Meersburg Musik kinderleicht erklärt: Gémeaux-Quartett begeistert mit Kinderkonzert

Das Gémeaux-Quartett und Ilona Schulz haben ihre kleinen Zuhörer mit dem Kinderkonzert "Ein Quartett für Kaiser Franz" in ihren Bann gezogen.

Meersburg (lko) "Ich wünsche mir Musik für meine Kammer, also Kammermusik", mit diesen Worten begann Ilona Schulz, ausgebildete Sängerin und Schauspielerin, das Kinderkonzert mit dem Gémeaux-Quartett im Veranstaltungssaal des Meersburger Vineums. Gemütlich saßen die Kinder, die Schuhe ausgezogen, auf großen, weichen Sitzkissen in den ersten Reihen direkt vor der Bühne. Gemeinsam mit Schulz riefen sie die Instrumente heraus.

Das Gémeaux-Quartett, das sind Arisa Fujita, Francesco Sica (Violinen), Sylvia Zucker (Viola) und Matthijs Broersma (Violincello). Sie kamen einzeln auf die Bühne, erklärten ihre Instrumente, gaben Hörproben und hielten sie zum Größenvergleich aneinander. Witzig wurde der Klang der Bratsche mit dem Sprechen durch die Nase verglichen, was natürlich sofort ausprobiert wurde. Auch die Erwachsenen hielten sich die Nase zu und konnten vor Lachen kaum die Melodien summen. Spielerisch vermittelte Schulz den Kindern, dass die Musik eine Sprache sei, die jeder versteht. Trotz der verschiedenen Herkunftsländer der Musiker – Japan, Italien, Deutschland und Holland – könne jeder die Noten lesen. Joseph Haydns Opus 20 Nr. 5 wurde als 20. Werk des Komponisten erklärt und überhaupt war "Haydn ein lustiger Vogel , der sein Publikum auch gerne mal erschreckte, wie bei dem Stück mit dem Paukenschlag", scherzte Schulz. In einem Wettstreit der Wiener Klassiker, wer die besseren Streichquartette schreibe, hätte Haydn vor Mozart gewonnen und er hätte für Kaiser Franz das schöne Lied komponiert, "bei dem heute alle Aufstehen", erklärte Schulz kindgerecht die Entstehung der Nationalhymne. Felix Mendelssohn Bartholdy wurde als fleißig und schlau dargestellt, weil er seine Noten für das Konzert in der Kutsche vergessen habe und diese dann flugs einfach wieder fehlerfrei aus dem Kopf neu aufschrieb.

Die jungen Zuschauer durften aber auch selber mitmachen. Mit Regenschirm, Kochtopf, Deckeln und rasselnder Kette bildeten sie ihr eigenes Quartett. Fazit der jungen und älteren Zuschauer im Anschluss: lehrreich, amüsant, kurzweilig, toll.