Meersburg Nachwuchssorgen bei Knabenmusik

Die jungen Musiker der Knabenmusik Meersburg feiern regelmäßig Erfolge und lernen bei Auftrittsreisen die Welt kennen. Dennoch schrumpft das Orchester immer weiter. Die Aufnahme von Mädchen sei aber weiterhin kein Thema, sagt der Meersburger Musikdirektor Christoph Maaß.

Meersburg – So leicht ist Christoph Maaß als Dirigent nicht zufriedenzustellen. „Requiem to a land forgotten“ heißt das Stück, das das Orchester gerade übt, und er will manche Passagen wieder und wieder hören. Die jungen Musiker sind gerade mal zehn bis 18 Jahre alt, aber Qualität ist dem Leiter wichtig. Es geht um die Knabenmusik Meersburg – eine deutschlandweit fast exklusive Formation der Jugendmusikschule mit sehr gutem Ruf. Ein anderer Ruf aus der Richtung bereitet derzeit aber Sorgen: Das Orchester leidet unter akutem Nachwuchsmangel. Schon geht das Gerücht um, es könnte aufgelöst werden.

Aber davon will der Meersburger Musikdirektor Christoph Maaß als Leiter des Orchesters nichts wissen, wenngleich er bestätigt: Die Zahl der Jungen, die für diese musikalische Laufbahn gewonnen werden können, hat stetig abgenommen. In besten Zeiten hatte die 1953 gegründete Meersburger Knabenmusik 55 Mitglieder, aktuell sind es noch 33. Dabei werde den Kindern und Jugendlichen einiges geboten, betont der Leiter: nicht nur eine intensive musikalische Ausbildung, sondern auch spannende Erlebnis auf exotischen Reisen. „Die Jungs sind acht bis zehn Jahre bei uns – und sie sehen die Welt!“

In der Tat begleitet die Knabenmusik Meersburg ein Hauch von Weltläufigkeit, wie sie etwa den berühmten Wiener Sängerknaben vorauseilt. Von der Art der Knabenmusik gibt es nur zwei weitere in Deutschland, und diese Tatsache sowie das hohe Niveau der Musik führen dazu, dass die jährlichen Reisen zu Auftritten in die ganze Welt führen. Italien, Spanien, Mexiko, Griechenland, Norwegen, Südkorea: „Das Orchester bekommt Einladungen von überall“, erklärt Christoph Maaß mit Stolz. Der 33-Jährige war selbst schon als Schüler dabei, ehe er zum Studium Meersburg verließ und bei seiner Rückkehr im vergangenen Jahr die Leitung der Musikschule übernahm – dabei auch der Knabenmusik. Er übernahm ein Orchester, das mit einem Kostenpunkt von 80 000 Euro im Stadthaushalt prestigeträchtig sichtbar wird.

Die Gründe für den Rückgang der Mitgliederzahl sind vielschichtig, meint Christoph Maaß. Der erste liegt auf der Hand: „Es gibt einfach weniger Kinder, und wir wollen von ihnen auch noch nur den männlichen Part“, fasst er zusammen. Außerdem spürt er wachsenden Leistungsdruck in der Schule, der den Jungen weniger Raum für das Hobby lasse. Dann ist auch die Konkurrenz in der Freizeitgestaltung für Jugendliche größer geworden. Und ein ganz konkretes Problem belastet das Orchester: das frühere Abitur. Es setzt traditionell den Schlusspunkt der Knabenmusik-Karriere: „Durch das G-8-Abi fallen die Leistungsträger ein Jahr früher raus als früher.“

Bis dahin haben die Jungen in dem Orchester eine durchaus anspruchsvolle Karriere hinter sich. Wer dort anfängt, hat schon ein paar Jahre Erfahrung mit einem Blasinstrument – meist steigen die Jungen mit zehn Jahren ein. Es folgen Jahre mit zwei Orchesterproben zu je 90 Minuten in der Woche, dazu eine Stunde Registerprobe, eine Stunde Instrumentenprobe – und 25 bis 30 Auftritten im Jahr. „Das ist richtig viel Musik für die Jungs“, räumt der Leiter ein: Sie kommen um 17.30 Uhr vom letzten Schulunterricht und sitzen um 18.30 Uhr in der Probe.

Aber darin sehen viele der jungen Musiker auch die Herausforderung: „Man wächst da rein. Es gibt eine verschworene Gemeinschaft, und man hat etwas gemeinsam durchgestanden.“ Dabei komme der Spaß nicht zu kurz, hält Maaß werbend dagegen. Außerdem lernten die Jungen, Verantwortung zu übernehmen: „Die Älteren für die Kleinen. Das machen die Jungs gerne!“

Dennoch: Angesichts der schrumpfenden Mitgliederzahl kommt auch der Musikdirektor ins Grübeln, wie der Trend gestoppt werden könnte. Mehr Werbung ist geplant. Videos in sozialen Medien sollen neugierig machen. Im Gespräch war auch schon, das Orchester für Mädchen zu öffnen. Aber: Das Alleinstellungsmerkmal ginge verloren. „Mit den Mädchen wäre es ein x-beliebiges Jugendorchester, wie dutzende im Kreis.“

Die Knabenmusik Meersburg ist seit ihrer Gründung im Jahr 1953 zu einer festen kulturellen Größe in der Stadt geworden, heißt es auf der eigenen Website. Die 1986 gegründete Städtische Jugendmusikschule erweiterte die Förderung der Jugendlichen noch durch gezielt instrumentalen Einzelunterricht. Dadurch entwickelte sich ein anspruchsvolles musikalisches Niveau, belohnt etwa mit dem Prädikat "Summa cum laude" in der höchsten Leistungsstufe bei der Saxoniade 1995. Preise und Auszeichnungen bei nationalen und internationalen Musikwettbewerben sind heute beinahe selbstverständlich im Alltag der Knabenmusiker.

