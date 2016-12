Meersburg Nachschlag zur Parkraum-Kontroverse

Die Gemeinderäte reagieren in der Sitzung auf die vorangegangene Kontroverse zur Parkraumkonzeption. Die letzte Sitzung vor Weihnachtsfest verläuft in Rekordzeit.

Nachdem es in der Gemeinderatssitzung vergangene Woche zu einem heftigen Schlagabtausch wegen der künftigen Parkraumkonzeption gekommen war, ging nun am Dienstag die letzte Sitzung vor Weihnachten in Rekordzeit über die Bühne, auch wenn sich zwei Räte nochmals anlässlich der heftigen Diskussion in der Vorwoche zu Wort meldeten. Anschließend gingen Rat und Verwaltungsspitze gemeinsam zum Weihnachtsessen ins Vineum. Die "Bürgerfragestunde" verstrich mangels Bürgerfragen ungenutzt, der einzige thematische Tagesordnungspunkt, das neue Logo für die städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen, wurde wegen Krankheit der zuständigen Abteilungsleiterin Ute Rose vertagt.

Unter "Verschiedenes" meldete sich dann Christian Herter (Umbo) zu Wort und sprach noch einmal die Parkraumdebatte an. Der Rat hatte, auf Antrag der CDU-Fraktion, nur über einen Teil der von der Verwaltung vorgeschlagenen Beschlüsse abgestimmt, die Richtlinien für Dauerparker. Punkte wie Tarife oder eine Beschrankung des Fähre-/Serpentinenparkplatzes vertagte man. Im Laufe der hitzigen Diskussion verließ Boris Mattes (SPD) sogar den Saal, weil er sich aufregte, dass Bürgermeister Martin Brütsch nach der Vertagung der umstrittenen Themen dennoch die Meinung der Räte zu diesen einholen wollte. Herter sagte nun: "Mir geht es immer noch nicht in den Kopf, warum wir das nicht beschlossen haben." Damit, so Herter, hätte man bei der Parkplatzproblematik, die Meersburg seit Jahren beschäftigt, "einen Anfang machen können. Das haben wir verschlafen. Das tut mir echt leid."

Alexandra Mahl (Umweltgruppe) sagte, sie gehöre dem Gremium noch nicht so lange an (seit 2014), aber sie finde "die Gesprächskultur im Gemeinderat etwas eigenartig. Ich würde mir wünschen, dass wir etwas gepflegter miteinander umgehen." Brütsch meinte: "Ich muss den Beschluss des Rats so annehmen." Die Umsetzung eines Parkraumkonzepts zu Beginn der Saison 2017 werde sicher schwierig mit Teilbausteinen, vor allem, wenn das Tarifsystem nicht komme. Man werde die Situation nochmals innerhalb der Verwaltung erörtern.



Mattes reagierte in der Sitzung nicht auf Herters Aussage, meldete sich aber am folgenden Morgen dazu beim SÜDKURIER: "Es ist schon ein seltsames Demokratieverständnis, wenn man auf diese Weise versucht, den Mehrheitsbeschluss zur Verschiebung der Diskussion zur Parkraumbewirtschaftung aus der vergangenen Sitzung zu konterkarieren." Wenn man Herters Wortmeldung ernst nehme, findet Mattes, dann hätte dieser "also einem völlig unausgegorenen Parkraumkonzept" zugestimmt, das "nicht einmal eine Kostenberechnung oder Amortisation beinhaltete". Auf Nachfrage, warum Mattes nicht im Rat direkt auf Herter reagiert habe, meinte er, er habe die Diskussion nicht noch mal aufrollen wollen. "Und manchmal muss man auch eine Nacht drüber schlafen."