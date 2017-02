Meersburg Närrische Frauenfasnet: Betschwestern und bunte Suleikas

Närrische Frauenfasnet mit Sketchen, Musik und Polonaise bei Kaffee und Kuchen.

Meersburg (lko) Die katholische Frauengemeinschaft lud zur närrischen Frauenfasnet – bei der auch Männer gern gesehene Gäste sind – in den Gemeindesaal St. Urban. Ein breit gefächertes Programm mit viel Witz und Humor hatten die Frauen auf die Bühne gebracht. Im bunt geschmückten Saal wechselten sich Sketche mit Livemusik von Arnold Fiorini am Akkordeon ab. Agnes Neßler führte spritzig-witzig durch das Programm. Die Schwierigkeiten bei der Bestellung eines Essens wurde im Sketch "Kässpätzle" dargestellt.

Brigitte Philipps brachte als Kellner ihren Gast Pia Gold zur Verzweiflung. Zu viel Auswahl hatte sie anzubieten. Else Keller und Magret Stegmaier spielten vor, was in einer Ehe so alles passieren kann, wenn die Gattin unentschlossen ist, ob sie Regenschirm oder Gehstock mit zum Frauencafé mitnehmen soll. "Dann loscht ihn halt da." "Dann nimmst ihn halt mit", sprach auch das Publikum bald mit.

Passend kostümiert war Christa Hübner für ihre Gesangseinlage der "Fischerin am Bodensee" und passend dazu hatte sie auch ihren Schwan im Arm. Beim folgenden Auftritt befürchtete manch ein Zuschauer ein verfrühtes Fasnachtsende. Feierlich prozessierten sieben völlig schwarz gewandete Frauen einher, die sich dann jedoch als schwäbische Betschwestern entpuppten. In ihrer Litanei wurden alle Mitschwestern ermahnt, dem Kirchenchor und der Frauengemeinschaft treu zu bleiben, bevor Pia Gold als "Oberschwester" allen Gästen drohte: "Ihr Badener, wenn ihr die Schwaben nicht mehr liebt, kommt ihr nicht ins Himmelreich."

Als resolute Ehefrau mit wedelndem Teppichklopfer war Magret Volz-Keller auf der Suche nach ihrem verschollenem Ehemann. Mit seinem Aussehen "wie ein Grottenolm" warnte sie ihn, am Straßenrand zu stehen, schließlich sei heute Sperrmüll. Krönender Abschluss, der auch prompt eine Zugabe verlangte: der Tanz der Suleikas barfuß, in bunte Seidenstoffe gehüllt, mit klirrenden Kettchen verziert boten Agnes Neßler, Else Keller, Martha Neßler und Christa Hübner einen orientalischen Bauchtanz dar.