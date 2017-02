Prozessauftakt am Bodensee: Angeklagter bestreitet mehrfache Vergewaltigung seiner Freundin

Zwei Mal soll ein 27-jähriger Mann aus dem westlichen Bodenseekreis seine 25-jährige Freundin vergewaltigt haben. In einem Fall soll er sie dabei mit einem Messer bedroht haben.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Auch für zwei nächtliche Einbrüche vom Sommer vorigen Jahres in eine Gaststätte und in ein Mehrfamilienhaus in Uhldingen-Mühlhofen macht ihn die Staatsanwaltschaft verantwortlich. Jetzt muss er sich vor dem Landgericht Konstanz verantworten.

Am ersten Prozesstag räumte der angeblich schwer drogenabhängige Angeklagte die beiden Einbrüche mit Einschränkungen ein. Allerdings hatte ihn schon zuvor ein DNA-Abgleich als Täter überführt. Das Diebesgut habe er gegen Drogen getauscht oder verkauft, um mit dem Geld Drogen zu erwerben, berichtete er. Er behauptete, über Jahre hinweg Unmengen von Amphetaminen zusammen mit Alkohol konsumiert zu haben. Seit fünf Monaten sitzt er in Untersuchungshaft.

Obwohl das Gericht bereits zu Prozessbeginn auf eine erdrückende Beweislage hinwies, stritt der 27-Jährige ab, seiner Freundin Gewalt angetan zu haben. Er habe so etwas gar nicht nötig, erklärte er, denn: "Ich habe genug Frauen." Wenn es zum Sex gekommen sei, dann immer einvernehmlich. Die Ex-Freundin habe die Strafanzeige vermutlich nur aus Eifersucht gestellt, weil er mit einer anderen Frau zusammen gewesen sei. Im Übrigen sei sie "immer nur aufs Geld aus" und wohl sauer gewesen, als er keines mehr hatte. Denn er habe trotz seiner Drogensucht stets auch gearbeitet und das Geld bei ihr abgeliefert. Seine Antworten auf entsprechende Fragen des Anwalts der 25-Jährigen zeigten dann aber, dass diese Behauptungen nicht der Wahrheit entsprachen. Es sei vielmehr so gewesen, dass er, der Angeklagte, sich von seiner Freundin habe aushalten lassen, stellte der Anwalt sinngemäß klar.

Mutmaßliches Opfer: "Ich war ihm hörig"

Scheinbar unbeeindruckt von den diffamierenden Äußerungen ihres Ex-Freunds berichtete die 25-jährige Nebenklägerin dann sehr nüchtern und beherrscht über die Beziehung zu ihren damaligen Freund. Die Schilderungen dessen, was er ihr im September 2015 und zuletzt im Frühjahr vorigen Jahres angetan haben soll, kosteten sie sichtlich viel Überwindung. Vor der Vergewaltigung im September habe er aus nichtigem Grund ihre Wohnung völlig verwüstet, Kleider zerschnitten und Gegenstände aus dem Fenster geworfen, berichtete sie. Immer wenn er Drogen genommen habe, sei er sehr aggressiv und unberechenbar geworden, sodass sie große Angst vor ihm gehabt habe. Als sie sich geweigert habe, ihn zu befriedigen, habe er sie an den Haaren gepackt und ihr brutal seinen Willen aufgezwungen.

Das sei auch nicht das erste Mal gewesen, meinte die 25-Jährige leise: "Ich hätte mich trennen sollen." Aber er habe sich immer entschuldigt und ihr versprochen, dass es nie wieder vorkommen würde. Allerdings habe er ihr auch verboten, sich einen neuen Job zu suchen, oder Freunde auf Facebook zu treffen. Sie habe sich daran gehalten und ihn dann sogar in ihrer Wohnung wohnen lassen. "Ich war ihm hörig", stellte sie fest. Und er nahm weiter Amphetamine, weil er glaubte, er sei dann noch toller, "besser und intelligenter", das hatte der 27-Jährige zuvor selbst zugegeben. Aber er wurde nicht intelligenter, er wurde brutaler, folgt man den Angaben seiner Freundin.

Prozess wird fortgesetzt

Im April vorigen Jahres kam es zu einer weiteren Vergewaltigung. Dieses Mal soll er drei Messer aus der Küche geholt haben, um sie gefügig zu machen. Eines habe er in die Tischplatte gerammt, das andere habe er ihr über die Kehle gezogen. Dass es die stumpfe Seite der Klinge war, habe sie nicht sehen können, sondern nur gedacht: "Jetzt sterbe ich", schilderte die 25-Jährige ihre Todesangst. Nachdem er von ihr abgelassen hatte, habe sie beruhigend auf ihn eingeredet, bis er endlich in seinem Rausch eingeschlafen sei. Dann sei sie aus der Wohnung geflüchtet und nicht mehr zurückgekehrt. Der Prozess wird fortgesetzt.