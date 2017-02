Meersburg Rathaussturm in Meersburg  und Bürgermeister Martin Brütsch ist nicht zuhause

Die Narrenzunft Schnabelgiere traf beim Rathaussturm in Meersburg auf Bürgermeister-Stellvertreter Peter Schmidt. Bürgermeister Martin Brütsch war nirgends zu sehen.

Vor dem Rathaus war es schon gemunkelt worden. Kurz nach 10 Uhr herrschte Gewissheit: Bürgermeister Martin Brütsch hatte seinen Posten bereits verlassen. Stattdessen stand Peter Schmidt, stellvertretender Bürgermeister, beim Rathaussturm bereit. "Es ist niemand da, soll ich sagen", bestellte er vom Bürgermeister. Die Zunft der Schnabelgiere quittierte Brütschs Fernbleiben zunächst mit Buhrufen. Doch die Narren hatten sich genauso schnell wieder gefasst und forderten unter Führung von Zunftmeister Norbert Waßmer lautstark den Schlüssel zum Rathaus. Die Absetzung des Bürgermeisters habe ja schon am 22. Januar stattgefunden, hieß aus den närrischen Reihen. An jenem Sonntag haben die Meersburger Robert Scherer zum neuen Bürgermeister gewählt.

War der amtierende Bürgermeister also absichtlich verhindert? Vielleicht war Brütsch nicht da, weil er Geburtstag hatte. Dies vermutete Feuerwehrkommandant Hartmut Schucker, der mit einer Drehleiter für reichlich Aufsehen vor dem Rathaus sorgte. Vom Hexengericht war er im vergangenen Jahr dazu verurteilt worden, dem Bürgermeister beim Rathaussturm ein Einschreiben zu übergeben, in dem dessen Entmachtung über die Fasnet niedergeschrieben ist, und einen erotischen Kalender für Frauen zu erstellen. "Ich hab' mal ein paar Äußerungen über Frauen in der Feuerwehr gemacht", erklärte der Briefträger zu seiner Verurteilung und versicherte: "Inzwischen haben wir sieben Frauen in der Feuerwehr." Und die seien alle in Ordnung. Gemeinsam mit dem Zunftmeister fuhr Schucker schließlich hinauf zu Bürgermeister-Stellvertreter Schmidt. "Zunftmeister, du weißt: Wer hoch steigt, fällt tief", rief Schmidt. Doch Waßmer antwortete nicht auf den Spott, sondern lobte die Aussicht über Meersburg. Und wenig später ließ Schmidt den Rathaus-Schlüssel zu Narrenpolizist Thomas Bergmoser hinunter, der ihn triumphierend in die Höhe reckte.