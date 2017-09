Meersburg Prosit auf den Seewein beim Bodensee-Weinfest

Das Bodensee-Weinfest ist ein absoluter Höhepunkt im alljährlichen Veranstaltungskalender der Region.

Auch zu seiner 43. Auflage vom 8. bis 10. September 2017 werden wieder Zehntausende Gäste aus der Dreiländerregion auf den Schlossplatz strömen, wo elf Bodensee-Weingüter ihre Erzeugnisse präsentieren und ausschenken. Auch für das weitere leibliche Wohl sowie musikalische Unterhaltung ist wie immer reichlich gesorgt.

Die Eröffnung am Freitag, 17 Uhr, wird für zwei Persönlichkeiten eine Premiere sein, den neuen Bürgermeister Robert Scherer und die neue Bodensee-Weinprinzessin Stephanie Megerle aus Hagnau. Die erste gemeinsame Bodensee-Weinprinzessin der Weinbauverbände Baden, Bayern und Württemberg und wurde am Montag von Vertretern aller drei Anbaugebiete gewählt.

Tourismuschefin Iris Müller und die teilnehmenden Weingüter sind bestens auf das Fest vorbereitet, auch in puncto Sicherheit. Was letztere angehe, so Müller, liefen die meisten Vorkehrungen im Hintergrund ab, sodass der Festablauf dadurch kaum beeinträchtigt werde. Im Ratskeller wird wieder ein Festbüro eingerichtet, das Rote Kreuz hält sich in der Jufa bereit. Auch gibt es erneut eine Kooperation mit der Bahn, die jeweils am Freitag sowie am Samstag um 23.10 Uhr eine zusätzliche Busfahrt in Richtung Friedrichshafen einschiebt.

Einige Dinge sind neu: So gibt es keine Bändel mehr, worüber sich Michael Gröer, Vorsitzender des Turn- und Sportvereins, der wieder 130 bis 150 freiwillige Helfer stellt, sehr freut. Das halte an den vier Kassen weniger auf und es gebe dadurch keinen Abfall mehr. Für Alterskontrollen sind die Standbetreiber selbst verantwortlich. Auch der traditionelle Rundgang des Stadtoberhaupts mit Ehrengästen von Stand zu Stand findet in dieser Form nicht mehr statt. Stattdessen präsentieren sich die Winzer nacheinander den Honoratioren im Vineum. Für die Stadt und die Winzer ist das Fest ein Aushängeschild – und nicht nur ein Geschäft, betont Winzer Peter Krause. „Wir präsentieren uns und unsere Arbeit.“ Sein Kollege Thomas Geiger betont: „Jeder will zeigen, was er kann und sich mit seiner ganzen Bandbreite vorstellen.“ Das gute kollegiale Miteinander der Winzer hebt Martin Frank, Geschäftsführer des Winzervereins Meersburg, hervor. Als Eintrittsausweis für das Weinfest, gültig an allen drei Tagen, wird ein Probierglas für vier Euro an allen vier Eingängen verkauft.

Elf Bodensee-Weingüter

Die teilnehmenden Weingüter sind: Staatsweingut Meersburg, Winzerverein Hagnau, Spitalkellerei Konstanz, Weingut Krause aus Meersburg, Weingut Röhrenbach aus Immenstaad, Weingut Kress aus Überlingen, Weingut Bernhard aus Daisendorf, Weingut Dilger aus Bermatingen, Weingut Geiger aus Riedetsweiler, Winzerverein Meersburg, Reblandhof Siebenhaller aus Kippenhausen.

Das Programm

Freitag, 8. September

Schlossplatz: 17 Uhr Eröffnung durch die Bodensee-Weinprinzessin; 17.30 bis 19 Uhr Stadtkapelle Meersburg, 19.30 bis 23 Uhr „Auf geht‘s, Immenstaad“. Vorburggasse: 18.30 Uhr bis 23 Uhr „Schwabenpower“.

Samstag, 9. September

Schlossplatz: 11.30 bis 13.30 Uhr Musikverein Haslach; 14 bis 16 Uhr MV „Lyra“, Unterstadion; 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr MV „Frohsinn“, Reutlingendorf; 19 bis 23 Uhr Föhrenberger Blasmusik. Vorburggasse: 14 bis 18 Uhr „Bodenseekrainer“; 18.30 Uhr bis 23 Uhr: „First Class“.

Sonntag, 10. September

Schlossplatz: 11 bis 13 Uhr Traditioneller Weinfestfrühschoppen mit der Knabenmusik Meersburg, Moderation Reiner Jäckle; 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr Bodensee Akkordeon-Orchester Fiorini; 16 bis 19 Uhr MV Fleischwangen, 19.30 Uhr bis 22 Uhr MV Horgenzell. Vorburggasse: 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr: „Original Stehgreifler“; 18 bis 22 Uhr Duo Popcorn. Glatter Stein: 14 bis 16 Uhr: Angebot für Kinder, Familientreff Meersburg.

Kulturtipp für Sonntag

Tag des offenen Denkmals, Führungen zum Thema: „Macht und Pracht“ am Beispiel der Unterstadtkapelle. In unmittelbarer Nähe zum Unterstadttor, dem ältesten erhaltenem Tor Meersburgs, steht die Unterstadtkapelle die Ende des 14. Jahrhunderts erbaut wurde und normalerweise für die Öffentlichkeit geschlossen. Führungen am 11. September jeweils um 11, 13, 15 und 17 Uhr, Dauer 45 bis 60 Minuten. Die Führung ist gratis, die Teilnehmerzahl aber begrenzt. Anmeldung bis 8. September, 12 Uhr unter Telefon 0 75 32/44 02 61 oder -260. Treffpunkt: Unterstadttor, Meersburg.

Per Bus zum Weinfest

Für die Anreise zum Weinfest können die regulären Busse der RAB-SeeLinie Überlingen–Friedrichshafen (Linie 7395) benutzt werden. Die Busse fahren ab Friedrichshafen zwischen 13.30 Uhr und 17.30 Uhr sowie ab Überlingen von 13.15 Uhr bis 17.15 Uhr halbstündlich. Am späten Abend und in der Nacht bestehen Rückfahrtmöglichkeiten mit Linienbussen der DB ZugBus Regionalverkehr Alb-Bodensee (RAB) ab „Meersburg Kirche“ in Richtung Friedrichshafen: am Freitag und Samstag um: 19.49 Uhr, 20.49 Uhr, 22.29 Uhr, 23.10 Uhr (zusätzliche Fahrt), 23.56 Uhr, und 1.25 Uhr. Am Sontag um: 19.49 Uhr, 20.49 Uhr und um 22.24 Uhr. In Richtung Überlingen fahren die Busse am Freitag und Samstag um 20.10 Uhr, 21.10 Uhr, 22.10 Uhr, 23.10 Uhr, 0.15 Uhr und 1.25 Uhr, am Sonntag: 20.10 Uhr, 21.10 Uhr und 22.10 Uhr.

Fahrplan-Infos beim RAB-Kunden-Center, Friedrichshafen, Telefon 0 75 41 /3 01 30.