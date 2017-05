Meersburg Multitalent Vincent Klink begeistert im Augustinum

Der Meisterkoch, Buchautor und Erzähler Vincent Klink verrät allerhand Insidertipps aus Paris. 130 Zuhörer genießen ein dreigängiges Menü nach französischer Art in Meersburg.

Meersburg – Paris – allein der Name ist ein Wohlklang für alle Kulturfreunde und kulinarisch beflissenen Menschen. Und wer mit Starkoch und Buchautor Vincent Klink zumindest gedanklich schon mal durch die französische Hauptstadt flanieren darf, wie beim WortMenue im Meersburger Wohnstift Augustinum, der ist besonders gut bedient. Bestens bedient wurden auch die rund 130 Gäste von der Küche mit einem dreigängigen Menü á la française, das selbst dem bodenständig gebliebenen Stuttgarter „Sternekoch“ (Klink: „Ich kann das Wort fast nicht mehr hören“) großen Respekt abnötigte. In dem zweiteiligen Gespräch vor und nach dem Kalbsragout entlockte ihm Moderator Oswald Burger viele kurzweilige Geschichten und Anekdoten, ja sogar den einen oder anderen Geheimtipp für das Traumziel an der Seine.

Der neue Stiftsdirektor Richard Rheindorf, noch nicht einmal zwei Monate im Amt, eröffnete den französischen Abend. Neben ihm vergnügt zuhören konnte mit Meersburgs Bürgermeister Robert Scherer ein weiterer, sogar erst seit Anfang April amtierender Neuling beim WortMenue. Er habe selbst zwei Jahre in Paris arbeiten und leben können, sagte Rheindorf, „und ich kann sagen: Vom Kulinarischen her ist Paris immer noch die Hauptstadt der Welt.“ Hier gebe es auch eine andere Werteskala. „Wenn man in Paris ist, wird man nicht gemessen an dem Auto, das man fährt, sondern daran, zu welchem Fromager man geht und in welcher Straße.“

Zwar geriet auch der wohl geerdete Vincent Klink immer wieder ins Schwärmen ob der Stilsicherheit und der „lässigen Eleganz“, die in guten Restaurants gepflegt werden. Doch nach der Vorspeise war er auch voll des Lobs über die Küche des Augustinums. Klink: „Die Zwiebelsuppe war ausgezeichnet, das bekommt man so gut nicht überall in Paris.“ Er muss es wissen, schließlich ist er in jungen Jahren gleich „mit dem ersten verdienten Schwarzgeld“ in die französische Metropole gereist. Viele Prinzipien hat er dort verinnerlicht. „Man muss immer Haltung bewahren am Herd“, sagt der Meisterkoch, der nicht nur gerne schreibt, sondern zugleich ein kompetenter Kunstkenner ist.

Zu dieser Haltung gehört bei Vincent Klink, dass er jedes Tier ganz geliefert bekommt und so gut wie alles verarbeitet, „vom Hack bis zur Hax’n“. Immerhin sei er 2017 schon seit 50 Jahren Koch und sein Arzt sei zufrieden mit ihm – selbst mit dem Bauch. „Viele Kollegen haben nach zehn Jahren Burnout.“ Vincent Klink ist zwar Schwabe, aber das Essen ist für ihn der falsche Ort zum Sparen. Nicht jeder heiße Tipp ist daher ganz billig. Mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen kann der Paris-Reisende, wenn er im Restaurant „Jules Verne“ von Alain Ducasse auf dem Eiffelturm einen Tisch reserviere. Man erspare sich die Warteschlangen und werde stattdessen mit einem roten Teppich empfangen. Hinzu kommt ein exzellentes Essen und die „granademäßige Aussicht“, wie es Koch formuliert. Klink plaudert über die richtigen Plätze im „Café de Flore“ oder im „Café Margot“ am Rive Gauche, wo die Existenzialisten einst natürlich nicht auf der Terrasse diskutierten.

„Wirkliche Eleganz ist lässig“, sagt Vincent Klink und singt das Hohelied des französischen Stils. Da vergisst der politische Schwabe sogar, dass sich das Land mit seiner 35-Stunden-Woche das Leben und Wirtschaft erschwere: „Das geht gar nicht.“ Auch sonst macht der Koch von der Wielandshöhe aus seinem Herzen auch keine Mördergrube. Zum Beispiel wenn er kritisiert, dass viele Kollegen ihre Preise nur halten können, weil sie ihre Mitarbeiter schlecht bezahlen. Oder wenn er sich über die deutsche Bürokratie beklagt, die ihn häufiger heimsucht als manches chinesische Lokal, nur weil es dort schwieriger sei sich zu behaupten. Das Ganze war nach dem Geschmack des Gastgebers. „Der Stil der Veranstaltung hat mit sehr gut gefallen“, resümierte Rheindorf: „Wenig gelesen und viel erzählt.“ Am liebsten gleich im nächsten Jahr hätte er sich eine Neuauflage gewünscht. Doch das WortMenue wird bislang nur alle zwei Jahre serviert.

Zur Person

Vincent Klink ist in Gießen geboren, in Schwäbisch Gmünd aufgewachsen und heute 68 Jahre alt. Künstler zu werden, hatte ihm der Vater, ein Veterinär, als "brotlose Kunst" ausgeredet. Bei Klinks Interesse an Bildhauerei und Malerei gelang ihm dies allerdings nicht. Bei der Bundeswehr sollte er Koch und Panzerkommandant. Seine Lehre als Koch absolvierte er bei Walter Haas, arbeitete anschließend in Rastatt und München. In Schwäbisch Gmünd machte er sich selbstständig und erkochte sich den ersten Michelin-Stern, den der bekannte Fernsehkoch bis heute in seinem Restaurant "Wielandshöhe" in Stuttgart behauptet. Klink war schon 1999 bei der Eröffnung des ersten WortMenues auf der Hohentwiel mit von der Partie. (hpw)