Meersburg Meersburger Weinfest zieht einfach bei jedem Wetter

Wer gedacht hätte, aus dem Weinfest wurde wegen des widrigen Wetters am Samstag ein Weinfest im tränenreichen Sinn, kennt die Meersburger nicht. Ihrem Fest bleiben die Einheimischen treu – und trotzten der nass-klammen Witterung mit warmen Jacken und regenfesten Schuhen.

Diana Möhrle hat noch überhaupt kein Meersburger Weinfest ausgelassen und feiert alle drei Jahre – außer im Schaltjahr – auf dem Schlossplatz ihren Geburtstag. Gestern war es der 50.

"Das ist einfach unser Fest und es ist jedes Jahr toll. Man trifft freitags alle Leute von früher, auch die von auswärts", schwärmt die gebürtige Meersburgerin, die den verregnten Samstag als "sehr gemütlich" bezeichnete. "Ein paar Schirme mehr wären toll, auch wenn es heiß ist", wünscht sie sich nur.

Aber auch viele Auswärtige achteten mehr aufs Nass im Glas als auf das von oben, genossen vielfältige Blasmusik auf dem Hauptplatz und populäre in der Vorburggasse, die unterschiedlichen Weinsorten, Grill-, Fisch- und andere Spezialitäten, die besondere Atmosphäre inmitten historischen Ambientes und netter Leute, knüpften Kontakte und freuten sich über die neue Bodensee-Weinprinzessin Stephanie Megerle aus Hagnau. Am Montag frisch gekürt, hatte sie ihren ersten öffentlichen Auftritt bei der Eröffnung des Meersburger Weinfests und plauderte gestern beim Frühschoppen mit der Knabenmusik Meersburg mit Moderator Reiner Jäckle über ihre Wahl bei starker Konkurrenz und ihre Liebe zum Wein, besonders dem Müller-Thurgau.

Auch die Musik verband und brachte zusammen: Seit den 80ern unterhält die Knabenmusik eine Orchester-Freundschaft zum Guttekorps aus Mandal/Norwegen, wohin die jüngste Konzertreise geführt hatte, und die mit einer Abordnung das Weinfest besuchte. Die Frage von Reiner Jäckle, was ihm an der Reise am besten gefallen hatte, beantwortete der jüngste Knabenmusiker Noah Schwegel, 11, aus Ahausen kurz und bündig: "Die Konzerte und die Mädchen."

Das aktuelle Konzert gefiel wiederum Florian Faller aus Freiburg sehr gut. "Ich freue mich, dass die Kapelle wieder im Aufwind und auf einem guten Weg ist", sagte der gebürtige Meersburger, einst selbst Knabenmusiker und unterwegs mit zwei weiteren Ehemaligen. Für ihn ist das Weinfest seit Jahren ein gern wahrgenommener "Pflichttermin", nicht nur wegen der Solidarität mit den Musikern.

Wobei der Gemeinschaftsgeist auch bei anderen greift: Eine Gruppe Österreicher beendete ihren dreitägigen Ausflug durchs Elsaß und den Süden Badens in Meersburg, in bester Erinnerung an das Fest vor 15 Jahren. Die 13 Gemeinderäte der 1777-Einwohner-Gemeinde Roppen am Eingang des Ötztals/Tirol verzichten auf ihre Sitzungsgelder. Vom Gesparten unternimmt die gesamte Verwaltung inklusive Bauhof – rund 50 Personen – alle zwei Jahre einen zweitägigen Ausflug, wie Vize-Bürgermeister Günter Neururer in der lustigen Runde berichtete.

Die Österreicher im Allgemeinen haben es Hans Schneider besonders angetan, der am Stand des Staatsweingut Meersburg mit viel Spaß die edlen Tropfen ausschenkt und für den die Zeit "mit vielen netten Begegnungen und Gesprächen schnell vergeht". Dieses Jahr fielen seiner Frau Birgit besonders viele Japaner, Franzosen, Italiener und Engländer auf. Die beiden hatten wegen des Regens am Samstag nicht so viele Besucher erwartet. Unter ihnen weilte Familie Keck. Jeden Weinfestsonntag treffen sich die Mitglieder zum Frühschoppen mit Freunden. Silvia Keck erinnert sich noch an die Anfänge, als auf den zwei Wiesen mit dem Springbrunnen in der Mitte gefeiert wurde. Und Tobias Keck, mittlerweile Geschäftsführer des Winzervereins Hagnau, an seinen ersten Arbeitseinsatz vor 33 Jahren und die Zeit als Jugendlicher, als er vom Haus am Schlossplatz in den Keller sprang, um am Weinfest "die Bestände zu sortieren". "Und zu minimieren", ergänzt Silvia Keck keck.

Gewiss ist, dass auch 2018 mit guten Weinen gefeiert werden kann. Fabian Dimmeler, Bereichsleiter des Badischen Weinbauernverbands Bodensee, ließ wissen, dass sich die zunächst durch Frost und Hagel dezimierten Bestände erholt hatten und die Trauben gute Quantität und Qualität versprechen.