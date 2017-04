Meersburg/San Gimignano Partnerstadt San Gimignano eröffnet neues Museum für seinen bekannten Wein

"La Rocca" heißt das neue Aushängeschild der Meersburger Partnerstadt San Gimignano. Am höchsten Punkt der Türmestadt in der Toskana wurde nun ein modernes Museum eröffnet um den Vernaccia, eine der ältesten jemals erwähnten Weißweinsorten Italiens, zu präsentieren. Auch Meersburger Weine finden sich in der Ausstellung.

Auf dem höchsten Punkt von San Gimignano, der toskanischen Partnerstadt Meersburgs, wurde die alte Villa „La Rocca“ nach einjähriger Planung zu einem Präsentationszentrum für den ortstypischen Wein, den Vernaccia, umgebaut. Bürgermeister Giacomo Bassi und Letizia Cesani, die Präsidentin des „Consorzio“, einem Zusammenschluss aller Winzer aus der Türmestadt, konnten mehrere hundert Gäste begrüßen. Die freuten sich auch über einen Gruß aus Meersburg auf Italienisch und über den Austausch mit dem „Vineum Bodensee“.

„Das ist kein Museum“, erklärte Cesani. „Wir wollen etwas Neues schaffen und bedienen uns dabei modernster Technik, um die Geschichte und die Eigenheiten des Vernaccia zu zeigen.“ Im Erdgeschoss ist davon noch nicht viel zu merken. Am Eingang hängt ein Großbildschirm, der in kurzer Folge sämtliche Winzerfamilien vorstellt. Rechts befinden sich eine Theke und zwei „Dispenser“ – Automaten, aus denen man sich selber Weinproben ziehen kann. „Dort sind im Wechsel jede Woche andere Weine präsent, so dass alle Winzer gleichermaßen bedacht werden“, erklärt Cesani.

Im Raum links vom Eingang schließlich füllen Weinflaschen in Schauregalen aus sämtlichen Betrieben des Ortes die Wände. Dort werden auch einige Weine aus Meersburg gezeigt, die vom Winzerverein, vom Staatsweingut und den Winzern Peter Krause und Thomas Geiger zur Verfügung gestellt wurden. Dazu jeweils eine Ansicht von Meersburg und die Erklärung auf Italienisch und Englisch, dass es sich hier um Weine aus der Partnerstadt handele.

Im Obergeschoss wird dem Besucher schnell klar, was mit „modernster Technik“ gemeint ist. Überall sind Beamer installiert, projizieren Landschaftsbilder und Abläufe des Winzerjahres auf die Wände und lassen von in Italien bekannten Schauspielern, die wiederum geisterhaft auf dünne Vorhänge projiziert sind, die Bilder erklären. In zwei Räumen gibt es außerdem Cyberbrillen, die dem Besucher die Illusion vermitteln, mitten im Geschehen zu stehen.

Doch auf traditionelle Darstellungen wird nicht komplett verzichtet. Vitrinen zeigen eine Auswahl historischer Vernaccia-Flaschen, eine typische Erdprobe oder das Buch, in dem erstmals der Vernaccia erwähnt wird. Der Boden wirkt unaufgeräumt; doch was zunächst verwirrt, entpuppt sich beim genauen Hinsehen als eine über das ganze Stockwerk sich durchziehende alte Karte des Gebietes von San Gimignano.

Letizia Cesani setzt große Hoffnungen in das renovierte Gebäude. „Vernaccia ist eine sehr spezielle Traube, die zwar bei Kennern bekannt ist, aber nicht beim normalen Weinkonsumenten. Bei unseren Weinproben und -­seminaren hier im Haus wollen wir den Leuten beibringen, wie man Wein trinkt und zu welchem Essen. Alle unsere Mitarbeiter sind ausgebildete Sommeliers.“

Bürgermeister Giacomo Bassi, der „La Rocca“ gemeinsam mit Cesani eröffnet hatte, sieht die neue Nutzung auch als einen Gewinn für die Stadt. „Zuerst einmal war für uns wichtig, dass dieses alte Gebäude auf dem 1000 Jahre alten Gelände renoviert wurde. Die Villa ist eine unserer wichtigsten Sehenswürdigkeiten, an einem Punkt mit einer der schönsten Aussichten. Jetzt können wir hier unsere wichtigsten Produkte vorstellen: neben dem Vernaccia auch Safran, Olivenöl, Prosciutto und unsere Fenchel-Salami-Finocchiona.“ Auch die für Kultur und Tourismus zuständige Carolina Taddei schwärmt: „Das ist ein perfekter Weg, unseren Touristen zu zeigen, wie die Geschichte unserer Lebensmittel ist, gerade des Vernaccias, der einer der ältesten Weine Italiens ist. La Rocca gibt die Möglichkeit, diese Geschichte in aller Ruhe zu erleben und zu verstehen.“

Vernaccia

Auf ihren „Vernaccia di San Gimignano“ sind die Winzer der Meersburger Partnerstadt besonders stolz. Er ist eine der ältesten jemals erwähnten Weißweinsorten Italiens; urkundlich bereits im 13. Jahrhundert bestätigt, wurde er endgültig geadelt durch die Aufnahme in Dantes „Göttlicher Komödie“. Der Vernaccia ist der einzige konkret genannte Wein im gesamten Werk. Das mag auch daran liegen, dass der große italienische Dichter auf seiner Flucht aus Florenz einige Zeit in dem damals noch einflussreichen San Gimignano lebte. Nach einigen Höhen und Tiefen – im 15.-17. Jahrhundert so etwas wie ein toskanischer Modewein, im 18. und 19. Jahrhundert geriet er fast in Vergessenheit – wurde der Vernaccia am 3. März 1966 der erste DOC-Wein Italiens, ein Qualitätssiegel, das die regionale Herkunft und die Reinheit des Weines garantiert. Seit 1993 trägt er das höherwertige DOCG-Siegel, Italiens höchste Qualitätseinstufung. Damit wird garantiert, dass der Vernaccia nur aus dem Anbaugebiet San Gimignano stammt. Heute bauen 65 Winzerfamilien auf 720 Hektar die Vernacciareben an. (up)