Nur bei tadellos gepflegten Häsern erhalten die Narren ein Sprungbändel, das zur Teilnahme an den Umzügen berechtigt. Mit Einschnellen auf dem Marktplatz hat die Zunft die Fasnet 2017 eröffnet.

Staub, Spinnweben und den Geruch nach Mottenkugeln sucht man beim Häsabstauben der Glonke vergeblich. Durchweg vollständige und gut gepflegte Häser wurden der stellvertretenden Häswartin der Narrenzunft Schnabelgiere, Gabriela Hanser, am Dreikönigstag vorgelegt. Genau prüfte sie die Vollständigkeit: Mütze, Socken, Tasche, Oberteil und Hose – alles muss vorgezeigt werden. Auch den Zustand kontrollierte sie und fragte das eine oder andere Mal amüsiert: "Sind das ein neuer und ein alter Socken, oder hast Du nur einen gewaschen?" Jede noch so kleine Laufmasche wurde in den handgestrickten Strümpfen entdeckt, aber mit der Aufforderung, "das musst Du noch richten" wurde das Sprungbändel – ohne das die Teilnahme an Umzügen nicht gestattet ist – ausgegeben.

Auch bei den Hänsele und den Burghexen, den anderen Gruppen der Narrenzunft Schnabelgiere Meersburg, stand am Dreikönigstag das Häsabstauben auf dem Plan. Parallel dazu trafen sich die Mitglieder des Narrenrats in der Zunftstube zum traditionellen Frühschoppen. Narrenmutter Manfred Schmäh, der schon seit 1982 im Narrenrat ist und als Till anfing, freut sich schon auf die zweite Hochzeit mit ihrem jungen Narrenvater Urban Bernhard, der nach 15 "Ehejahren" Fritz Wurster ablöste. Gemeinsam mit den anderen Narrenräten stärkten sie sich mit Weißwurst und Brezeln für das Einschnellen der Hänsele auf dem Marktplatz. Mit kräftigen Karbatschenschlägen wurde die Fasnacht offiziell eröffnet.