Meersburg Passo Avanti zeigt, wie aus dem Radetzki-Marsch eine Samba wird

Das Quartett Passo Avanti zeigte in Meersburg seine Interpretation barocker und klassischer Musik, auch eigene Stücke erklangen. Für einen beeindruckenden Auftritt wurden die Musiker mit begeistertem Beifall, Fußgetrappel und Bravo-Rufen belohnt.

Ehe die Königin von Sheba ihren glanzvollen Einzug hält, muss sie durch den Wald. Wie Nebel wehen geisterhafte Flageoletts von Geige und Cello in den Raum, die Klarinette leuchtet durch vereinzelte Gitarrenakkorde. Aus der Ferne scheint kurz der Beginn des Händelstücks auf, dann bewegen sich die Instrumente weiter durch den experimentellen Hain. Plötzlich sind sie angekommen: Festlich strahlen Händels Melodien, leichtfüßig und fröhlich musiziert wie es sich für Barockmusik gehört. Bei Passo Avanti geht die Party weiter: Leise schleichen sich Synkopen ein, das Cello wechselt vom Basso Continuo in die Rolle eines Club-Bassisten, die anderen jazzen wie entfesselt.

Das Quartett Passo Avanti spielt auf im Spiegelsaal des Neuen Schlosses Meersburg und macht seinem Namen alle Ehre: Das italienische Passo Avanti bedeutet "Schritt vorwärts". So hingebungsvoll die Musiker klassische oder barocke Themen klingen lassen, so munter spinnen sie sie weiter. Aus dem Radetzki-Marsch von Johann Strauss Vater machen sie eine Samba, die Fantasie in d-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart tanzt zwischendurch Tango und den "Golliwog's Cakewalk" aus Claude Debussys "Children's Corner" würzen sie mit Countryklängen. Dabei nähern sie sich den Originalmelodien mit Respekt. Sie achten deren Charakter und Spielweise, aber jedes einzelne Stück inspiriert zum Weiterdenken und -fantasieren.

Mozarts prägnanter türkischer Marsch bleibt unverkennbar, auch wenn er erst mit verteilten Rollen und dann in munterem Jazz präsentiert wird. Die "Pavane pour une infante défunte" – Ravels "Pavane für eine tote Prinzessin" holen sie vom Klavier ins Ensemble und erweitern ihre impressionistische Tonsprache. Der Charakter einer ergreifenden Klage bleibt, Bassklarinette und Geige singen abwechselnd von der Erinnerung an das Kind, dessen Spiel in den getupften Linien von Cello und Gitarre auflebt. Der Gefangenenchor "Va pensiero" von Guiseppe Verdi steigert sich in südländisches Temperament bis er klingt wie der Gassenhauer, zu dem er in Verdis Heimat Italien wurde.

Das Quartett hat auch eigene Kompositionen im Angebot: "Sommer in Skane" von Alexander von Hagke malt ein Bild einer freundlichen Landschaft, in der warmer Wind über weite Felder weht, manchmal auffrischt oder durch ein Volksfest zieht. In "Vom Suchen und Finden" verirren sich Töne, ermutigen einander, gehen ein Stück zusammen und verlieren sich wieder.

Auch Zuschauer sind gefragt

Den berühmten Kanon von Johann Pachelbel darf das Publikum mitsingen: die Hälfte links von der Bühne singt die ersten acht Töne, die Hälfte rechts die zweiten. Nachdem es geübt hat, beginnt erst das Quartett – ruhig, durchsichtig und erlesen klangschön. Die Musik fächert sich auf, wandert durch die Stimmen. Irgendwann bekommt das Publikum seinen Einsatz – für Passo Avanti der Anlass, auch Pachelbel richtig zu feiern: Geige und Klarinette jagen los, das Cello rockt quer auf dem Schoß liegend mit der Gitarre um die Wette. Die Zuhörer belohnen dieses ungewöhnliche Konzert im Neuen Schloss mit begeistertem Beifall, Fußgetrappel und Bravo-Rufen.

Das Quartett

Seit seiner Gründung 2011 interpretiert das Quartett PassoAvanti Klassiker auf seine Weise: Es verbindet Klassik und Barock mit Jazz oder Tanzmusik, macht aus Klavierwerken Quartette und lotet in Eigenkompositionen die Möglichkeiten der vier Instrumente aus. Die aktuelle Besetzung besteht aus Julia Bassler (Violine), Alexander von Hagke (Klarinetten und Flöten), VladoGrizelj (Gitarre) und Eugen Bazijan (Cello). Alle haben ein abgeschlossenes Musikstudium, spielen in internationalen Ensembles und Orchestern und musizieren regelmäßig mit Klassik- und Jazzgrößen. Sie treten bei Festivals wie dem Schleswig-Holstein-Musikfestival auf, geben europaweit Konzerte und haben zwei CDs eingespielt: "Delikatessen" und "Finest Blend".