiegene Zahl hin, gelobte dann aber Besserung. Oft, so Brütsch weiter, sei es der Gemeinderat, der nichtöffentliche Diskussionen wünsche. Doch Baur betonte: „Der Bürgermeister macht die Tagesordnung.“ In puncto B 31 versicherte Brütsch, dass die Stadt „sehr wohl eine gewichtige Stimme abgeben“ werde – wenn die Zeit reif dafür sei. Er habe sich als einer der ersten beim Initiativkreis eingetragen, der für eine andere Trassenführung kämpft. Was Tempo- und Geschwindigkeitsreduzierungen auf innerörtlichen Straßen angehe, so reichten die Belastungswerte dafür derzeit nicht aus. Ob ein Parkhaus nötig sei, könne man derzeit nicht klar sagen, wohl aber „eine überdachte Lösung“. Zum Tourismus sagte Brütsch, dass man die Übernachtungszahlen in den vergangenen Jahren um 50 000 gesteigert habe und dies ein wichtiger Trend sei. Man brauche nicht noch mehr Tagestourismus. Vom Fremdenverkehr und den Einrichtungen, die er ermögliche, wie der Therme, profitierten auch die Einheimischen. Beim Komplex Wohnbebauung widersprach Brütsch Scherer und sagte: „Ich kann keine neuen Flächen ausweisen.“ Nur eine „gewisse Verdichtung“ sei möglich. Und man wolle ja auch die Kulturlandschaft erhalten. Auf Baurs Hinweis, Meersburgs Kultur habe zu Zeiten des Sommertheaters deutschlandweit Schlagzeilen gemacht, meinte Brütsch. „Wir haben jetzt das Vineum, da kriegen wir die überregionale Presse wieder.“ Auf Baurs Frage, warum er der richtige Bürgermeister für Meersburg sei, sagte Brütsch: „Wir haben gemeinsam viel bewegt. Ich bin bestens aufgestellt, habe alle Informationen.“ Er habe auch einige Fehler gemacht, aber das sei menschlich.

"Die Stadt nach vorne bringen"

Robert Scherer strahlte von allen Kandidaten die größte Gelassenheit aus. Weder musste er sich verteidigen wie Brütsch, noch griff er selbst seine Mitbewerber an. Nur einige Male kam es zu kleinen Schlagabtauschen mit Brütsch. So als Scherer in puncto B 31 meinte, die Stadt müsse noch mehr Druck ausüben, gemeinsam mit dem Initiativkreis den Behörden „ruhig auf die Füße stehen“ – und zwar sofort. In puncto Wohnbebauung widersprach er Brütsch: Bei Scherers Vorschlag, mithilfe privater Eigentümer zusätzliche Flächen auszuweisen, handle es sich keineswegs um „Luftschlösser“. Über ein Sozialpunktesystem könne man steuern, dass die Flächen an Einheimische gingen. Scherer betonte: „Es ist Aufgabe der Kommune, dafür zu sorgen, dass junge Familien hierbleiben oder wiederkommen können. “ Ansonsten stünden irgendwann auch Schule und Kindergarten leer. In Sachen Tourismus müsse man zwischen Haupt- und Nebensaison unterscheiden und überlegen, wie man die Unterstadt, wo nur noch 48 Einheimische wohnten, im Winter beleben könne. Das könne die Stadt aber nicht alleine, aber vielleicht etwa „mit Kultur“ dazu beitragen, dass man auch außerhalb der Hauptsaison Angebotspakete schnüren könnte. Scherer unterstrich die Wichtigkeit eines Kulturangebots, „da die Strahlkraft von Meersburg so groß ist und es auch ein Marketinginstrument ist“. Zum Abbruch der Hämmerle-Fabrik, wo einst das Sommertheater untergebracht war, bemerkte er auf Baurs Frage: „Man reißt ein Gebäude erst dann ab, wenn es notwendig ist.“ Bürgernähe, so Scherer, praktiziere er als Uhldinger Bauamtsleiter bereits seit vier Jahren. Er sehe sich auch als Sprachrohr zu den zuständigen Mitarbeitern. „Ich kenne nichts anderes, als auf der Straße ansprechbar zu sein.“ Im rechtlichen Rahmen müsse ein Gemeinderat manche Punkte auch nichtöffentlich diskutieren können „und anschließend veröffentlichen“. Warum er der richtige Bürgermeister wäre? „Ich möchte die Stadt nach vorne bringen“, gemeinsam mit den Bürgern. Er sei Meersburg eng verbunden. „Ich bin präsent.“

"Klare Vorstellung von der Zukunft"

Alexander Schmidt betonte, das angestrebte Amt heiße „Bürgermeister, nicht Verwaltungsmeister“. Er wäre „ein Bürgermeister zum Anfassen“ und von seiner Arbeitszeit „60 Prozent für den Bürger draußen, 40 Prozent drin“. Und zwar, sagte er etwa in Richtung Unternehmer und Wirte, „ist der Weg so, dass ich zu Ihnen komme und nicht umgekehrt“. Öffentliche Diskussionen in den Gremien seien, bis auf die berechtigten Ausnahmen, selbstverständlich. Notfalls müsse ein Bürgermeister gegen den eigenen Gemeinderat vorgehen, wenn dieser Nichtöffentlichkeit wünsche. Was die B 31 angeht, ist Schmidt „grundsätzlich für einen Ausbau, keinen Neubau.“ Er werde „Mittel und Wege“ finden Letzteren zu verhindern, denn er sei „Humbug“. Und: „Nach mir kommt keiner mehr.“ Der Initiativkreis sei gut, „aber recht spät, es ist schon zwei nach zwölf“. Auf vielbefahrenen Gemeindestraßen wäre Schmidt für Tempo 30. Außerdem könnte man Blitzer aufstellen und Flüsterasphalt aufbringen, um Geschwindigkeit und Lärm zu drosseln. Schmidt sprach sich klar für „mehr Parkraum aus“. Nach „so vielen Jahren und Amtsinhabern“ müsse man sich „halt mal auf die Reise machen und alle mitnehmen“. Wie eine Lösung aussehe, lasse er offen, „aber es muss endlich was passieren“. Parkplätze seien wichtig und so sei auch der Abriss der Hämmerle-Fabrik „aus heutiger Sicht richtig gewesen.“ Für eine Wiederbelebung der Altstadt, nach der Christine Ludwig gefragt hatte, „muss man Gespräche suchen von Verwaltungsseite aus. Das Thema Wirtschaftsförderung muss ganz stark im Mittelpunkt stehen. “ Auf Baurs Frage, was Schmidt mit „Meersburg den Meersburgern“ meine, räumte er ein, Meersburg leben vom Tourismus und im Haushalt werde viel Wert darauf sowie auf Kultur gelegt. Das sei gut, aber nicht, wenn die Einheimischen zu kurz kämen, etwa Straßen marode seien und Frauen nachts im Dunkeln laufen müssten. Er wäre der richtige Bürgermeister, weil er „eine klare Vorstellung von der Zukunft Meersburgs habe“ und der Bürger bei ihm im Vordergrund stehe.