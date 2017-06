Meersburg Meersburger genießen Partnerstadt San Gimignano

Besuch im Rathaus, Ausflug nach Monteriggioni, vor allem aber die "ferie delle messi" in San Gimignano selbst: Das Programm der Meersburger Besucher in der Partnerstadt war vielfältig. Eines wurde schnell klar: Diese Partnerschaft lebt von den Emotionen.

San Gimignano/Meersburg – Nach der anstrengenden Anreise mit dem Bus und einem heiß-schwülen ersten Tag ging es am Samstagvormittag gleich weiter im Programm: San Gimignanos Bürgermeister Giacomo Bassi hatte ins Rathaus geladen. Viele Meersburger waren dieser Einladung gefolgt und hörten im fast vollen Saal aufmerksam zu, was die beiden Bürgermeister Bassi und Scherer sowie verschiedene Repräsentanten der Partnerschaft – unter ihnen auch Altbürgermeister Marco Lisi – zu sagen hatten. „Es wurde sehr deutlich, wie sehr diese Partnerschaft von den Emotionen lebt“, befanden einige Zuhörer nachher und freuten sich, dass der Geist der Partnerschaft offenbar auch in der Spitze der Städte vorhanden sei.

Der Austausch von Geschenken ist obligatorisch. Bürgermeister Robert Scherer bekam eine Fahne von San Gimignano, sowohl er als auch Komitee und Fanfarenzug jeweils ein Gemälde mit der Panoramaansicht der Stadt. Die Meersburger revanchierten sich mit Wein und Schokolade sowie einem Geschenkkorb für Bassi. Danach gingen alle Meersburger zum „La Rocca“, dem neuen Weinzentrum in San Gimignanos ältester Villa, um dort eine Weinprobe zu genießen. Sommelier Andrea Chiti und der Vizepräsident des Consorzio Ivaldo Volpini schenkten unentwegt Proben des ortstypischen Vernaccia ein und tischten dazu Salami, Schinken und Pecorino auf, sodass mittags alle gesättigt und um einige Eindrücke reifer in die Stadt zurückgingen.

Die meisten machten es sich jetzt auf der Domtreppe bequem, denn sie dient den Zuschauern der „ferie delle messi“ als Tribüne – und samstags jagt von mittags bis in den späten Abend ein Spektakel das andere. So kann eine Beschreibung immer nur ausschnitthaft und zufällig sein. Für Begeisterung sorgten das Tauziehen der Stadtteilvertreter, ein Gaukler mit seiner Jonglierkunst, ein Falkner mit sechs abgerichteten Vögeln und verschiedene mittelalterliche Tänzer. Die ganze Stadt wurde dominiert von vielen hundert Kostümträgern der „Cavalieri di Santa Fina“, die natürlich auch überall ihre Auftritte hatten.

Den Abend eröffneten die Fahnenschwinger von Aquila, die seinerzeit den Anstoß gaben, dass auch die Cavalieri eine Fahnengruppe einrichteten. Vor allem choreografisch perfekt zelebrierten sie mit ihren Fahnen nicht nur Akrobatik, sondern auch Tänze und Scheingefechte. Bei Einbruch der Dämmerung hatte dann der Fanfarenzug Meersburg seinen zweiten großen Auftritt: Nach der Festeröffnung am Freitag spielte er jetzt vor voller Kulisse sein Hauptprogramm und begeisterte das Publikum mit dem Triumphmarsch aus „Aida“ und anderen Melodien.

Bemerkenswert bei den danach auftretenden „Cavalieri“ ist die Anzahl der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, so etwa den Fahnenschwingern, die inzwischen auf die stattliche Anzahl von 20 angewachsen sind. Nur ihr „Meister“ Michelangelo ist über 30 Jahre alt. Der allerdings kann immer noch begeistern, wenn er mit zunächst drei, dann vier und schließlich fünf Fahnen auf einmal jongliert, sie mit beiden Händen und Füßen durch die Luft wirbelt, sie wieder auffängt.

Sonntagmorgen um 9 Uhr ging es für die Meersburger nach Monteriggioni, einer gut erhaltenen Befestigungsanlage, die Siena Schutz vor den Florentinern gab, ehe diese sie einem korrupten Offizier einfach abkauften. In San Gimignano zurück genossen die meisten noch einen Wein bis zum spektakulären Ende des Festes, dem Pferderennen auf dem Hügel. Damit endeten drei schöne und inhaltsreiche Tage in der Toskana, denn am Montagmorgen wartete der Bus zur Rückfahrt. San Gimignano aber hat neue Freunde gewonnen.

Premiere für Scherer

Sichtlich angetan von Meersburgs Partnerstadt zeigte sich Bürgermeister Robert Scherer, der mit seiner Familie in der Nähe Urlaub machte und sich an den Aktivitäten der Bürgerfahrt am Freitag und Samstag beteiligte. „Das war wohl ein Fehler, außerhalb zu wohnen“, bekannte er. „Nächstes Mal werde ich auch in der Stadt wohnen, um hier alles direkt miterleben zu können.“ Ihn beeindruckte nicht nur die bauliche Geschlossenheit der mittelalterlichen Türmestadt, sondern besonders auch die herzliche und freundschaftliche Atmosphäre, die ihm und allen Meersburgern in San Gimignano entgegenschlug. Zudem zeigte ihm die gemeinsame Sitzung mit seinem Amtskollegen Giacomo Bassi und aktiven Vertretern der Partnerstädte im großen Sitzungssaal der Stadt, wie eng die Freundschaft und das Vertrauen auf beiden Seiten mittlerweile geworden sind. Das nächste Zusammentreffen findet in Meersburg statt, wenn am 6. Oktober das 15-jährige Bestehen der Partnerschaft gefeiert wird.