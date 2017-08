Meersburg Radler stürzt kurz vor Meersburg auf Rafweg, weil er fotografierendem Fußgänger ausweichen muss

Der 58-jährige erleidet Prellungen an den Armen und im Brustbereich.

Prellungen an den Armen und schmerzende Stellen an der Brust erlitt ein 58 Jahre alter Fahrradfahrer, der am Donnerstag gegen 16 Uhr auf dem Radweg neben der Landesstraße 201 von Uhldingen in Richtung Meersburg stürzte. Wie die Polizei weiter beschreibt, stand etwa 500 Meter vor dem Ortsbeginn von Meersburg eine Personengruppe, möglicherweise eine Familie, am dortigen Geländer und schaute auf den See hinaus. Als eine Person plötzlich einen Schritt zurück auf den Radweg machte, um ein Foto zu machen, konnte der 58-Jährige durch starkes Bremsen zwar noch eine Kollision abwenden, stürzte jedoch vornüber von seinem Fahrrad. Nach einem Gespräch zwischen dem Verletzten, dessen Ehefrau und den Gruppenmitgliedern, verließen die Beteiligten die Unfallstelle, ohne Personalien ausgetauscht zu haben. Die ermittelnden Beamten bitten die Personengruppe, sich mit dem Polizeiposten Meersburg, Telefon 07532 / 434 43, in Verbindung zu setzen.