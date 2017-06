Meersburg Offene Wasserrechnungen sorgen für hitzige Debatte im Gemeinderat

Die Stadt will 25 000 Euro vom Turn- und Sportverein (TuS). Es geht um offene Forderungen für die Bewässerung der Rasenplätze seit 2008. Der langjährige TuS-Vorsitzende und CDU-Gemeinderat Werner Endres will eine nichtöffentliche Debatte. Der Rat lehnt das ab, vertagt aber den Punkt.

Meersburg – Hohe Wellen schlug im Gemeinderat ein Thema, das das Gremium dann wegen weiteren Informationsbedarfs vertagte. Es geht um die bis ins Jahr 2008 zurückreichenden offenen Wasserrechnungen in einer Gesamthöhe von rund 25 000 Euro, die die Stadt dem Turn- und Sportverein Meersburg (TuS) für die beiden Rasensportplätze im Sommertal in Rechnung stellt. Bevor das eigentliche Thema diskutiert werden konnte, sorgte der frühere, langjährige TuS-Vorsitzende und CDU-Gemeinderat Werner Endres für Aufregung, weil er beantragte, den Punkt nichtöffentlich zu verhandeln. Denn es gehe dabei "um Personen". Da fuhr Endres in ihrer letzten Sitzung als Gemeinderätin Heidrun Funke (Grüne) in die Parade, indem sie meinte, Endres sei als heutiger Ehrenvorsitzender des TuS immer noch befangen und könne einen solchen Antrag gar nicht stellen. Bürgermeister Robert Scherer verlegte daraufhin den Punkt an das Ende der Sitzung und bat seine Mitarbeiterinnen, bis dahin die Frage zu klären. Ergebnis: Befangen sind nur "vertretungsberechtigte Vorstandsmitglieder". Endres durfte seinen Antrag also stellen, stimmte dann aber als Einziger mit Ja, das Thema wurde folglich öffentlich debattiert.

Worum geht es? Der TuS wandelte 2007 die obere Sportstätte von einem Hart- in einen Rasenplatz um. Der Rat beschloss damals, dass der TuS für die Bewässerung zuständig sei und ab 2008 deren Kosten trage. In der Folge aber soll es laut Endres, damals TuS-Vorsitzender, 2008 mit der Stadtverwaltung per Handschlag die Absprache gegeben haben, dass der TuS nur die Wasserkosten für den alten, unteren Rasenplatz übernehme, die Stadt aber jene für den neuen, oberen Platz. Doch beim Verein trudelten all die Jahre Rechnungen für den gesamten Wasserverbrauch ein, wobei dieser stark schwankte: zwischen 371 Kubikmetern 2012 und 6027 Kubikmetern 2010.

Der TuS hatte Stadtverwaltung und Gemeinderat im Vorfeld der Sitzung vorgeschlagen, dass der Verein die alten Forderungen mit 8500 Euro begleiche und künftig für den oberen Platz eine jährliche Vorauspauschale von 1000 Euro zahle. Markus Waibel (FW) stellte den Antrag, der TuS solle 10 000 Euro als festen Ausgleich zahlen sowie drei Jahre lang einen Abschlag von jährlich 1500 Euro. Danach solle man neu verhandeln. Boris Mattes (SPD) und Martin Brugger (CDU) beantragten: 8500 Euro für die Vergangenheit, künftig sollten Stadt und TuS die Wasserkosten halbieren. Doch zuvor solle man prüfen, inwieweit man die Schulen einbeziehen müsse, die die Plätze ebenfalls nutzen. Beide Anträge wurden abgelehnt, eine Mehrheit fand hingegen der Antrag von Peter Schmidt (CDU), das Thema zu vertagen, bis man "den Faktor Schulen geklärt hat". Kämmerin Heike Sonntag warf allerdings ein, dann verschiebe sich eine Entscheidung um ein weiteres Jahr, weil die Schulen ja bisher nicht festhielten, wann sie die Außenplätze und wann die Halle nutzten.

Heidrun Funke (Grüne) fand unerbittlich, der TuS müsse die gesamte Wasserrechnung bezahlen, "von mir aus in Raten". Michael Gilowsky (Umbo) rügte die "Schlamperei" des TuS mit Steuerzahlergeld und fragte verständnislos: "Wie kann man das zehn Jahre lang laufen lassen?" Darauf angesprochen, sagte Michael Gröer dem SÜDKURIER, seit vier Jahren sei er TuS-Vorsitzender und seither versuche er, das Problem zu lösen, "bei der Verwaltung herauszubekommen, wie das ist". Der neue Bürgermeister wolle das Thema endlich vom Tisch bringen. Gröer: "Ich habe keine Angst vor dem Gemeinderat." Er bittet die Verantwortlichen zu bedenken, dass der TuS für die Stadt "in großem Maße soziale Aufgaben wie Jugendarbeit oder Integration erfüllt". Außerdem findet Gröer: "Die Übernahme der Bewässerungskosten der Sportanlagen ist eine günstige Art der Vereinsförderung, zumal das Wasser für die Stadt doch recht günstig in der Anschaffung ist." Und: "Der TuS kann den Verbrauch gar nicht beeinflussen, da das die Stadt macht", betont Gröer.