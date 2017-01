Meersburg Meersburgs Bürgermeister Brütsch reagiert nicht auf kritischen Flyer

Der Bauherr des projektierten Mittelalterhotels in der Unterstadt macht zwei Wochen vor der Bürgermeisterwahl mit einem Flyer Stimmung gegen Amtsinhaber Brütsch.

Seit fast fünf Jahre klafft die Lücke in der historischen Meersburger Unterstadt und erinnert an einen fehlenden Zahn im Zahnpasta-Lächeln. Nun nutzt Grundstückseigentümer Michael Heck, der hier ein Mittelalterhotel bauen möchte, die heiße Phase des Bürgermeisterwahlkampfes, um mit dem Thema Stimmung gegen Amtsinhaber Martin Brütsch zu machen.

Seit dem Wochenende kursiert in der Stadt ein vierseitiger Flyer mit einem Luftbild der Unterstadt inklusive der Zahnlücke. "Dieses Bild sagt mehr als 1000 Worte", ist der Flyer überschrieben, in dem Heck behauptet, diese Baulücke sei "ein sichtbares Beispiel einer fragwürdigen Leistungsbilanz des (noch) amtierenden Meersburger Bürgermeisters" und seines Bauamtsleiters.

Heck wirft Brütsch vor, er würde sich ungeachtet bestehender Ratsbeschlüsse einem Dialog verweigern, um die Frage der Ablösung von Stellplätzen zu klären. "Ich werde in keiner Weise auf den Flyer unmittelbar reagieren", erklärte Bürgermeister Brütsch auf SÜDKURIER-Nachfrage. "Die allgemeinen Punkte sind hinlänglich bekannt, es ist ja schon mehrfach darüber berichtet worden." Mit Hinweis auf das Schreiben der Stadt an den Bauherrn nach dem Ratsbeschluss vom 28. Juli 2015, der Teil des Flyers ist, sagt Brütsch: "Er hätte ja auch den Vertragsentwurf mit abdrucken können, darin kann jeder nachlesen, wie die zu erfüllenden Bedingungen aussehen."

Keinerlei Kommentar gibt es von Bürgermeister Brütsch zu Hecks "Aufruf an die Wähler". Wer ebenfalls in den vergangenen Jahren "unangenehme Erfahrungen" mit der Verwaltungsspitze gemacht habe und bereit sei, seine Geschichte mit Namensnennung zu veröffentlichen, der mögen sich bei ihm melden, fordert Heck die Meersburger auf. Brütsch ganz unaufgeregt am Telefon: "Dazu sage ich jetzt einfach gar nichts."